«Η μόνη αληθινή διαμαρτυρία είναι η ομορφιά»: Ο Ντρις βαν Νότεν ανοίγει ένα παλάτσο στη Βενετία

Υπάρχει κάτι σχεδόν παράλογο, ίσως και προκλητικό, στο να μιλά κανείς σήμερα για την ομορφιά σαν να είναι διαμαρτυρία. Η λέξη κουβαλά πολλή πολυτέλεια, πολλή διακόσμηση, πολλή ιστορία ανθρώπων που είχαν τον χρόνο, τα μέσα και την ασφάλεια να την αναζητήσουν. Κι όμως, ο Ντρις βαν Νότεν, ένας από τους πιο σιωπηλά επιδραστικούς δημιουργούς της σύγχρονης μόδας, ανοίγει τώρα στη Βενετία ένα ίδρυμα ακριβώς πάνω σε αυτή την επικίνδυνη ιδέα: ότι η ομορφιά, όταν δεν χρησιμοποιείται για να κρύψει τον κόσμο, μπορεί ακόμη να αντιστέκεται στην ασχήμια του.

Η πρώτη έκθεση της Fondazione Dries Van Noten έχει τίτλο The Only True Protest Is Beauty και παρουσιάζεται από τις 25 Απριλίου έως τις 4 Οκτωβρίου 2026 στο ιστορικό Palazzo Pisani Moretta, πάνω στο Grand Canal. Σε επιμέλεια του ίδιου του Βαν Νότεν μαζί με τον Geert Bruloot, η έκθεση απλώνει περισσότερα από 200 έργα σε 20 δωμάτια: μόδα, γυαλί, κεραμική, κόσμημα, φωτογραφία, τέχνη, design, υλικά πειράματα, αντικείμενα που μοιάζουν να έχουν φτιαχτεί όχι μόνο για να τα κοιτάς, αλλά για να αναρωτιέσαι τι είδους χέρι, μνήμη ή εμμονή τα έφερε στον κόσμο.

Ο Dries Van Noten στο εσωτερικό του Palazzo Pisani Moretta. Ο Βέλγος σχεδιαστής επέλεξε να αποσυρθεί από την ενεργό δράση της μόδας, ιδρύοντας τη Fondazione του για να στεγάσει την ανάγκη του για καθαρή ομορφιά.

Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της έκθεσης, όμως, ίσως είναι κάτι που απουσιάζει. Δεν υπάρχει ούτε ένα ρούχο του Ντρις βαν Νότεν.

Για έναν σχεδιαστή που θα μπορούσε εύκολα να στήσει στη Βενετία ένα μνημείο στον εαυτό του, αυτή η απουσία μοιάζει με δήλωση. Ο Βαν Νότεν δεν χρησιμοποιεί το παλάτσο για να αγιοποιήσει την καριέρα του, ούτε για να ξαναπαίξει τις μεγάλες στιγμές ενός οίκου που ίδρυσε το 1986 και από τον οποίο αποχώρησε το 2024. Το χρησιμοποιεί για κάτι πιο λεπτό: για να δείξει όλα όσα η μόδα τον έμαθε να κοιτάζει. Το ύφασμα, το χέρι, το υλικό, το βλέμμα, το μοτίβο, την τεχνική, τη στιγμή που ένα αντικείμενο παύει να είναι απλώς όμορφο και αρχίζει να σε κοιτά πίσω.

Η αίθουσα Salon des Fêtes στον πρώτο όροφο του παλατιού: Η ιστορική μνήμη της Βενετίας συναντά το σύγχρονο όραμα.

Το έργο «Whiskered Sentinel» (2024) του Steven Shearer αντανακλάται σε έναν καθρέφτη πίσω από ένα πιάνο.

