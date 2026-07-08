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Η «μητέρα» του κινήματος για τα δικαιώματα των αναπήρων γίνεται ταινία και ανοίγει το TIFF

Η Judith Heumann άλλαξε την ιστορία των δικαιωμάτων των αναπήρων. Τώρα η ζωή της γίνεται ταινία και ανοίγει το Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο.

The LiFO team
The LiFO team
Η «μητέρα» του κινήματος για τα δικαιώματα των αναπήρων γίνεται ταινία και ανοίγει το TIFF Facebook Twitter
φωτογραφία: Shuran Huang
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Το 51ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο θα ανοίξει με μια ταινία για τη Judith Heumann, μία από τις σημαντικότερες μορφές του κινήματος για τα δικαιώματα των αναπήρων στις ΗΠΑ.

Το «Being Heumann», σε σκηνοθεσία της Siân Heder, θα κάνει την παγκόσμια πρεμιέρα του στις 10 Σεπτεμβρίου, στην εναρκτήρια βραδιά του φεστιβάλ. Η διοργάνωση θα διαρκέσει έως τις 20 Σεπτεμβρίου.

Τη Heumann υποδύεται η Ruth Madeley, ενώ η ταινία έρχεται ως το επόμενο μεγάλο βήμα της Heder μετά το «CODA», που κέρδισε το Όσκαρ καλύτερης ταινίας το 2022. Η νίκη εκείνης της ταινίας θεωρήθηκε ορόσημο για την εκπροσώπηση της κωφής κοινότητας στο Χόλιγουντ, ενώ έκανε την Apple την πρώτη streaming πλατφόρμα που κέρδισε το κορυφαίο βραβείο της Αμερικανικής Ακαδημίας.

Η Judith Heumann, που πέθανε το 2023, είχε αποκληθεί «μητέρα του κινήματος για τα δικαιώματα των αναπήρων». Έχασε την ικανότητα να περπατά σε ηλικία δύο ετών, μετά από πολιομυελίτιδα, και αφιέρωσε τη ζωή της στη διεκδίκηση πρόσβασης, ισότητας και θεσμικής προστασίας για τα ανάπηρα άτομα.

Η δράση της συνδέθηκε με τις πιέσεις που οδήγησαν στον ομοσπονδιακό νόμο Americans with Disabilities Act, ένα από τα σημαντικότερα νομοθετήματα για τα δικαιώματα των αναπήρων στις ΗΠΑ. Η Heumann υπήρξε επίσης κεντρική μορφή στο ντοκιμαντέρ «Crip Camp», που ήταν υποψήφιο για Όσκαρ το 2021.

Το γεγονός ότι μια ταινία για τη ζωή της ανοίγει ένα από τα μεγάλα φεστιβάλ του φθινοπώρου δεν είναι απλώς φεστιβαλική είδηση. Είναι και μια ένδειξη ότι οι ιστορίες αναπηρίας αρχίζουν να μετακινούνται από το περιθώριο της εκπροσώπησης στο κέντρο του κινηματογραφικού κύρους.

Ο διευθύνων σύμβουλος του TIFF, Cameron Bailey, χαρακτήρισε το «Being Heumann» εμπνευσμένη συνέχεια του «CODA» και μίλησε για μια δυναμική ερμηνεία της Ruth Madeley στον ρόλο της Judy Heumann, μιας γυναίκας που άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο συζητάμε την προσβασιμότητα.

Το φεστιβάλ ανακοίνωσε επίσης τις παγκόσμιες πρεμιέρες του «Prima Facie», νομικού θρίλερ της Susanna White με τη Cynthia Erivo, και του κορεατικού θρίλερ «The Assassin(s)» του Hur Jin-ho.

Η επιλογή του «Being Heumann» για την έναρξη του TIFF δίνει στην ταινία άμεση θέση στην κινηματογραφική σεζόν του φθινοπώρου.

Κυρίως όμως δίνει χώρο σε μια ιστορία που δεν αφορά μόνο τη βιογραφία μιας ακτιβίστριας, αλλά το δικαίωμα των αναπήρων να μη ζητούν απλώς συμπερίληψη, αλλά να βρίσκονται εκεί όπου λαμβάνονται οι αποφάσεις, γράφονται οι νόμοι και φτιάχνονται οι εικόνες.

με στοιχεία από Variety

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