«Η μόδα προσφέρει μια αίσθηση χαράς σε δύσκολους καιρούς» - Ο Τζόρτζιο Αρμάνι σε μία από τις τελευταίες συνεντεύξεις του

Ο Τζόρτζιο Αρμάνι δεν βρίσκεται πλέον ανάμεσά μας, καθώς σήμερα άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 91 ετών.

«Με απέραντη θλίψη, ο Όμιλος Armani ανακοινώνει τον θάνατο του δημιουργού, ιδρυτή και ακούραστου κινητήριου μοχλού του... ακούραστος μέχρι το τέλος...αφιερωμένος στην εταιρεία, τις συλλογές, και τα πολλά τρέχοντα και μελλοντικά σχέδια», ήταν μερικά από τα λόγια που παρατίθενται στην ανακοίνωση του ιταλικού ομίλου μόδας.

«Σε αυτή την εταιρεία, αισθανόμασταν πάντα σαν μέλος μιας οικογένειας. Σήμερα, με βαθιά συγκίνηση, νιώθουμε το κενό που αφήνει εκείνος που ίδρυσε και ανέθρεψε αυτή την οικογένεια με όραμα, πάθος και αφοσίωση», αναφέρουν στην ίδια ανακοίνωση οι υπάλληλοι του οίκου Αρμάνι.

Παράλληλα, ο Οίκος Armani τονίζει την ευαισθητοποίησή του όσον αφορά κοινωνικά ζητήματα, πάνω στα οποία ο ίδιος ο Τζόρτζιο Αρμάνι είχε κληθεί να μιλήσει σε συνέντευξή του στον Guardian, το 2024, στην Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου.

Τζόρτζιο Αρμάνι: «Μερικές φορές τα μικρά πράγματα μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά»

Καθώς όλοι οι σχεδιαστές στις Εβδομάδες Μόδας καλούνται να δικαιολογήσουν τις δημιουργίες τους, όταν οι επιδείξεις λαμβάνουν χώρα με φόντο την ταραγμένη παγκόσμια πολιτική σκηνή, για τον Τζιόρτζιο Αρμάνι, όλα είχαν να κάνουν με τη χαρά και την ανανέωση.

Ο Αρμάνι, που λάνσαρε τον ομώνυμο οίκο του το 1975, είχε τον χρόνο και την εμπειρία να σκεφτεί τον ρόλο που μπορεί να παίξει η μόδα σε τέτοιες συνθήκες.

Φωτογραφία: Facebook/GiorgioArmani

«Αυτό είναι ένα ερώτημα που μου γίνεται συχνά, κι εγώ ο ίδιος αναρωτιέμαι ποιος είναι ο ρόλος της μόδας σε τόσο δύσκολους καιρούς», είχε πει στον Guardian πριν την περσινή επίδειξή του στο Μιλάνo.

«Για μένα, αυτό που μπορεί να κάνει η μόδα είναι να μεταδώσει μια αίσθηση ανανέωσης, αλλά και χαράς. Δεν αλλάζουμε τον κόσμο, ούτε μπορούμε να λύσουμε τα προβλήματά του, αλλά μπορούμε να χαρίσουμε στους ανθρώπους μια στιγμή ελαφρότητας, το συναίσθημα ότι είναι διαφορετικοί, καινούργιοι και ακόμα πιο όμορφοι. Αυτές είναι μικρές απολαύσεις, αλλά μερικές φορές τα μικρά πράγματα μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά».

Φωτογραφία: Facebook/GiorgioArmani

Για τη συλλογή φθινόπωρο/χειμώνας 2024, ο Αρμάνι είχε πει ότι εμπνεύστηκε από τα χειμωνιάτικα λουλούδια ως σύμβολο ελπίδας. «Ένα λουλούδι που ανθίζει στο κρύο είναι σύμβολο αναγέννησης, κι αυτό είναι που θέλω να επικοινωνήσω αυτή τη στιγμή», είχε εξηγήσει.

Τα άνθη εμφανίστηκαν κεντημένα σε φεντόρες, ως τρισδιάστατες παγιέτες, αλλά και απλικέ αγριολούλουδα που ανέβαιναν από το στρίφωμα προς τη μέση σε πλούσιες φούστες από τούλι, αποτυπώνοντας «τη δύναμη και την ενέργεια της φύσης και τον κύκλο ζωής του πλανήτη μας».

Φωτογραφία: Facebook/GiorgioArmani

Το σόου είχε ανοίξει το τοπ μόντελ Τζίνα ντι Μπερνάρντο, που είχε φωτογραφηθεί πολλές φορές για τον Τζόρτζιο Αρμάνι τη δεκαετία του ’80 και, όπως είχε είπε ο ίδιος, «ενσαρκώνει αυτό το μήνυμα».

Στο φινάλε, κυριάρχησε η λάμψη του κόκκινου χαλιού, που είχε καθιερώσει τον Αρμάνι, με πράσινα φορέματα bandeau από σμαραγδένιο ύφασμα, βελούδινα κοστούμια με σακάκι και κεντημένα μπούστα, ενώ στην πρώτη σειρά παρακολουθούσαν οι πρεσβευτές του οίκου Κέιτ Μπλάνσετ και Άαρον Τέιλορ-Τζόνσον. «Το να βλέπω τα ρούχα μου στο κόκκινο χαλί με ενθουσιάζει και με εμπνέει ακόμα, χωρίς αμφιβολία», είχε δηλώσει ο σχεδιαστής. «Ίσως να παρακολουθώ την περίοδο των βραβείων με λιγότερη αγωνία από παλιά, αλλά παραμένει για μένα μια σημαντική στιγμή».

Ο Τζόρτζιο Αρμάνι, γεννηθείς στις 11 Ιουλίου του 1934, λίγο πριν κλείσει τα 90 του χρόνια, είχε δηλώσει ότι σκοπεύει να συνεχίσει κανονικά τη δουλειά του στο προσεχές μέλλον, όπως και έκανε.

«Αυτά τα γενέθλια θα είναι ιδιαίτερα σημαντικά για μένα. Είναι αφορμή για σκέψη, φυσικά, αλλά με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον και με μια δημιουργική, δραστήρια νοοτροπία. Δεν νομίζω ότι θα σταματήσω ποτέ να εργάζομαι, γιατί το να ντύνω τους ανθρώπους είναι το μεγάλο πάθος της ζωής μου».

Η σορός του Ιταλού σχεδιαστή θα εκτεθεί σε λαϊκό προσκύνημα από το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου έως την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου, από τις 9 π.μ. έως τις 6 μ.μ., στο Μιλάνο, στην οδό Bergognone 59, στον χώρο Armani/Teatro.

Κατόπιν ρητής επιθυμίας του ίδιου, η κηδεία θα τελεστεί σε ιδιωτικό κύκλο.



Με πληροφορίες από Guardian