Μετά την τελευταία του επίδειξη, τον Ιούνιο του 2024, για την ανδρική συλλογή άνοιξη/καλοκαίρι 2025, ο Ντρις βαν Νότεν θα μπορούσε να εξαφανιστεί μέσα στην άνετη σιωπή ενός μεγάλου ονόματος που ολοκλήρωσε τον κύκλο του. Αντί γι’ αυτό, επιστρέφει όχι ως σχεδιαστής που ζητά ακόμη μία φορά την προσοχή της μόδας, αλλά ως επιμελητής και προστάτης μιας πιο αργής μορφής δημιουργίας. Δεν αποσύρεται από την ομορφιά. Αποσύρεται από τον μηχανισμό που την απαιτεί διαρκώς και την καταναλώνει γρήγορα.

Αυτό κάνει τη νέα του κίνηση περισσότερο από ένα κομψό πολιτιστικό γεγονός. Τη μετατρέπει σε ερώτημα για την εποχή. Τι μένει από την ομορφιά όταν βγει από τη βιτρίνα; Τι σημαίνει χειροτεχνία σε έναν κόσμο όπου οι εικόνες παράγονται πιο γρήγορα απ’ όσο προλαβαίνουμε να τις νιώσουμε; Και τι μπορεί να προσφέρει ένας άνθρωπος που πέρασε τη ζωή του συνθέτοντας χρώματα, υφές και σιωπηλές συγκινήσεις, όταν πλέον δεν είναι υποχρεωμένος να φτιάξει την επόμενη συλλογή;

Το Palazzo Pisani Moretta δεν είναι απλώς το σκηνικό αυτής της μετάβασης. Είναι ο δεύτερος πρωταγωνιστής. Χτισμένο στην περιοχή San Polo, με τη γοτθική του όψη προς το Grand Canal, ροκοκό επεμβάσεις, επιχρυσωμένους στόκους, τοιχογραφίες, καθρέφτες, παλιά έπιπλα και ίχνη αιώνων, το παλάτσο δεν επιτρέπει στα έργα να σταθούν ουδέτερα. Τα δοκιμάζει. Τα βαραίνει. Τα φωτίζει υπερβολικά ή τα βυθίζει σε κάτι πιο σκοτεινό. Εδώ μια έκθεση δεν μπορεί να προσποιηθεί ότι βρίσκεται σε λευκό κύβο. Βρίσκεται μέσα σε μια πόλη και μέσα σε ένα κτίριο που έχουν ήδη δει αρκετή ομορφιά, αρκετή φθορά, αρκετή εξουσία και αρκετή ματαιότητα.

Comme des Garçons (S/S 2024), με κεφαλόδεσμο από τον Julien d’Ys, μπροστά από το πορτρέτο του Giustiniano Bullo ως παιδιού (18ος αι.).

Το γλυπτό «On Hold #7» (2019) του Peter Buggenhout: Μια σύνθεση από ετερόκλητα υλικά που «καταλαμβάνει» τον χώρο.

Στα δωμάτιά του, η έκθεση δεν ακολουθεί μια γραμμική αφήγηση. Μοιάζει περισσότερο με σειρά από συναντήσεις. Μεγάλης κλίμακας φωτογραφίες του Steven Shearer, έργα του Peter Buggenhout από απορριμμένα υλικά, memento mori του βενετσιάνικου οίκου κοσμημάτων Codognato, κεραμικά της Kaori Kurihara, γυαλί της Ritsue Mishima, μεταλλικές συνθέσεις της Ann Carrington, αντικείμενα από νέους και καθιερωμένους δημιουργούς συνυπάρχουν με το παλάτσο όχι σαν κατάλογος ονομάτων, αλλά σαν μια οικογένεια με έντονες, σχεδόν αταίριαστες προσωπικότητες.

Κάπου εκεί αρχίζει να γίνεται πιο καθαρό τι εννοεί ο Βαν Νότεν όταν μιλά για την ομορφιά. Όχι την ομορφιά ως αρμονία. Όχι την ομορφιά ως καλή γεύση. Όχι την ομορφιά που καθησυχάζει τον θεατή ότι όλα τελικά μπορούν να μπουν σε τάξη. Η έκθεση φαίνεται να αναζητά κάτι πιο ανήσυχο: την ομορφιά που διακόπτει, που ανοίγει πληγές αντί να τις καλύπτει, που σε κάνει να νιώθεις πως πίσω από ένα κεραμικό, ένα φόρεμα, ένα γυάλινο αντικείμενο ή ένα κόσμημα υπάρχει ένας άνθρωπος που πάλεψε με ύλη, χρόνο, μνήμη και απώλεια.

