«Η μουσική ήταν η πρώτη μου επιθυμία» - Ο Άντονι Χόπκινς κυκλοφορεί τραγούδι

Ο Άντονι Χόπκινς δήλωσε ότι πραγματοποίησε την «πρώτη του επιθυμία», δηλαδή να υπογράψει δισκογραφικό συμβόλαιο, με το πρώτο του single να κυκλοφορεί την Παρασκευή.

Το πρώτο άλμπουμ του 88χρονου ηθοποιού του Χόλιγουντ, με τίτλο «Life Is a Dream», θα κυκλοφορήσει τον επόμενο μήνα από την Decca Classics. Πρόκειται για μια συλλογή κομματιών που έχει συνθέσει σε διάστημα έξι δεκαετιών.

Το πρώτο single, «Bracken Road», είναι εμπνευσμένο από τις παιδικές του αναμνήσεις από το Margam στη νότια Ουαλία και τους δρόμους, τα λιβάδια, τα χωράφια και τα βουνά που βρίσκονταν κοντά στο οικογενειακό του σπίτι τη δεκαετία του 1940.

Ο Άντοντι Χόπκινς και η σχέση του με τη μουσική

Ο Χόπκινς δήλωσε: «Η μουσική ήταν η πρώτη μου επιθυμία, το πρώτο μου όνειρο. Συνθέτω μουσική όλη μου τη ζωή. Μερικά από αυτά τα κομμάτια με συνοδεύουν εδώ και δεκαετίες και ακόμα επιστρέφω σε αυτά. Ολόκληρη η ζωή μου είναι ένα όνειρο. Η υπογραφή συμβολαίου με τη Decca είναι η μεγαλύτερη τιμή της ζωής μου».

Ο ηθοποιός, που γεννήθηκε στο Port Talbot, συνθέτει μουσική από την παιδική του ηλικία και άρχισε να παίζει πιάνο σε ηλικία τεσσάρων ετών.

Φωτ.: Universal Music Group

Το «Bracken Road» συντέθηκε από τον Χόπκινς το 1963, όταν ήταν νέος ηθοποιός στο Liverpool Playhouse. Αποτίει φόρο τιμής στην Ουαλία σε ένα άλλο κομμάτι του άλμπουμ, το «My Fatherland», ένα έργο που, όπως είπε, έγραψε για να «τιμήσει τις ταπεινές μου ρίζες», προσθέτοντας: «Είμαι ο γιος του πατέρα μου, του φούρναρη».

Άλλα κομμάτια του άλμπουμ αντλούν έμπνευση από αναμνήσεις από το Port Talbot, τις παιδικές επισκέψεις στον παππού του, τον κινηματογράφο που κέντρισε για πρώτη φορά τη φαντασία του και τους ανθρώπους που είναι κοντά του.

Η Λόρα Μονκς, πρόεδρος της Decca, δήλωσε: «Είναι μεγάλη τιμή να καλωσορίζουμε τον σπουδαίο Σερ Άντονι Χόπκινς στη Decca Classics. Το βάθος του ταλέντου του και η γνώση του για την κλασική μουσική, που έχουν καλλιεργηθεί σε όλη τη διάρκεια της ζωής του, είναι μια χαρά που γιορτάζουμε με αυτό το νέο άλμπουμ».

Με πληροφορίες από Guardian