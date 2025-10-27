Η Νέα Υόρκη σχεδιάζει το πιο καλλιτεχνικό αεροδρόμιο στον κόσμο: Το νέο Terminal One στο JFK

Ένα εντυπωσιακό έργο τέχνης από γυαλί που θυμίζει σύννεφα θα δεσπόζει σύντομα στο νέο Terminal One του αεροδρομίου JFK στη Νέα Υόρκη, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί το καλοκαίρι του 2026.

Το έργο του Αργεντινού Tomás Saraceno είναι μέρος μιας σειράς μόνιμων εγκαταστάσεων που στοχεύουν να μετατρέψουν το αεροδρόμιο σε «νέο πολιτιστικό προορισμό της πόλης», όπως δήλωσε η CEO του έργου Jennifer Aument.

Το Terminal One αποτελεί μέρος ενός έργου ανακατασκευής ύψους 9,5 δισ. δολαρίων που θα το καταστήσει τον μεγαλύτερο αεροσταθμό των Ηνωμένων Πολιτειών. Αν και το αρχιτεκτονικό σχέδιο του γραφείου Gensler χαρακτηρίζεται από μοντέρνα αλλά απρόσωπη αισθητική, οι υπεύθυνοι επενδύουν στην τέχνη για να δώσουν στον χώρο ταυτότητα και πνοή Νέας Υόρκης.

Την επιμέλεια των εγκαταστάσεων τέχνης ανέλαβαν οι Yvonne Force Villareal και Doreen Remen του Culture Corps, που επέλεξαν καλλιτέχνες με διεθνή αναγνώριση και στενούς δεσμούς με την πόλη. Ανάμεσά τους ο Yinka Shonibare, που θα τοποθετήσει πολύχρωμους χαρταετούς στο κεντρικό αίθριο, και η γλύπτρια Kelly Akashi, με ένα εντυπωσιακό μπρούτζινο χέρι διακοσμημένο με μοτίβα εμπνευσμένα από τα κοσμηματοπωλεία της Canal Street και ένα τριαντάφυλλο, το επίσημο άνθος της Πολιτείας της Νέας Υόρκης.

Φωτ: The New Terminal One at JFK/Arup

Η τέχνη θα συνοδεύει τον ταξιδιώτη σε όλη τη διαδρομή μέσα στον νέο αεροσταθμό. Κοντά στις πύλες, μεγάλες οθόνες θα προβάλλουν βουβές ταινίες μικρού μήκους με εικόνες από την καθημερινή ζωή της πόλης, από μικροπωλητές που δουλεύουν τη νύχτα στο Queens μέχρι μουσικούς του δρόμου και σέρφερς στην παραλία Rockaway. Το πρότζεκτ υπογράφει η εταιρεία Gentilhomme, ειδικευμένη σε ψηφιακές εγκαταστάσεις, η οποία έχει σχεδιάσει και διαδραστικά μηνύματα καλωσορίσματος σε διαφορετικές γλώσσες, ανάλογα με τη χώρα προέλευσης των ταξιδιωτών.

Φωτ: The New Terminal One at JFK/Arup

Στην αίθουσα παραλαβής αποσκευών το έργο περνά σε πιο γήινες μορφές. Μεταλλικά γλυπτά του Woody De Othello αναπαριστούν παλιά δημόσια τηλέφωνα και φανοστάτες, ενώ στον χώρο των παιδιών μια μικρή εκδοχή του Empire State Building προσκαλεί τους μικρούς επισκέπτες να σκαρφαλώσουν σαν μικροί Κινγκ Κονγκ.

Φωτ: The New Terminal One at JFK/Arup

Στον χώρο των ελέγχων διαβατηρίων δεσπόζει μια τοιχογραφία της Firelei Báez, έκτασης περίπου 25 μέτρων, με στροβιλισμούς και χρώματα που θυμίζουν γαλαξίες πάνω σε μεγεθυμένους χάρτες της Νέας Υόρκης. Δίπλα της η Ilana Savdie παρουσιάζει ένα αφηρημένο έργο εμπνευσμένο από τα διακοσμητικά μοτίβα των Lenape, της ιθαγενούς φυλής που κατοικούσε στην περιοχή πριν από την ίδρυση της πόλης.

Φωτ: The New Terminal One at JFK/Arup

Το δημιουργικό γραφείο Pentagram υπογράφει το σύνθημα «Like No Other» και μια εντυπωσιακή εγκατάσταση που παραπέμπει στον παλιό μηχανικό πίνακα αναχωρήσεων του ιστορικού Penn Station. Αντί για προορισμούς οι πινακίδες θα εναλλάσσουν εικόνες από την πόλη και την Πολιτεία της Νέας Υόρκης, συγχρονισμένες με το φως και την ώρα της ημέρας.

Φωτ: The New Terminal One at JFK/Arup

«Αν θέλαμε να γίνουμε μέρος της πολιτιστικής εμπειρίας της πόλης, έπρεπε να παρουσιάσουμε τέχνη παγκόσμιου επιπέδου», δήλωσε η Jennifer Aument, διευθύνουσα σύμβουλος του Terminal One. Οι περισσότεροι καλλιτέχνες έχουν ήδη παρουσιάσει έργα σε μεγάλα μουσεία και διοργανώσεις όπως η Biennale της Βενετίας, το Metropolitan Museum της Νέας Υόρκης και η Whitney Biennial.

Φωτ: The New Terminal One at JFK/Arup

Με την ολοκλήρωσή του το Terminal One φιλοδοξεί να λειτουργεί όχι μόνο ως πύλη εισόδου στη Νέα Υόρκη αλλά και ως πολιτιστικός προορισμός που αντανακλά την ενέργεια και τη δημιουργικότητα της πόλης που ποτέ δεν κοιμάται.

Με πληροφορίες από Curbed