Η φράση του τίτλου προέρχεται από τον Αμερικανό τραγουδοποιό και ακτιβιστή Phil Ochs, ο οποίος μιλούσε για την ομορφιά μέσα σε άσχημους καιρούς. Στα χέρια του Βαν Νότεν, όμως, δεν γίνεται εύκολο σύνθημα. Δεν γίνεται inspirational quote τυπωμένο πάνω σε μια αφίσα. Η δύναμή της βρίσκεται ακριβώς στην αμφιβολία της. Είναι η ομορφιά πράγματι διαμαρτυρία ή είναι η τελευταία λέξη που χρησιμοποιούμε όταν δεν ξέρουμε πώς αλλιώς να μιλήσουμε για την ανάγκη μας να μη σκληρύνουμε;

Η έκθεση δεν απαντά οριστικά. Η ομορφιά δεν σώζει τον κόσμο. Δεν σταματά τον πόλεμο, δεν ακυρώνει τον κυνισμό, δεν καθαρίζει τη Βενετία από την τουριστική της εξάντληση. Μπορεί, όμως, να κάνει κάτι μικρότερο και ίσως πιο πολύτιμο: να μας εμποδίσει να συνηθίσουμε την ασχήμια σαν να είναι φυσικό περιβάλλον.

Αριστερά: Comme des Garçons (S/S 2025) με κεφαλόδεσμο Julien d'Ys. Κέντρο: Christian Lacroix Haute Couture (A/W 2004) με περούκα Fabio Petri. Δεξιά: Το έργο «STIFLE» (2008) της Kate MccGwire από φτερά λευκής περιστεράς.

Αυτό γίνεται πιο έντονο στα ρούχα που ο Βαν Νότεν επιλέγει να συμπεριλάβει. Δεν είναι δικά του. Προέρχονται από τρεις κατευθύνσεις που λειτουργούν σαν τρία διαφορετικά επιχειρήματα για το τι μπορεί να κάνει η μόδα όταν ξεπερνά τον εαυτό της.

Ο Κριστιάν Λακρουά φέρνει τη θεατρική, σχεδόν ηλεκτρική δύναμη της couture: χρώμα, υπερβολή, τελετουργία, ιστορία. Η Ρέι Καβακούμπο για το Comme des Garçons φέρνει το ρούχο ως γλυπτική διαταραχή, ως σχήμα που δεν υπηρετεί απλώς το σώμα αλλά το ξανασκέφτεται. Και ο Παλαιστίνιος σχεδιαστής Ayham Hassan, με έργο ριζωμένο σε μνήμη, ταυτότητα και επιβίωση, φέρνει την πιο επείγουσα διάσταση: την ιδέα ότι η ομορφιά δεν είναι πολυτέλεια όταν προέρχεται από ανθρώπους που δεν έχουν την πολυτέλεια να αποστρέψουν το βλέμμα από την πραγματικότητα.

Εκεί η έκθεση αποκτά το ανθρώπινο βάρος της. Γιατί η χειροτεχνία εδώ δεν παρουσιάζεται σαν νοσταλγία. Δεν είναι επιστροφή σε έναν καθαρό κόσμο πριν από την τεχνολογία, πριν από τις οθόνες, πριν από την τεχνητή νοημοσύνη. Είναι η επιμονή ότι το ανθρώπινο ίχνος εξακολουθεί να έχει σημασία, ακόμη και όταν η παραγωγή εικόνων, αντικειμένων και επιθυμιών γίνεται όλο και πιο άυλη, πιο γρήγορη, πιο αλγοριθμική.

