Η Μπιενάλε της Αθήνας παρουσιάζει τη νέα δομή της 8ης διοργάνωσης

Είκοσι χρόνια μετά την ίδρυσή της το 2005 ως μια ανεξάρτητη πρωτοβουλία, η Μπιενάλε της Αθήνας ανακοινώνει τη νέα δομή διακυβέρνησής της και τον επιμελητή της 8ης διοργάνωσης που εισέρχεται σε μια νέα φάση: μετασχηματίζεται, διευρύνεται και ενδυναμώνεται, υιοθετώντας μια ανανεωμένη δομή διακυβέρνησης που περιλαμβάνει Εποπτικό Συμβούλιο (Board of Trustees), Συμβουλευτική Επιτροπή (Advisory Board) και Συμβουλευτική Επιτροπή Επιμέλειας (Curatorial Committee).

Η νέα αυτή αρχιτεκτονική συγκεντρώνει σημαντικές προσωπικότητες από την τέχνη, τον πολιτισμό, τη διανόηση και την επιχειρηματικότητα, υπηρετώντας ένα κοινό όραμα. Ο Poka-Yio, συνιδρυτής της Μπιενάλε της Αθήνας, παραμένει εκτελεστικός και καλλιτεχνικός διευθυντής, διασφαλίζοντας τη συνέχεια της στρατηγικής κατεύθυνσης και του καλλιτεχνικού προσανατολισμού.

Ο Poka-Yio, συνιδρυτής της Μπιενάλε της Αθήνας, και ο Thiago de Paula Souza. Φωτ.: Νύσος Βασιλόπουλος.

Η Μπιενάλε της Αθήνας συνεχίζει να επαναπροσδιορίζει τον ρόλο των πολιτιστικών οργανισμών. Με αρχικό στόχο την τοποθέτηση της Αθήνας στον διεθνή χάρτη της σύγχρονης τέχνης, εξελίχθηκε σε μία από τις πιο δυναμικές πλατφόρμες σύγχρονου πολιτισμού στην Ευρώπη. Με καινοτόμες επιμελητικές πρακτικές, ενίσχυση του καλλιτεχνικού πειραματισμού και ενεργή συμμετοχή στον διεθνή διάλογο, έχει διαμορφώσει ισχυρό αποτύπωμα, αναγνωρισμένο και με το βραβείο «Πολιτισμού Princess Margriet του European Cultural Foundation» (2015).

Sirous Namazi, «Leaning Horizontal II», 2018. Παραχώρηση του καλλιτέχνη και της Galerie Nordenhake, Στοκχόλμη / Βερολίνο. Άποψη εγκατάστασης από την 6η Μπιενάλε της Αθήνας 2018 «ΑΝΤΙ». Φωτογραφία: Νύσος Βασιλόπουλος.

Σήμερα προτείνει ένα νέο μοντέλο λειτουργίας: όχι ως στατικός οργανισμός αλλά ως ένα συλλογικό και διαρκώς εξελισσόμενο οικοσύστημα. Απέναντι σε ένα συχνά εσωστρεφές και ανταγωνιστικό πολιτιστικό περιβάλλον, προκρίνει ένα διαφορετικό μοντέλο, συνεργατικό, βιώσιμο, εξωστρεφές. Από την Αθήνα –μια πόλη ανήσυχη, αντιφατική, ζωντανή– η Μπιενάλε συνεχίζει να θέτει ερωτήματα που δεν μπορούν να περιμένουν.

Μια νέα αρχιτεκτονική διακυβέρνησης

Το Εποπτικό Συμβούλιο, υπό την προεδρία των Δάκη Ιωάννου και Γιώργου Οικονόμου, αναλαμβάνει τη στρατηγική εποπτεία, διασφαλίζοντας τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα, τη θεσμική ανάπτυξη και τον πολιτισμικό αντίκτυπο του οργανισμού. Τα ιδρυτικά μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου είναι: Αλεξία Αντσακλή Βαρδινογιάννη, Νινέττα Βαφειά, Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη, Δημήτρης Δασκαλόπουλος, Χάρης Δαυίδ, Αλέξανδρος Διογένους, Füsun Eczacıbaşı, Μάγδα Μπαλτογιάννη-Καλλιτσάντση, Ειρήνη Παναγοπούλου.

Φωτ.: Πηνελόπη Γερασίμου

Η Συμβουλευτική Επιτροπή λειτουργεί ως δεξαμενή σκέψης, ενισχύοντας τη στρατηγική ανάπτυξη και τη διεθνή εμβέλεια του οργανισμού. Τα μέλη της είναι οι: Χλόη Βαΐτσου, Γεράσιμος Γιαννόπουλος, Ελίνα Κουντούρη, Δημήτρης Κουτσόπουλος, Thomas Oberender.

Η Συμβουλευτική Επιτροπή Επιμέλειας συγκροτείται για πρώτη φορά, εισάγοντας ένα νέο μοντέλο επιμελητικής διαδικασίας. Σε συνεργασία με τον Poka-Yio, εισηγείται τον/την επιμελητή/επιμελήτρια κάθε διοργάνωσης και συμβάλλει στον σχεδιασμό του καλλιτεχνικού προγράμματος. Η Επιμελητική Επιτροπή της 8ης Μπιενάλε της Αθήνας αποτελείται από τους Κατερίνα Γρέγου, Massimiliano Gioni, Stefanie Hessler και Gabi Ngcobo.

Επιμελητής της 8ης Μπιενάλε της Αθήνας που θα πραγματοποιηθεί την άνοιξη του 2027 είναι ο Thiago de Paula Souza. Το ενδιαφέρον του εστιάζει στη δημιουργία εκθέσεων και στις δυνατότητες που εξακολουθεί να προσφέρει η επιμελητική πρακτική για την καλλιέργεια πολιτικών φαντασιακών. Τα τελευταία χρόνια εστιάζει σε ιδέες και καλλιτεχνικές πρακτικές που προσεγγίζουν την έννοια της μεταστοιχείωσης ως κεντρικού άξονα, είτε μέσα από τον ερωτισμό, τη μη συμμόρφωση ως προς το φύλο και τις μορφές οικειότητας, είτε μέσω του μετασχηματισμού της οργανικής ύλης και της πνευματικής έκστασης. Πιστεύει πως οι πρακτικές αυτές μπορούν να συμβάλουν στον επαναστοχασμό γύρω από πιο ισορροπημένες μορφές συνύπαρξης μεταξύ της ανθρωπότητας και άλλων όντων.