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Η Μιράντα Τζουλάι πάει στο Άσπεν για να μιλήσει για το σώμα μέσα στο τοπίο

Η συγγραφέας, καλλιτέχνιδα και σκηνοθέτις θα είναι το κεντρικό πρόσωπο του AIR Festival του Aspen Art Museum, που φέτος συνδέει την περφόρμανς με τη φύση, την αρχιτεκτονική, την τεχνολογία και την εικαστική σκέψη.

The LiFO team
The LiFO team
Η Μιράντα Τζουλάι πάει στο Άσπεν για να μιλήσει για το σώμα μέσα στο τοπίο Facebook Twitter
φωτογραφία: Catherine Opie
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Η Μιράντα Τζουλάι θα είναι το κεντρικό πρόσωπο του φετινού AIR Festival του Aspen Art Museum, το οποίο επιστρέφει για δεύτερη χρονιά από τις 27 έως τις 31 Ιουλίου.

Το φεστιβάλ, που ανοίγει την Aspen Art Week, έχει φέτος θέμα «Figures in a Landscape» και εξετάζει πώς το ανθρώπινο σώμα, η τέχνη και η παρέμβαση στον χώρο αλλάζουν την αντίληψή μας για το τοπίο.

Η Τζουλάι, γνωστή για το έργο της στον κινηματογράφο, τη λογοτεχνία, την περφόρμανς και τις εικαστικές τέχνες, θα δώσει την κεντρική ομιλία της διοργάνωσης. «Είναι τιμή μου που συμμετέχω στο AIR, αλλά πάνω απ’ όλα με ιντριγκάρει πολύ το πρόγραμμα», δήλωσε η ίδια. «Δεν είμαι σίγουρη ότι έχω ξαναδεί τόσους καλλιτέχνες που θαυμάζω σε ένα μόνο ταξίδι».

Το AIR Festival είναι μέρος ενός δεκαετούς προγράμματος του Aspen Art Museum, όπου κάθε χρονιά χτίζει πάνω στην προηγούμενη. Η περσινή διοργάνωση είχε εστιάσει στην τέχνη και την τεχνολογία, ενώ η φετινή μετατοπίζει το ενδιαφέρον στο τοπίο, τη σκηνικότητα και την ανθρώπινη παρουσία μέσα στο φυσικό και κατασκευασμένο περιβάλλον.

Κεντρικό σημείο της φετινής διοργάνωσης θα είναι η έκθεση νέων έργων του Αργεντινού γλύπτη Adrián Villar Rojas. Το ευρύτερο πρόγραμμα αντλεί από το ίδιο το τοπίο του Άσπεν, ανάμεσα στην άγρια φύση και στα διαμεσολαβημένα περιβάλλοντα, για να εξετάσει πώς οι ανθρώπινες παρεμβάσεις αλλάζουν την αίσθηση ενός τόπου και της δύναμής του.

Το πρόγραμμα έχει έντονο χαρακτήρα περφόρμανς. Η Γαλλίδα καλλιτέχνιδα Camille Henrot θα παρουσιάσει την πρώτη της θεατρική παραγωγή, μια τραγικωμωδία με επίκεντρο τη Νέα Υόρκη και μια παράξενη παράδοση. Το έργο είναι ανάθεση των Performa, Aspen Art Museum, Wheeler Opera House και LYRA Foundation.

Ο Αυστραλός καλλιτέχνης Ivan Cheng θα παρουσιάσει την πρώτη του περφόρμανς στις ΗΠΑ, ενώ το πειραματικό μουσικό ντουέτο Los Thuthanaka θα εμφανιστεί στην κορυφή του Aspen Mountain. Ο Lyle Ashton Harris θα παρουσιάσει μια πολυμεσική spoken word περφόρμανς στην ταράτσα του μουσείου.

Στο πρόγραμμα επιστρέφει και ο Matthew Barney, ο οποίος μετά την περσινή ειδικά σχεδιασμένη περφόρμανς του θα παρουσιάσει το Old Snowmass Parallax, μια γλυπτική εγκατάσταση που συνεχίζει το ενδιαφέρον του για την αντοχή, τη μυθολογία και τη μεταμόρφωση των υλικών.

Η Lucy Raven θα παρουσιάσει επίσης μια νέα εκδοχή της κινούμενης εικόνας Murderers Bar, με μουσική σύνθεση του Deantoni Parks.

Για το Aspen Art Museum, η παρουσία της Τζουλάι ταιριάζει με το φετινό ερώτημα του φεστιβάλ. Η καλλιτεχνική διευθύντρια και CEO του μουσείου Nicola Lees σημείωσε ότι το έργο της έχει αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο μιλάμε για τις σχέσεις μας με τους άλλους και με τον εαυτό μας.

Το AIR Festival θα πραγματοποιηθεί από τις 27 έως τις 31 Ιουλίου 2026.

Πολιτισμός

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