Christian Lacroix Haute Couture (A/W 1997) και οι πολυέλαιοι «Black Moon» (2025) του Lionel Jadot από λιωμένο πλαστικό

Ο ίδιος ο Βαν Νότεν έχει μιλήσει για τη σημασία του να δημιουργείς με το χέρι, την καρδιά και το μυαλό, ειδικά σε μια εποχή AI και ψηφιακής παραγωγής. Το ενδιαφέρον είναι ότι το ίδρυμα δεν πέφτει στην εύκολη παγίδα ενός ρομαντικού αντιτεχνολογικού μανιφέστου. Ένα από τα έργα που ξεχωρίζουν είναι του νεαρού Γάλλο-Αρμένιου Joseph Arzoumanov: μια σκακιέρα-μικρογραφικό θέατρο, φτιαγμένη από πολύτιμα υλικά, ξύλο, γυαλί Murano, μέταλλα, ρομποτικά στοιχεία και τεχνητή νοημοσύνη, που αφηγείται μια οικογενειακή ιστορία μέσα από την κίνηση και τη μνήμη. Το ερώτημα, λοιπόν, δεν είναι απλώς «άνθρωπος ή μηχανή». Είναι ποιος φέρει το όραμα. Ποιος δίνει βάρος στο αντικείμενο. Ποια μνήμη περνά μέσα από την τεχνική.

Αυτό είναι ίσως το πιο σημερινό στοιχείο της έκθεσης. Σε μια εποχή όπου όλα φαίνονται διαθέσιμα ως εικόνες, το The Only True Protest Is Beauty επιμένει στην αντίσταση του πράγματος. Στο αντικείμενο που χρειάζεται χρόνο. Στο γυαλί που κουβαλά τον φούρνο του. Στο κεραμικό που θυμάται το χέρι που το πίεσε. Στο φόρεμα που δεν είναι μόνο ένδυμα αλλά σχήμα σκέψης. Στα απορρίμματα που, στα χέρια του Peter Buggenhout, δεν εξευγενίζονται απλώς σε γλυπτική, αλλά κρατούν κάτι από τη βία και την ακαταστασία του κόσμου από τον οποίο προήλθαν.

Η Βενετία κάνει όλα αυτά πιο σύνθετα. Καμία πόλη δεν ξέρει καλύτερα πόσο επικίνδυνη μπορεί να γίνει η ομορφιά όταν μετατρέπεται σε κατανάλωση. Η πόλη ζει μέσα σε μια μόνιμη αντίφαση: είναι ζωντανή και ταυτόχρονα αντιμετωπίζεται σαν μουσείο, κατοικείται και ταυτόχρονα καταναλώνεται, αντέχει και ταυτόχρονα εξαντλείται. Τα κανάλια, οι πλατείες, τα παλάτια, οι εκκλησίες, όλα μοιάζουν να έχουν μετατραπεί σε σκηνές μιας παγκόσμιας επιθυμίας για εικόνα.

Η εγκατάσταση «Flotsam Jetsam» (2017) του Misha Kahn και το «Metropolis Cabinet» (2025) του Arthur Vandergucht σε διάλογο με τη «Σταύρωση» (16ος αι.) της Τοσκανικής Σχολής.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, κάθε νέο πολιτιστικό ίδρυμα στη Βενετία κουβαλά και μια υποψία. Είναι ουσιαστική προσθήκη στο οικοσύστημα της πόλης ή ακόμη μία διεύθυνση πολιτιστικού κύρους; Είναι πράξη φροντίδας ή άλλη μία μορφή κατοχής; Από την Peggy Guggenheim μέχρι τη συλλογή Pinault και τη Fondazione Prada, η Βενετία έχει γίνει τόπος όπου η τέχνη, το χρήμα, η παγκόσμια ελίτ και η πραγματική πολιτιστική παραγωγή συναντιούνται με τρόπους άλλοτε γόνιμους και άλλοτε άβολους.

