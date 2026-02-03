Η Μέριλ Στριπ θα υποδυθεί τη Τζόνι Μίτσελ σε νέα βιογραφική ταινία

Η Μέριλ Στριπ θα υποδυθεί την Τζόνι Μίτσελ στη βιογραφική ταινία που ετοιμάζει ο Κάμερον Κρόου.

Την πληροφορία μετέφερε ο Κλάιβ Ντέιβις, μιλώντας στο ετήσιο πάρτι που διοργανώνει πριν από τα βραβεία Γκράμι, στο Μπέβερλι Χίλτον στο Λος Αντζελες, σύμφωνα με το Rolling Stone.

Οι φήμες για την επιλογή της Στριπ είχαν ξεκινήσει από το 2024. Το ίδιο διάστημα είχαν υπάρξει φήμες ότι η Ανια Τέιλορ-Τζόι μπορεί να εμφανιστεί ως η Μίτσελ σε νεότερη ηλικία, χωρίς όμως να υπάρχει μέχρι στιγμής επίσημη επιβεβαίωση.

Το πρότζεκτ βρίσκεται στα σκαριά εδώ και καιρό. Από το 2023 είχε γίνει γνωστό ότι ο Κρόου δουλεύει πάνω στην ταινία, ενώ τον Οκτώβριο του 2025 είχε πει σε συνέντευξή του στον Στίβεν Κόλμπερτ ότι συνεργάζεται με την ίδια την Μίτσελ για περίπου τέσσερα χρόνια. Ο σκηνοθέτης έχει περιγράψει τη διαδικασία ως στενή και συνεχόμενη, λέγοντας ότι έχουν τακτικές συναντήσεις και ότι η ταινία θα αφηγηθεί τη ζωή της από τη δική της οπτική.

Ο Κρόου έχει επίσης αναφερθεί στο προσωπικό αρχείο της Μίτσελ, σημειώνοντας ότι έχει διατηρήσει αντικείμενα από διαφορετικές περιόδους της διαδρομής της, από ρούχα και κοστούμια μέχρι μουσικά όργανα, υλικό που, όπως έχει αφήσει να εννοηθεί, θα αξιοποιηθεί στη βιογραφική ταινία.