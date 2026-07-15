Η «Μικρά Αγγλία» της Ιωάννας Καρυστιάνη γίνεται παράσταση

Το πετυχημένο μυθιστόρημα της Ιωάννας Καρυστιάνη που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Καστανιώτη το 1997 και μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο από τον Παντελή Βούλγαρη το 2013, ετοιμάζεται για μια νέα διαδρομή, αυτήν τη φορά στη σκηνή της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών του ΚΘΒΕ.

Κι ενώ στην κινηματογραφική μεταφορά το σενάριο υπέγραψε η ίδια η συγγραφέας, στη θεατρική εκδοχή, της οποίας τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Τάσος Πυργιέρης, τη διασκευή υπογράφει ο γνωστός μεταφραστής Αντώνης Γαλέος.

Η ιστορία διαδραματίζεται στην Άνδρο, σημαντικό λιμάνι του Μεσοπολέμου, εξού και ο χαρακτηρισμός «Μικρά Αγγλία». Ξεκινάει πριν από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και ολοκληρώνεται τη δεκαετία του 1950. Σε αυτό το διάστημα παρακολουθούμε το βουβό δράμα της οικογένειας Σαλταφέρου: η πρωτότοκη κόρη Όρσα παντρεύεται με συνοικέσιο που κανονίζει η μητέρα της Μίνα, τον καπετάνιο Νίκο Βατοκούζη. Όταν επιστρέφει από το ταξίδι του μέλιτος, όμως, βρίσκει τη μικρότερη αδελφή της, Μόσχα, να ετοιμάζεται για γάμο με τον υποπλοίαρχο Σπύρο Μαλταμπέ, με τον οποίο ήταν, και συνεχίζει να είναι, ερωτευμένη – μάλιστα την είχε ζητήσει σε γάμο, όμως οι γονείς τότε δεν τον ήθελαν για γαμπρό.

Ο Τάσος Πυργιέρης έχει αναλάβει τη σκηνοθεσία της παράστασης.

Καθώς τα δυο ζευγάρια μένουν σε διώροφη κατοικία και ο άντρας της λείπει συχνά, η Όρσα μένει μόνη, να παλεύει με τη μοναξιά και το ερωτικό της απωθημένο, τις συνέπειες των άδικων αποφάσεων της υπολογίστριας μάνας της – είναι χαρακτηριστικό ότι, θέλοντας και μη, ξέρει πότε το ζευγάρι στον επάνω όροφο κάνει έρωτα, όταν ακούει το κρεβάτι να τρίζει. Σύντομα τα πράγματα οδηγούνται σε μια ανείπωτη τραγωδία με φόντο την κλειστή και υποκριτική κοινωνία του νησιού, που παρασέρνει τους πάντες σε μια δίνη, κατακρημνίζοντας την επιφανειακή ηρεμία και ευτυχία μιας ευκατάστατης οικογένειας αλλά και μιας ολόκληρης εποχής.

«Μικρά Αγγλία», η ταινία του Παντελή Βούλγαρη

Η διανομή της παράστασης δεν έχει ολοκληρωθεί, ωστόσο τους πρωταγωνιστικούς ρόλους ερμηνεύουν οι ηθοποιοί Άννη Τσολακίδου, Αίγλη Κατσίκη, Ελένη Θυμιοπούλου, Γιολάντα Μπαλαούρα, Στέλιος Χρυσαφίδης και Γιώργος Κολοβός. Τη μουσική υπογράφει ο Μίνως Μάτσας, τη διεύθυνση φωτογραφίας ο Γιάννης Δρακουλαράκος, τα σκηνικά η Ελίνα Δράκου, τα κοστούμια η Αλεξία Θεοδωράκη και την κίνηση η Φαίδρα Νταϊόγλου.