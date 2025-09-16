Η Μέριλ Στριπ αποχαιρετά τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ: «Ένα από τα λιοντάρια έφυγε»

Κύμα συγκίνησης έχει προκαλέσει στον χώρο του κινηματογράφου ο θάνατος του Ρόμπερτ Ρέντφορντ, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών. Η μία μετά την άλλη, προσωπικότητες του Χόλιγουντ αποχαιρετούν τον σπουδαίο ηθοποιό και σκηνοθέτη, αναδεικνύοντας το τεράστιο αποτύπωμά του τόσο στις μεγάλες παραγωγές όσο και στον ανεξάρτητο κινηματογράφο.

Η Μέριλ Στριπ, η οποία είχε συμπρωταγωνιστήσει μαζί του στο «Πέρα από την Αφρική», έστειλε το πιο ηχηρό μήνυμα. «Ένας από τα λιοντάρια έφυγε. Αναπαύσου εν ειρήνη, αγαπημένε μου φίλε», ανέφερε η ηθοποιός σε δήλωσή της.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ερωτηθείς από δημοσιογράφους, σχολίασε: «Υπήρξε μια περίοδος που ήταν ο καλύτερος απ’ όλους, ο πιο περιζήτητος. Τον θεωρούσα σπουδαίο».

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός Μάρλι Μάτλιν συνέδεσε την παρακαταθήκη του Ρέντφορντ με το Sundance, το φεστιβάλ που ο ίδιος ίδρυσε: «Η ταινία μας Coda έγινε γνωστή χάρη στο Sundance. Και το Sundance υπάρχει χάρη στον Ρόμπερτ Ρέντφορντ. Ένας ιδιοφυής άνθρωπος έφυγε».

Ο δημοσιογράφος Πιρς Μόργκαν σημείωσε: «Τι καριέρα, τι ηθοποιός, τι θλιβερή απώλεια».

Το Film at Lincoln Center τον αποκάλεσε «αληθινό θρύλο της μεγάλης οθόνης και ακούραστο υποστηρικτή νέων κινηματογραφιστών».

Καθώς συνεχίζονται οι αντιδράσεις, γίνεται φανερό πως ο Ρέντφορντ δεν υπήρξε μόνο σταρ του Χόλιγουντ, αλλά και ένας άνθρωπος που άλλαξε τον χάρτη του ανεξάρτητου σινεμά.