Η Μιράντα Πρίστλι νίκησε το Mortal Kombat στα ταμεία και το Χόλιγουντ πήρε το μάθημά του

Αν το Σαββατοκύριακο έμοιαζε φτιαγμένο για αίμα, σπαθιά και gaming ένταση, το κέρδισε τελικά μια γυναίκα με γυαλιά ηλίου, παγωμένο βλέμμα και απόλυτη αίσθηση εξουσίας. Η Μιράντα Πρίστλι δεν χρειάστηκε να σηκώσει τη φωνή της. Το The Devil Wears Prada 2 κράτησε την πρώτη θέση στα ταμεία της Βόρειας Αμερικής, αφήνοντας πίσω του το Mortal Kombat II.

Η διαφορά ήταν μικρή, αλλά το μήνυμα προς το Χόλιγουντ ήταν πολύ μεγαλύτερο. Η συνέχεια της ταινίας του 2006 συγκέντρωσε 43 εκατ. δολάρια στο δεύτερο Σαββατοκύριακό της, ενώ το Mortal Kombat II άνοιξε με 40 εκατ. δολάρια. Σε απόλυτους αριθμούς, ήταν μια οριακή νίκη. Σε συμβολικό επίπεδο, όμως, ήταν κάτι πιο ενδιαφέρον: ένα glossy sequel για τη μόδα, τη φιλοδοξία και τη γυναικεία επιθυμία για θέαμα κέρδισε ένα franchise δράσης βασισμένο σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα βιντεοπαιχνίδια όλων των εποχών.

Η Μέριλ Στριπ επέστρεψε στον ρόλο της Μιράντα Πρίστλι και το κοινό ακολούθησε. Μέσα σε 12 ημέρες, το The Devil Wears Prada 2 έχει φτάσει τα 433,2 εκατ. δολάρια παγκοσμίως, ξεπερνώντας ήδη τις συνολικές εισπράξεις της πρώτης ταινίας, που το 2006 είχε κλείσει την πορεία της στα 327 εκατ. δολάρια. Αυτό δεν είναι απλώς μια επιτυχημένη επιστροφή. Είναι απόδειξη ότι η μνήμη μιας ταινίας μπορεί, είκοσι χρόνια μετά, να λειτουργήσει σαν εμπορική δύναμη.

Το timing βοήθησε. Η Ημέρα της Μητέρας φαίνεται πως έδωσε στην ταινία ένα ακόμη πλεονέκτημα, ενώ η πτώση της στο δεύτερο Σαββατοκύριακο ήταν μόλις 44%, ποσοστό ιδιαίτερα ανθεκτικό για μεγάλη εμπορική συνέχεια. Ο Paul Dergarabedian της Comscore είπε ότι η ημερομηνία κυκλοφορίας της «ήταν τέλεια» και ότι ίσως δείχνει έναν νέο τρόπο για να ξεκινά το κινηματογραφικό καλοκαίρι.

Αυτό είναι ίσως το πιο ενδιαφέρον σημείο της ιστορίας. Το The Devil Wears Prada 2 δεν κέρδισε επειδή ήταν απλώς sequel. Κέρδισε επειδή κατάλαβε ακριβώς ποιο κοινό ήθελε να ενεργοποιήσει. Το πρώτο του Σαββατοκύριακο είχε σχεδόν αντίστροφη σύνθεση κοινού από το Mortal Kombat II: εκεί όπου η ταινία δράσης της Warner Bros. βασίστηκε σε κοινό κατά 75% ανδρικό, η Μιράντα Πρίστλι επέστρεψε με τη δύναμη ενός γυναικείου κοινού που εξακολουθεί να ανοίγει ταινίες, να τις κρατά στα ταμεία και να μετατρέπει τη μόδα σε box office γεγονός.

Το Mortal Kombat II δεν απέτυχε. Άνοιξε με 40 εκατ. δολάρια στη Βόρεια Αμερική και 63 εκατ. δολάρια παγκοσμίως, με εκτιμώμενο προϋπολογισμό περίπου 55 εκατ. δολάρια. Απλώς βρέθηκε απέναντι σε κάτι πιο ύπουλα ισχυρό από ένα ακόμη action franchise: μια ταινία που κουβαλάει νοσταλγία, αναγνωρίσιμους χαρακτήρες, μόδα, meme culture, γυναικείο fandom και μια πρωταγωνίστρια που δεν χρειάζεται να κυνηγήσει κανέναν για να κερδίσει το δωμάτιο.

Για την 20th Century Studios, η επιτυχία είναι σημαντική. Το στούντιο είχε ανάγκη από μια καθαρή μεγάλη νίκη και το The Devil Wears Prada 2 την έδωσε με τρόπο που δύσκολα περνά απαρατήρητος. Για τη Μέριλ Στριπ, η πορεία της ταινίας σηματοδοτεί επίσης ένα νέο εμπορικό ρεκόρ, καθώς το sequel έχει ήδη ξεπεράσει κάθε προηγούμενη ταινία της σε παγκόσμιες εισπράξεις.

Το υπόλοιπο box office είχε επίσης κίνηση. Το Michael, η βιογραφική ταινία για τον Μάικλ Τζάκσον, κράτησε την τρίτη θέση με 36,5 εκατ. δολάρια στο τρίτο Σαββατοκύριακό της, ενώ το The Sheep Detectives άνοιξε τέταρτο με 15,9 εκατ. δολάρια. Την πρώτη πεντάδα συμπλήρωσε το Billie Eilish: Hit Me Hard and Soft: The Tour, η τρισδιάστατη συναυλιακή εμπειρία που συνυπογράφουν σκηνοθετικά η Μπίλι Άιλις και ο Τζέιμς Κάμερον.

Όμως η ιστορία του Σαββατοκύριακου δεν ήταν η λίστα. Ήταν η εικόνα. Από τη μία πλευρά, το Mortal Kombat II, με όλο το βάρος ενός ανδρικού gaming-action σύμπαντος. Από την άλλη, το The Devil Wears Prada 2, με τη Μέριλ Στριπ να επιστρέφει σε έναν ρόλο που δεν έπαψε ποτέ να κυκλοφορεί στην ποπ κουλτούρα.

Και στο τέλος, η μόδα νίκησε το αίμα. Στο Χόλιγουντ, αυτό δεν λέγεται απλώς box office αποτέλεσμα. Λέγεται υπενθύμιση.

Με στοιχεία από Associated Press, Entertainment Weekly