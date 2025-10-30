Η μουσικός Róisín Murphy αφαιρέθηκε από φεστιβάλ στην Κωνσταντινούπολη μετά από τρανσφοβική ανάρτηση

Το μουσικό φεστιβάλ Back In Town στην Κωνσταντινούπολη ανακοίνωσε ότι απομακρύνει τη Róisín Murphy από το πρόγραμμά του, επικαλούμενο μία τρανσφοβική ανάρτηση που έκανε η μουσικός στα social media και προκάλεσε έντονες αντιδράσεις.

Η Ιρλανδή τραγουδίστρια είχε προκαλέσει ξανά αντιδράσεις το 2023, όταν με ανάρτησή της στο Facebook είχε επικρίνει τη χρήση αναστολέων εφηβείας, φαρμάκων που χρησιμοποιούνται για τη στήριξη διεμφυλικών εφήβων. Αν και τότε είχε ζητήσει συγγνώμη, λέγοντας ότι «δεν μπορεί να ζητήσει αρκετά συγγνώμη για τη ζημιά που προκάλεσε», η νέα της ανάρτηση επανέφερε το ζήτημα και ενόχλησε ακόμη και καλλιτέχνες που είχαν συνεργαστεί μαζί της.

Στην πρόσφατη ανάρτησή της, η Murphy δημοσίευσε ένα γράφημα που, όπως ισχυρίστηκε, δείχνει «μεγάλη πτώση» στον αριθμό των νέων που αυτοπροσδιορίζονται ως τρανς ή μη δυαδικά άτομα, γράφοντας στη λεζάντα: «Δεν ήταν ποτέ αληθινό. Τραγικά θλιβερό όμως. Απόλυτο χάος για παιδιά, οικογένειες και κοινωνία».

Τα στοιχεία φέρονται να προέρχονται από το Cooperative Election Study του Πανεπιστημίου Tufts στις ΗΠΑ, που πραγματοποιείται κάθε χρόνο σε χιλιάδες νέους ηλικίας 18 έως 22 ετών. Ωστόσο, η καθηγήτρια Jean Twenge από το San Diego State University, που ανέλυσε τα ίδια δεδομένα, υπογράμμισε ότι η φαινομενική μείωση δεν σημαίνει απαραίτητα ότι λιγότεροι νέοι είναι τρανς, αλλά ότι η κοινωνική αποδοχή της τρανς κοινότητας έχει μειωθεί. «Όταν η αποδοχή αυξάνεται, περισσότεροι νέοι δηλώνουν ανοιχτά ότι είναι τρανς. Όταν μειώνεται, διστάζουν ακόμη και να το πουν σε μια έρευνα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μετά την ανάρτηση, οι διοργανωτές του Back In Town Festival ανακοίνωσαν ότι αφαιρούν τη Murphy από το line-up: «Από την πρώτη στιγμή, θέλαμε το φεστιβάλ να είναι ένας ασφαλής χώρος για όλους, χωρίς αποκλεισμούς. Οι πρόσφατες δηλώσεις της Róisín Murphy έρχονται σε πλήρη αντίθεση με αυτές τις αξίες. Δεν θα μπορούσαμε να τη διατηρήσουμε στο πρόγραμμά μας, γνωρίζοντας ότι αυτό θα έστελνε λάθος μήνυμα», ανέφερε η ανακοίνωση.

Λίγες ώρες μετά τον αποκλεισμό της, η Murphy απάντησε μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter), εξαπολύοντας επίθεση στους επικριτές της και χαρακτηρίζοντας το κύμα αντιδράσεων «κυνήγι μαγισσών».

Róisín Murphy: Η αντίδρασή της στην κρτιική

«Το πλήθος έχει ξεσηκωθεί. Όσο περισσότερο βλέπω αυτό το σκληρό “ακτιβιστικό” κίνημα, τόσο περισσότερο πείθομαι ότι δεν θέλω να έχει καμία σχέση μαζί μου ή με τη μουσική μου, ό,τι κι αν σημαίνει αυτό για την καριέρα μου», έγραψε.

