Η Ναόμι Γουότς γίνεται Μαργκότ Φοντέιν σε ταινία για τον πιο θρυλικό έρωτα του μπαλέτου

Η Ναόμι Γουότς θα υποδυθεί τη Μαργκότ Φοντέιν στο «Margot & Rudi», το νέο ρομαντικό δράμα του Άντονι Φάμπιαν για τη θρυλική σχέση της μεγάλης μπαλαρίνας με τον Ρούντολφ Νουρέγιεφ.

Τον Νουρέγιεφ θα υποδυθεί ο Άλεξαντρ Τρους, πρώτος χορευτής του Μπαλέτου του Αμβούργου, ενώ η WestEnd Films θα παρουσιάσει την ταινία στους αγοραστές στο market των Καννών.

Το φιλμ πιάνει τη στιγμή που η Φοντέιν, ήδη ο μεγαλύτερος θρύλος του δυτικού μπαλέτου, είναι 42 ετών και αισθάνεται πως η καριέρα της πλησιάζει στο τέλος. Τότε εμφανίζεται ο Νουρέγιεφ: 23 ετών, σοβιετικός αποστάτης, ατίθασος, μαγνητικός, ακαταμάχητος. Μαζί δεν γίνονται απλώς ένα διάσημο σκηνικό δίδυμο. Γίνονται ένα από τα μεγάλα καλλιτεχνικά και κοσμικά σύμβολα των Swinging Sixties.

Στο καστ συμμετέχουν επίσης ο Ρίτσαρντ Ε. Γκραντ, ο Ντεμιάν Μπισίρ και η Χάριετ Γουόλτερ, ενώ το σενάριο υπογράφει η Ολίβια Χέτριντ, γνωστή από το «Girl With a Pearl Earring» και το «Mrs. Harris Goes to Paris». Τα γυρίσματα προγραμματίζονται να ξεκινήσουν τον Οκτώβριο.

φωτογραφία: Justin French

Αυτό που κάνει το project πιο ελκυστικό από μια απλή βιογραφία εποχής είναι η ίδια η εσωτερική του ένταση. Η Φοντέιν ήταν παντρεμένη. Ο Νουρέγιεφ ήταν ανοιχτά gay και συνδεδεμένος με τον χορευτή Έρικ Μπρουν. Κι όμως, η σκηνική και προσωπική τους χημεία γέννησε για χρόνια φήμες, εικασίες και έναν μύθο που το μπαλέτο δεν έπαψε ποτέ να κουβαλά.Σύμφωνα με την επίσημη παρουσίαση της ταινίας, για να διατηρήσουν αυτό που τους ένωνε, έπρεπε να τα ρισκάρουν όλα για μια τελευταία μεγάλη σύμπραξη, γιατί μόνο στη σκηνή μπορούσε να υπάρξει πραγματικά αυτό που τους ένωνε.

Εκεί βρίσκεται και η πιο ωραία υπόσχεση της ταινίας. Οχι απλώς στην αναπαράσταση ενός μεγάλου καλλιτεχνικού ζευγαριού, αλλά στο πώς μια σχέση ανάμεσα σε δύο τόσο διαφορετικά σώματα, ηλικίες και δημόσιες περσόνες ξαναγράφει την έννοια της επιθυμίας, της αναγέννησης και της σκηνικής εξάρτησης.

Η Φοντέιν δεν βρίσκει απλώς έναν νέο παρτενέρ. Βρίσκει μέσα από τον Νουρέγιεφ μια δεύτερη ζωή. Και ο Νουρέγιεφ δεν συναντά απλώς μια μεγάλη σταρ, αλλά μια γυναίκα που μπορεί να αντέξει και να μεταμορφώσει την εκρηκτική του ενέργεια.

Για τη Γουότς, ο ρόλος μοιάζει σχεδόν οργανικός. Η ίδια έχει σπουδάσει χορό πριν στραφεί στην υποκριτική και έχει δηλώσει πως πάντα ήθελε να κάνει μια ταινία γύρω από τον χορό. Αυτό δίνει στο «Margot & Rudi» κάτι περισσότερο από prestige casting. Δίνει την αίσθηση μιας ηθοποιού που μπαίνει σε έναν ρόλο με προσωπική επιθυμία, όχι μόνο με βιογραφικό βάρος.

Το «Margot & Rudi» δεν προτείνεται μόνο ως ακόμη μία βιογραφική ταινία για δύο θρύλους του μπαλέτου, αλλά ως ιστορία μιας γυναίκας-μύθου που, τη στιγμή που νιώθει πως τελειώνει, ξαναγράφεται ολόκληρη μπροστά στα μάτια του κοινού.

Με στοιχεία από The Hollywood Reporter και Variety.