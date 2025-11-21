Η Μόνικα Μπελούτσι επιστρέφει στην Αθήνα στις 5 Δεκεμβρίου, ως τιμώμενη καλεσμένη του πολιτιστικού οργανισμού «Λυκόφως», για την πρώτη αθηναϊκή προβολή της διεθνούς παραγωγής «Μαρία Κάλλας – Μόνικα Μπελούτσι: Μια Συνάντηση» στο Θέατρο Παλλάς.

Το υβριδικό ντοκιμαντέρ των Γιάννη Δημολίτσα και Τομ Βολφ δημιουργήθηκε με αφετηρία το χρονικό της παγκόσμιας περιοδείας της θεατρικής παράστασης Maria Callas – Letters and Memoirs (2019–2023), στην οποία η Μπελούτσι ενσάρκωσε τη θρυλική σοπράνο μέσα από τα προσωπικά της γράμματα και τις αναμνήσεις της.

Έχοντας ήδη παρουσιαστεί σε κορυφαία φεστιβάλ και ιδρύματα σε Ευρώπη και Αμερική —από το Festival del Cinema di Roma και το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης έως το MoMA της Νέας Υόρκης, το San Sebastián και το Lyon Lumière— η ταινία επιστρέφει στην πόλη όπου γεννήθηκε ως ιδέα: την Αθήνα.

Η σύλληψη του έργου ξεκινά από το Ηρώδειο, το 2021, όταν η Μπελούτσι ανέβηκε για πρώτη φορά στη σκηνή του θεάτρου για τρεις sold out βραδιές, σε παραγωγή της «Λυκόφως». Το ντοκιμαντέρ καταγράφει τη διαδρομή αυτής της παράστασης παγκοσμίως, ενώ παράλληλα φωτίζει τις δύο γυναίκες που βρίσκονται στον πυρήνα της: τη Μαρία Κάλλας στο απόγειο της δόξας της και τη Μόνικα Μπελούτσι που αναμετριέται με το εμβληματικό της αποτύπωμα.

Η ταινία εξερευνά σε βάθος τη ζωή, τις αντιξοότητες και την ανθεκτικότητα της Κάλλας, αναδεικνύοντας πώς η Μπελούτσι προσέγγισε την ευθραυστότητα και τη δύναμή της μέσα από μια προσωπική, εσωτερική διαδρομή. Μέσα από τον παράλληλο διάλογο των δύο γυναικών, ο θεατής παρακολουθεί τη συνύπαρξη δύο εποχών και δύο φωνών που συναντιούνται ετεροχρονισμένα χάρη στην κοινή τους αγάπη για την τέχνη.

Η προβολή πραγματοποιείται την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, στις 20:00 στο Θέατρο Παλλάς, παρουσία της Ιταλίδας σταρ. Μετά την ταινία θα ακολουθήσει ανοιχτή συζήτηση με την Μόνικα Μπελούτσι, την οποία θα συντονίσει ο Ορέστης Ανδρεαδάκης.