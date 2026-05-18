Η Μπάρμπρα Στρέιζαντ χάνει την πρώτη της εμφάνιση στις Κάννες μετά από τραυματισμό

Η Μπάρμπρα Στρέιζαντ δεν θα ταξιδέψει τελικά στις Κάννες για να παραλάβει τον τιμητικό Χρυσό Φοίνικα, καθώς αναρρώνει από τραυματισμό στο γόνατο. Η 84χρονη ηθοποιός, τραγουδίστρια, σκηνοθέτρια και παραγωγός επρόκειτο να τιμηθεί στην τελετή λήξης του 79ου Φεστιβάλ Καννών, το Σάββατο 23 Μαΐου, στο Grand Théâtre Lumière.

«Ύστερα από σύσταση των γιατρών μου, καθώς συνεχίζω να αναρρώνω από έναν τραυματισμό στο γόνατο, δυστυχώς δεν μπορώ να παραστώ φέτος στο Φεστιβάλ Καννών», ανέφερε η ίδια σε δήλωσή της. Πρόσθεσε ότι είναι «βαθιά τιμημένη» για τον Χρυσό Φοίνικα και ότι ανυπομονούσε να γιορτάσει από κοντά τις ταινίες της φετινής διοργάνωσης.

Η Στρέιζαντ σημείωσε επίσης ότι περίμενε με χαρά να συναντήσει συναδέλφους που θαυμάζει και να επιστρέψει στη Γαλλία, μια χώρα που αγαπά ιδιαίτερα. Παρότι δεν θα είναι παρούσα, έστειλε τα συγχαρητήριά της στους δημιουργούς που συμμετέχουν φέτος στο φεστιβάλ και ευχαρίστησε όσους συνεχίζουν να στηρίζουν την τέχνη του κινηματογράφου.

Το Φεστιβάλ Καννών ανακοίνωσε ότι το αφιέρωμα προς τιμήν της θα πραγματοποιηθεί κανονικά στην τελετή λήξης. Η Ίρις Κνόμπλοχ, ο Τιερί Φρεμό και η ομάδα του φεστιβάλ της έστειλαν τις ευχές τους για γρήγορη ανάρρωση.

Η ακύρωση έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς η φετινή παρουσία της Στρέιζαντ στις Κάννες θα ήταν η πρώτη της εμφάνιση στη Λα Κρουαζέτ. Στην αρχική ανακοίνωση της βράβευσης, το φεστιβάλ την περιέγραφε ως μια καλλιτέχνιδα που ενώνει το Broadway με το Χόλιγουντ, τη μουσική σκηνή με τη μεγάλη οθόνη, αλλά και ως μια δημιουργό που υπερασπίστηκε την ελευθερία της μέσα σε μια βιομηχανία που σπάνια τη χαρίζει.

Η βράβευση αναγνωρίζει μια καριέρα που απλώθηκε στο τραγούδι, το θέατρο, τον κινηματογράφο και τη σκηνοθεσία. Σύμφωνα με το Φεστιβάλ Καννών, η Στρέιζαντ έχει στο ενεργητικό της 19 κινηματογραφικούς ρόλους, τρεις σκηνοθετικές δουλειές, δύο Όσκαρ, έντεκα Χρυσές Σφαίρες και δέκα Grammy. Το 1977 έγινε η πρώτη γυναίκα που κέρδισε Όσκαρ Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού, ενώ το 1984 έγινε η πρώτη γυναίκα που τιμήθηκε με Χρυσή Σφαίρα Σκηνοθεσίας.

Η Στρέιζαντ είναι η τρίτη προσωπικότητα που λαμβάνει φέτος τιμητικό Χρυσό Φοίνικα, μετά τον Πίτερ Τζάκσον και τον Τζον Τραβόλτα. Ο Τραβόλτα έλαβε αιφνιδιαστικά το βραβείο πριν από την πρεμιέρα της πρώτης του σκηνοθετικής δουλειάς, Propeller One-Way Night Coach.

με στοιχεία από Variety