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Η Neon ανέλαβε την ταινία του Λούκα Γκουαντανίνο για την κρίση στην OpenAI

Η ταινία του Λούκα Γκουαντανίνο για την κρίση στην OpenAI πέρασε από την Amazon MGM στη Neon και ετοιμάζεται για την οσκαρική κούρσα, την ώρα που η σχέση της Big Tech με το Χόλιγουντ μπαίνει ξανά στο μικροσκόπιο.

The LiFO team
The LiFO team
Η Neon ανέλαβε την ταινία του Λούκα Γκουαντανίνο για την κρίση στην OpenAI Facebook Twitter
φωτογραφία: Getty images
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Η ταινία του Λούκα Γκουαντανίνο για την κρίση στην OpenAI βρήκε τελικά νέο διανομέα. Η Neon απέκτησε τα παγκόσμια δικαιώματα του Artificial, της σχεδόν ολοκληρωμένης ταινίας για τις δραματικές ημέρες του 2023, όταν ο Σαμ Άλτμαν απομακρύνθηκε αιφνιδιαστικά από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της OpenAI και επέστρεψε λίγες ημέρες αργότερα.

Τον Άλτμαν υποδύεται ο Άντριου Γκάρφιλντ, ενώ στο καστ συμμετέχουν επίσης η Μόνικα Μπάρμπαρο ως Μίρα Μουράτι, ο Γιούρα Μπορίσοφ ως Ίλια Σούτσκεβερ, ο Μαρκ Ράιλανς ως Τζέφρι Χίντον και ο Άικ Μπάρινχολτζ ως Ίλον Μασκ. Το σενάριο υπογράφει ο Σάιμον Ριτς, ενώ η ταινία βρίσκεται στα τελικά στάδια της μεταπαραγωγής.

Το ενδιαφέρον δεν βρίσκεται μόνο στο θέμα της ταινίας, αλλά και στη διαδρομή της. Το Artificial είχε αναπτυχθεί από την Amazon MGM Studios, η οποία τελικά αποσύρθηκε από την κυκλοφορία του, δηλώνοντας ότι το φιλμ θα εξυπηρετηθεί καλύτερα από άλλο στούντιο.

Η απόφαση προκάλεσε συζητήσεις, καθώς ήρθε μετά τη μεγάλη συμφωνία της Amazon με την OpenAI, ύψους 50 δισ. δολαρίων, για υπηρεσίες cloud και τεχνητής νοημοσύνης. Η Amazon δεν έχει συνδέσει επισήμως την αποχώρησή της με αυτή τη συμφωνία. Ωστόσο, η χρονική σύμπτωση και το περιεχόμενο της ταινίας άνοιξαν ξανά τη συζήτηση για τις σχέσεις των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών με το Χόλιγουντ.

Σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα, Netflix, A24 και Focus Features δεν προχώρησαν στην απόκτηση της ταινίας, ενώ η Mubi φέρεται να είχε επίσης ενδιαφερθεί. Η Neon, που έχει συνδέσει το όνομά της με οσκαρικές επιτυχίες όπως το Parasite, όχι μόνο ανέλαβε τη διανομή, αλλά εντάσσει το Artificial στο κινηματογραφικό της πρόγραμμα για το 2026, με στόχο την περίοδο των βραβείων.

Η ίδια η ταινία φαίνεται να έχει πιο σκοτεινό τόνο από ένα απλό βιογραφικό δράμα για έναν τεχνολογικό επιχειρηματία. Ο Γκουαντανίνο, μιλώντας πρόσφατα για το θέμα, αναφέρθηκε στην τεχνολογική ολιγαρχία και σε αυτό που περιέγραψε ως «ριζικό έλεγχο» πάνω στην ταυτότητα των Ηνωμένων Πολιτειών και του κόσμου.

Έτσι, το Artificial δεν αφορά μόνο τον Σαμ Άλτμαν ή την εσωτερική κρίση μιας εταιρείας. Αφορά τη στιγμή που η τεχνητή νοημοσύνη παύει να είναι απλώς εργαλείο ή επιχειρηματικό στοίχημα και γίνεται κινηματογραφικό δράμα, πολιτισμικός μύθος και πεδίο εξουσίας. Πριν ακόμη η Silicon Valley προλάβει να γίνει Ιστορία, το Χόλιγουντ αρχίζει ήδη να τη μετατρέπει σε οσκαρικό σινεμά.

με στοιχεία από Deadline

Πολιτισμός

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