Η τραγουδίστρια συνέχισε λέγοντας ότι «δεν θα εκβιαστεί», αποκαλώντας το διαδικτυακό bullying «παιδιάστικο και κακομαθημένο». «Αν αυτό σημαίνει ότι η τέχνη μου θα πληγεί, ας γίνει. Προτιμώ να με θυμούνται ως έναν γενναίο άνθρωπο, ηθικά και καλλιτεχνικά αδιαπραγμάτευτο», πρόσθεσε.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι δεν τρέφει «κανένα μίσος για τα τρανς άτομα», ισχυριζόμενη ότι η ανάρτησή της «παρερμηνεύτηκε». Όπως ανέφερε, η φράση της «it was never real» δεν αναφερόταν στα ίδια τα τρανς άτομα, αλλά, κατά τη γνώμη της, στο «φαινόμενο της κοινωνικής επιρροής» που, όπως είπε, «παραπλάνησε παιδιά και οικογένειες».

Η νέα της τοποθέτηση προκάλεσε ακόμα μεγαλύτερες αντιδράσεις. Καλλιτέχνες όπως οι Lambrini Girls, η CMAT και η The Blessed Madonna την κατηγόρησαν ανοιχτά για τρανσφοβία, με τη Blessed Madonna (η οποία αυτοπροσδιορίζεται ως non binary) να δηλώνει σε βίντεο: «Róisín, πήγαινε στο διάολο. Σε πίστεψα κάποτε, αλλά ποτέ δεν ήσουν queer icon. Είσαι άλλη μια παρωχημένη TERF που ξέρει να πουλά queer αισθητική για λεφτά».

Οι Lambrini Girls εξήγησαν σε δική τους ανάρτηση γιατί τα δεδομένα που χρησιμοποίησε η Murphy είναι παραπλανητικά, τονίζοντας ότι η «μείωση» στα ποσοστά των νέων που αυτοπροσδιορίζονται ως τρανς ή μη δυαδικά άτομα πιθανότατα αντικατοπτρίζει την αυξανόμενη τρανσφοβική ρητορική και την πολιτική καταστολή σε πολλές χώρες. «Όταν πολιτικοί και μέσα ενημέρωσης κάνουν τη ζωή των τρανς ανθρώπων επικίνδυνη, φυσικά και θα επηρεαστεί ο τρόπος που δηλώνουν την ταυτότητά τους», ανέφεραν χαρακτηριστικά.

Η τραγουδίστρια CMAT, επίσης Ιρλανδή, δήλωσε δημόσια τη στήριξή της προς την τρανς και non-binary κοινότητα, γράφοντας: «Ελπίζω ειλικρινά ότι μια συγκεκριμένη άλλη Ιρλανδή ποπ σταρ θα ζητήσει βοήθεια. Προς το παρόν όμως συμπεριφέρεται σαν νταής και δεν είναι φωνή που πρέπει να ακούμε για τα ζητήματα των τρανς ζωών».

Παρά τη συνεχιζόμενη κριτική, η Murphy συνέχισε να εμφανίζεται σε μεγάλα φεστιβάλ. Το 2024 συνεργάστηκε με τον Johnny Marr σε συναυλία των New Order στο Μάντσεστερ και συμμετείχε ως headliner στο All Together Now Festival στην Ιρλανδία, μαζί με τους The National και τη Jorja Smith. Εμφανίστηκε επίσης στο Primavera Sound, δίπλα σε ονόματα όπως οι Pulp, PJ Harvey, Charli XCX και Troye Sivan, ενώ το 2025 συνέχισε την περιοδεία της με στάσεις στα φεστιβάλ LIDO, MEO Kalorama και Electric Castle.

Με πληροφορίες από ΝΜΕ