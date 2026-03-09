Η Νέα Υόρκη φέρνει ξανά στο φως τον Jack Kerouac



Ανέκδοτες επιστολές, χειρόγραφα και προσωπικά αντικείμενα του Jack Kerouac βγαίνουν στο φως σε νέα έκθεση στη Νέα Υόρκη, την ώρα που το πρώτο scroll του On the Road επιστρέφει στη δημοπρασία. Η έκθεση Running Through Heaven: Visions of Jack Kerouac φέρνει στο προσκήνιο μια πιο ιδιωτική, πιο γήινη εκδοχή του συγγραφέα.



Στο Grolier Club της Νέας Υόρκης παρουσιάζονται περίπου 60 τεκμήρια από τη συλλογή του Jacob Loewentheil, ο οποίος έχει και την επιμέλεια της έκθεσης. Ανάμεσά τους υπάρχουν επιστολές που δεν είχαν εκτεθεί ποτέ δημόσια, σημειώσεις, βιβλία, φωτογραφίες και προσωπικά αντικείμενα που τραβούν τον Kerouac έξω από το γνώριμο κάδρο του Beat ήρωα και τον ξαναφέρνουν πιο κοντά στον άνθρωπο.

Απόσπασμα από επιστολή του Jack Kerouac προς τον συμφοιτητή του στο Columbia και beat Ed White, το 1949, που αργότερα θα γινόταν μέρος του On the Road. Φωτογραφία: Courtesy of Jacob Loewentheil

Από τα πιο δυνατά σημεία της έκθεσης είναι τα γράμματα από τα χρόνια του στο Columbia, κυρίως προς έναν φίλο του στο Lowell της Μασαχουσέτης. Εκεί φαίνεται ένας πολύ νεαρός Kerouac που μόλις έχει φτάσει στη Νέα Υόρκη, διαβάζει αχόρταγα, γράφει για όσα τον απασχολούν και δοκιμάζει ήδη τον ρυθμό και τη φωνή που αργότερα θα συνδεθούν με την αυθόρμητη πρόζα του. Ο Loewentheil λέει ότι μέσα σε αυτή την αλληλογραφία διακρίνεται ο συγγραφέας πριν ακόμη γίνει θρύλος.

Δίπλα στα γράμματα, η έκθεση βάζει στο ίδιο δωμάτιο και μια σειρά από πολύ πιο οικεία ίχνη: ένα γυάλινο σταχτοδοχείο με στάχτη, ένα καπνοσακούλι, θρησκευτικά αντικείμενα και ένα χειρόγραφο πρόγραμμα εργασίας από το 1953, όταν ο Kerouac δούλευε ως brakeman. Η εικόνα που σχηματίζεται απέχει από τον ακούραστο άνθρωπο του δρόμου και πλησιάζει περισσότερο έναν συγγραφέα με εργατική καταγωγή, ιδιωτικές εμμονές, θρησκευτικές αντιφάσεις και έντονη ανάγκη να ελέγχει πώς θα τον θυμούνται.

Ο Jack Kerouac σε προπόνηση ποδοσφαίρου στη γενέτειρά του, το Lowell της Μασαχουσέτης, στα τέλη της δεκαετίας του 1930. Φωτογραφία: Courtesy of Jacob Loewentheil

Το υλικό αγγίζει και πιο λεπτές περιοχές της ζωής του, από τη σεξουαλικότητά του μέχρι τις ιδιωτικές του αμφιβολίες και τη δυσκολία να χωρέσει σήμερα σε έναν εύκολο ορισμό. Ο Loewentheil λέει ότι στόχος του ήταν να δείξει «ποιος ήταν ο Kerouac» χωρίς να γίνει άσκοπα παρεμβατικός, κρατώντας την ισορροπία ανάμεσα στην αποκάλυψη και την ιδιωτικότητα.

Ο Jack Kerouac κρατά τη γάτα του William S Burroughs στη Vila Muneria, στην Ταγγέρη, το 1957. Ο Kerouac έμενε τότε με τον Burroughs για να τον βοηθήσει στη δακτυλογράφηση του χειρογράφου του Naked Lunch. Φωτογραφία: Allen Ginsberg/Courtesy of Jacob Loewentheil

Το timing δίνει στην έκθεση ακόμη μεγαλύτερη ένταση. Το πρώτο δακτυλογραφημένο scroll του On the Road, μήκους 37 μέτρων, βγαίνει ξανά σε δημοπρασία στη Νέα Υόρκη, επαναφέροντας τη συζήτηση για το πού πρέπει να καταλήγουν τα πιο εμβληματικά τεκμήρια της αμερικανικής λογοτεχνίας: σε ιδιωτικά χέρια ή σε δημόσιες συλλογές.

Η Running Through Heaven: Visions of Jack Kerouac θα παρουσιάζεται στο Grolier Club έως τις 16 Μαΐου.