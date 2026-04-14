Η Νικόλ Κίντμαν εκπαιδεύεται για να γίνει «death doula»

Η Νικόλ Κίντμαν αποκάλυψε το Σάββατο, σε εκδήλωση του University of San Francisco, ότι εκπαιδεύεται για να γίνει death doula. Η ηθοποιός μίλησε για αυτή την απόφασή της στο πλαίσιο της σειράς εκδηλώσεων Silk Speaker Series του πανεπιστημίου.

Η 58χρονη σταρ συνέδεσε την απόφασή της με τον θάνατο της μητέρας της, Τζανέλ Αν Κίντμαν, η οποία πέθανε το 2024 σε ηλικία 84 ετών. Όπως είπε, εκείνη η εμπειρία της έδειξε πόσο δύσκολο είναι για μια οικογένεια να σταθεί διαρκώς δίπλα σε έναν άνθρωπο που φεύγει, όσο δεμένη κι αν είναι.

Η ίδια ανέφερε ότι, όσο η μητέρα της πέθαινε, υπήρχαν στιγμές μοναξιάς που η οικογένεια δεν μπορούσε να καλύψει πλήρως. Όπως εξήγησε, η ίδια και η αδελφή της προσπαθούσαν να τη φροντίσουν, αλλά ανάμεσα στα παιδιά, στη δουλειά και στις υπόλοιπες υποχρεώσεις τους ένιωσαν στην πράξη την ανάγκη για έναν άνθρωπο που θα μπορούσε απλώς να είναι εκεί, προσφέροντας παρηγοριά και φροντίδα.

Η Νικόλ Κίντμαν με τη μητέρα της, Τζανέλ Αν Κίντμαν, και την ανιψιά της, Λούσια Χόλεϊ, στα Βραβεία AACTA 2018 στο Σίδνεϊ. Φωτογραφία: Getty Images

Σύμφωνα με τη Διεθνή Ένωση End of Life Doula, ένας death doula είναι μη ιατρικός συνοδός που παρέχει συναισθηματική, ψυχοκοινωνική, πνευματική και πρακτική στήριξη σε ανθρώπους και οικογένειες που έρχονται αντιμέτωποι με τον θάνατο και την απώλεια.

Στην ίδια συζήτηση η Κίντμαν μίλησε επίσης για την αγάπη της για τη λογοτεχνία, για τη σημασία των δασκάλων και των μεντόρων, αλλά και για τη συνεργασία της με τον Στάνλεϊ Κιούμπρικ. Αναφέρθηκε ακόμη στη σημασία της σωματικής και ψυχικής αντοχής σε μια απαιτητική επαγγελματική ζωή λίγες ημέρες πριν από την πρεμιέρα της νέας της σειράς Margo’s Got Money Troubles.