Το ίδρυμα του Βαν Νότεν φαίνεται να γνωρίζει αυτή την παγίδα. Γι’ αυτό και η έμφαση στη δεξιοτεχνία δεν περιορίζεται στα μεγάλα, αναγνωρίσιμα σύμβολα της βενετσιάνικης παράδοσης, όπως το γυαλί Murano. Στο πρόγραμμά του μπαίνουν και πιο ήσυχες μορφές γνώσης, όπως η δαντέλα του Burano, συνεργασίες με τεχνίτες, εκπαιδευτικά projects, residencies, δράσεις με φοιτητές και τοπικές κοινότητες. Η φιλοδοξία, τουλάχιστον όπως διατυπώνεται, δεν είναι να προστεθεί άλλη μία ωραία διεύθυνση στον χάρτη της πόλης, αλλά να δημιουργηθεί ένας χώρος ανταλλαγής, αργού χρόνου και πραγματικής σχέσης με το τοπικό δημιουργικό οικοσύστημα.

Γιατί η ομορφιά στη Βενετία δεν μπορεί να είναι αθώα. Πρέπει πάντα να απαντά στο ερώτημα της χρήσης της. Ποιος τη βλέπει; Ποιος την κατοικεί; Ποιος την πληρώνει; Ποιος τη συντηρεί; Ποιος μένει όταν οι επισκέπτες φύγουν;

Το κεραμικό έργο της Virginia Leonard, «A Frock Will Hide All Those Sticky Out Bits He Said» (2026), σε μια διακοσμημένη εσοχή.

Μετά το τέλος της εναρκτήριας έκθεσης, το Palazzo Pisani Moretta θα κλείσει προσωρινά για εργασίες ανακαίνισης και προσαρμογής. Είναι μια σχεδόν τέλεια βενετσιάνικη λεπτομέρεια. Ακόμη και η ομορφιά, εδώ, δεν υπάρχει χωρίς υποδομή. Χρειάζεται συντήρηση, κανόνες, νερό, υγρασία, μηχανικούς, τεχνίτες, χρόνο, υπομονή. Χρειάζεται δηλαδή όλα εκείνα που σπάνια φαίνονται στην τελική εικόνα.

Ίσως αυτό να είναι και το αληθινό θέμα της έκθεσης: όσα δεν φαίνονται. Το χέρι πίσω από το αντικείμενο. Η αγωνία πίσω από την αρμονία. Η απουσία του ίδιου του Βαν Νότεν πίσω από την παρουσία του ονόματός του. Η Βενετία πίσω από τη Βενετία. Η ομορφιά όχι ως επιφάνεια, αλλά ως κάτι που χρειάζεται διαρκώς φροντίδα για να μην καταντήσει απλή εικόνα.

Η διαδρομή του Βαν Νότεν κάνει αυτή τη χειρονομία ακόμη πιο φορτισμένη. Γεννημένος το 1958, μέλος των περίφημων Antwerp Six, ανήκει σε εκείνη τη γενιά Βέλγων σχεδιαστών που άλλαξαν τη μόδα χωρίς να της μοιάσουν απόλυτα. Η δική του υπογραφή υπήρξε πάντα αναγνωρίσιμη χωρίς να είναι κραυγαλέα: χρώμα, prints, υφές, μοτίβα, μείγματα πολιτιστικών αναφορών, μια παράξενη ισορροπία ανάμεσα στη βορειοευρωπαϊκή πειθαρχία και μια σχεδόν βενετσιάνικη αγάπη για τη διακοσμητική ένταση. Δεν ήταν ποτέ ο πιο θορυβώδης δημιουργός της εποχής του. Ήταν όμως από εκείνους που έκαναν τη μόδα να φαίνεται σαν σκέψη, όχι απλώς σαν προϊόν.

Ο περίτεχνος ροκοκό τοίχος του 18ου αιώνα από την ανακαίνιση της Chiara Pisani τη δεκαετία του 1740, με επιχρυσωμένους στόκους και ποιμενικά μοτίβα.

Ένα moodboard της έκθεσης που φιλοξενεί το κεντρικό σύνθημα: "The Only True Protest Is Beauty". Δίπλα, ένα απόσπασμα του Jean Cocteau υπενθυμίζει ότι τίποτα τολμηρό δεν υπάρχει χωρίς την παραβίαση των κανόνων

Ο οίκος του παρέμεινε ανεξάρτητος μέχρι το 2018, όταν πέρασε στον ισπανικό όμιλο Puig. Ο ίδιος συνέχισε στην καλλιτεχνική διεύθυνση μέχρι το 2024 και αποχώρησε χωρίς το δράμα που συχνά συνοδεύει τέτοιες εξόδους. Δεν ήταν μια ιστορία ρήξης, αλλά μετάβασης. Και αυτή η μετάβαση μοιάζει τώρα να αποκτά τον πραγματικό της τόπο.

