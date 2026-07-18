Η Marvel Comics εγκαταλείπει τη Νέα Υόρκη, την πόλη που έφτιαξε τους ήρωές της

Η Marvel Comics ετοιμάζεται να μεταφέρει την εκδοτική της δραστηριότητα από τη Νέα Υόρκη στο Μπέρμπανκ της Καλιφόρνιας, βάζοντας τέλος σε μια παρουσία σχεδόν 90 ετών στην πόλη όπου γεννήθηκε και διαμορφώθηκε μεγάλο μέρος της μυθολογίας της.

Οι εργαζόμενοι ενημερώθηκαν σε συνάντηση στα γραφεία της Marvel στο Midtown του Μανχάταν ότι το εκδοτικό τμήμα θα μετακινηθεί στο Μπέρμπανκ, όπου βρίσκονται τα Marvel Studios και οι ψυχαγωγικές δραστηριότητες της μητρικής Walt Disney. Περισσότεροι από 100 εργαζόμενοι της Marvel Comics και του τμήματος διαχείρισης franchise καλούνται να μετακομίσουν στην Καλιφόρνια έως τον Ιούλιο του 2027.

Η μετακίνηση συνοδεύεται και από αλλαγή ηγεσίας. Ο Στίβεν Γουάκερ, παλιό στέλεχος της Marvel ως επιμελητής και παραγωγός, αναλαμβάνει αρχισυντάκτης, αντικαθιστώντας τον C.B. Cebulski, ο οποίος βρισκόταν στην κορυφή του εκδοτικού τμήματος από το 2017.

Η απόφαση έχει ιδιαίτερο βάρος επειδή η Νέα Υόρκη δεν υπήρξε για τη Marvel απλώς μια εταιρική διεύθυνση. Ήταν η πόλη των δημιουργών της, από τον Σταν Λι και τον Τζακ Κίρμπι έως τον Στιβ Ντίτκο, αλλά και το σκηνικό όπου γεννήθηκαν ή ρίζωσαν μερικοί από τους πιο αναγνωρίσιμους ήρωες και ομάδες της: ο Spider-Man, οι Fantastic Four, οι Avengers.

Στα κόμικς της Marvel, η Νέα Υόρκη δεν λειτουργούσε σαν ουδέτερο φόντο. Ήταν δρόμοι, πολυκατοικίες, γειτονιές, ταράτσες, γέφυρες, γραφεία εφημερίδων και καθημερινή αστική πίεση. Ο Spider-Man δεν θα ήταν ο ίδιος χωρίς το Μανχάταν από κάτω του, όπως και οι Avengers δεν θα είχαν την ίδια μυθολογική βαρύτητα χωρίς την αίσθηση ότι η δράση τους ξεκινούσε από μια πραγματική, αναγνωρίσιμη πόλη.

Η μεταφορά στο Μπέρμπανκ αντανακλά την προσπάθεια της Marvel να ευθυγραμμίσει πιο στενά το εκδοτικό της τμήμα, από όπου προέρχονται πολλοί χαρακτήρες και ιστορίες, με τις δραστηριότητες στον κινηματογράφο, την τηλεόραση και το animation. Με άλλα λόγια, τα κόμικς μετακινούνται πιο κοντά στο κέντρο της οπτικοακουστικής μηχανής που έκανε τη Marvel παγκόσμιο franchise.

Η αλλαγή έρχεται σε μια περίοδο όπου η Marvel προσπαθεί να ανακτήσει τη δυναμική της στο σινεμά, μετά από αρκετές κυκλοφορίες που δεν πλησίασαν την εμπορική επιτυχία της προηγούμενης φάσης του κινηματογραφικού της σύμπαντος. Η εταιρεία ποντάρει ιδιαίτερα στο «Avengers: Doomsday», που αναμένεται στο τέλος της χρονιάς, για να ξαναδώσει ώθηση στο franchise.

Όμως η είδηση ξεπερνά την εταιρική αναδιοργάνωση. Για δεκαετίες, η Marvel Comics υπήρξε ένα κατεξοχήν νεοϋορκέζικο φαινόμενο: ένας εκδοτικός οργανισμός που μετέτρεψε την πόλη σε εργαστήριο υπερηρωικής μυθολογίας. Η μετακίνησή της στην Καλιφόρνια μοιάζει με το τέλος μιας εποχής όπου τα κόμικς προηγούνταν του κινηματογραφικού σύμπαντος· τώρα μεταφέρονται δίπλα του, για να ενταχθούν ακόμη πιο καθαρά στη μεγάλη εταιρική μηχανή της Disney.

με στοιχεία από Variety