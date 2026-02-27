Η νέα έκθεση του Ken Gun Min: Μια έκρηξη χρώματος, χειροτεχνίας και queer αφήγησης

Η τρίτη ατομική παρουσίαση του Ken Gun Min στη γκαλερί Nazarian/Curcio έκανε εγκαίνια στις 21 Φεβρουαρίου και διαρκεί έως τις 28 Μαρτίου 2026. Η έκθεση Strange Days of a Quiet Sun σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο για τον Κορεάτη καλλιτέχνη, με έδρα το Λος Άντζελες, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει καθιερωθεί ως μια από τις πιο αναγνωρίσιμες φωνές της σύγχρονης ζωγραφικής.

Το Wallpaper υπογραμμίζει την εκρηκτική χρωματική ένταση και τις πυκνά διακοσμημένες επιφάνειες που χαρακτηρίζουν το έργο του: καμβάδες εμπλουτισμένοι με κέντημα, χάντρες και χειροποίητα υλικά, καθώς και ένα μνημειακό, διπλής όψης πτυσσόμενο παραβάν, εμπνευσμένο από τις παραδόσεις των ιαπωνικών byōbu και κορεατικών byeongpung. Από τη μία πλευρά, ένα καλειδοσκοπικό τοπίο κορεσμένου χρώματος· από την άλλη, μια σχεδόν μονοχρωματική εικόνα δέντρου. Η αντίθεση είναι μεθοδική.

Ο τίτλος της έκθεσης δανείζεται τον όρο «quiet sun» από την αστρονομία, που περιγράφει μια περίοδο μειωμένης ηλιακής δραστηριότητας. Ο Min τον μετατρέπει σε μεταφορά για τη θλίψη και την αποξένωση. Σε έναν πίνακα, ένας μαυρισμένος ήλιος, διακοσμημένος με όνυχα και μαύρη δαντέλα, αιωρείται μέσα σε ένα ταραγμένο, κορεσμένο τοπίο. Η ταλάντευση ανάμεσα στη σαγήνη και την απειλή γίνεται κεντρικό μοτίβο.

Η ζωομορφική εικονογραφία παραμένει βασικός άξονας της πρακτικής του. Ο τίγρης — επαναλαμβανόμενο σύμβολο της κορεατικής λαογραφίας — εμφανίζεται ως φιγούρα δύναμης, θυσίας και μεταμόρφωσης. Στο έργο Tiger as Saint Sebastian, η σκηνοθεσία παραπέμπει σε δυτική θρησκευτική ζωγραφική, ανατρέποντας ταυτόχρονα τα ιστορικά συμφραζόμενα. Αναφορές σε ευρωπαϊκές κυνηγετικές σκηνές συγκρούονται με ανατολικές παραδόσεις τοπίου, δημιουργώντας ένα υβριδικό οπτικό σύμπαν.

Οι queer αφηγήσεις βρίσκονται στο επίκεντρο. Ανδρικά γυμνά σώματα, συχνά μερικώς κρυμμένα μέσα σε πυκνή βλάστηση, τοποθετούν τον θεατή στη θέση του παρατηρητή. Σε ένα έργο, μια γυμνή μορφή αγκαλιάζεται βίαια από μια αρκούδα, τα νύχια της υψωμένα, το αίμα αποδοσμένο με κόκκινες, λαμπερές χάντρες. Η εικόνα αιωρείται ανάμεσα στην οικειότητα και τη βαρβαρότητα, επιβεβαιώνοντας ότι η επιθυμία στο έργο του Min δεν αποσυνδέεται ποτέ από τον κίνδυνο.

Παράλληλα, πολιτικές ιστορίες διαπερνούν διακριτικά την έκθεση. Έργα όπως το Beyond the Struggle Narrative (Okinawa) και το Secret Map of Camp Garrison, Yongsan αναφέρονται στην παρουσία αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στην Ασία, ενσωματώνοντας χειροποίητους χάρτες, ραμμένα μοτίβα και προσωπικές μνήμες.

Στο Strange Days of a Quiet Sun, η βοτανική αφθονία δεν λειτουργεί ως ειδυλλιακό σκηνικό αλλά ως φορτισμένο πεδίο, όπου ιστορία, επιθυμία και βία συνυπάρχουν. Μέσα από αυτή την υπερβολικά διακοσμημένη αλλά απολύτως ελεγχόμενη εικονογραφία, ο Ken Gun Min χαράζει μια σαφή, αναγνωρίσιμη θέση στο σύγχρονο καλλιτεχνικό τοπίο — εκεί όπου η ομορφιά δεν καθησυχάζει, αλλά δοκιμάζει.