Στη Fondazione, ο Βαν Νότεν δεν εγκαταλείπει τη μόδα. Την απελευθερώνει από τον ρυθμό της. Από την ανάγκη του επόμενου show, της επόμενης σεζόν, της επόμενης εικόνας, της επόμενης αγοράς. Την αφήνει να συνομιλήσει με άλλα πράγματα που της έμοιαζαν πάντα αλλά δεν είχαν πάντα την ίδια θεσμική νομιμοποίηση: το κεραμικό, το κόσμημα, το αντικείμενο, το γυαλί, το ύφασμα, την τεχνική γνώση που περνά από γενιά σε γενιά, τις μικρές εμμονές των ανθρώπων που φτιάχνουν κάτι επειδή δεν μπορούν να μην το φτιάξουν.

Αυτό δίνει στην έκθεση μια αδιόρατη συγκίνηση. Δεν είναι απολογισμός ζωής, αλλά μοιάζει με ερώτηση ζωής. Όταν ένας δημιουργός φτάνει στο σημείο να μη χρειάζεται πια να αποδείξει το όνομά του, τι επιλέγει να κοιτάξει; Τον εαυτό του ή τους άλλους; Το αρχείο του ή τις δυνάμεις που το έθρεψαν; Την κληρονομιά του ή το μέλλον εκείνων που ακόμη δουλεύουν με τα χέρια τους, με τα υλικά τους, με την αβεβαιότητά τους;

Το εσωτερικό του Palazzo Pisani Moretta, η κατοικία του 15ου αιώνα που στεγάζει τη Fondazione.

Η απάντηση του Βαν Νότεν, τουλάχιστον σε αυτή την πρώτη έκθεση, είναι ήσυχη αλλά όχι μικρή. Κοιτάζει τους άλλους. Και μέσα από αυτούς, ίσως, κοιτάζει ξανά τον εαυτό του χωρίς να τον εκθέτει.

Γι’ αυτό το The Only True Protest Is Beauty λειτουργεί καλύτερα όχι ως βεβαιότητα, αλλά ως πρόκληση. Η έκθεση δεν λέει ότι η ομορφιά είναι η μόνη απάντηση. Δεν θα μπορούσε να το πει χωρίς να γίνει αφελής.

Λέει κάτι πιο ακριβές και πιο δύσκολο: ότι χωρίς ομορφιά, χωρίς μορφή, χωρίς χειρονομία, χωρίς την προσπάθεια να φτιάξεις κάτι που να μην υποκύπτει πλήρως στην ασχήμια του καιρού του, ο κόσμος γίνεται φτωχότερος όχι μόνο αισθητικά, αλλά ηθικά.

Ο σχεδιαστής ποζάρει στον χώρο της έκθεσης μαζί με τον αγαπημένο του σκύλο, Barnabé, υπογραμμίζοντας τον προσωπικό και οικείο χαρακτήρα αυτής της αναδρομικής ματιάς

Και κάπως έτσι, μέσα σε ένα βενετσιάνικο παλάτσο, ανάμεσα σε φθαρμένους καθρέφτες, γυαλί, φτερά, couture, κεραμικά, πολύτιμα υλικά, σκουπίδια που γίνονται γλυπτική και αντικείμενα που μοιάζουν να θυμούνται περισσότερα από εμάς, η ομορφιά παύει να ακούγεται σαν πολυτέλεια.

Δεν γίνεται ακριβώς σωτηρία. Δεν γίνεται απάντηση. Γίνεται κάτι πιο ταπεινό και πιο επίμονο.

Ένας τρόπος να μην αφήσεις τον κόσμο να σου μάθει μόνο την ασχήμια του.

με στοιχεία από Vogue Arabia και LeMonde