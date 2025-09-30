Η Μαρία Γκράτσια Κιούρι επιστρέφει στις «ρίζες» της και στον οίκο FENDI

Ενώ η LVMH, ιδιοκτήτρια του πολυτελούς οίκου FENDI, δεν έχει ανακοινώσει επίσημα τον διορισμό της Μαρία Γκράτσια Κιούρι ως καλλιτεχνικής διευθύντριας, η άφιξή της είναι πλέον κάτι παραπάνω από βέβαιη.

Αυτό αναφέρουν καλά πληροφορημένες πηγές στο Harper’s Bazaar, το Rolling Stone και το The New York Times Magazine, με το τελευταίο να γράφει: «Όλα πάνε καλά, είναι κάτι νέο για την πρώην σχεδιάστρια του Dior και νέα καλλιτεχνική διευθύντρια της FENDI. Δεν χρειάστηκε πολύς χρόνος. Η FENDI χρειάζεται μια Ιταλίδα».

Αντίστοιχα, το περιοδικό Aeworld ανέφερε: «Η Μαρία Γκράτσια Κιούρι είναι η νέα καλλιτεχνική διευθύντρια της FENDI. Η σχεδιάστρια είναι μία από τις πιο επιδραστικές και επαναστατικές γυναίκες της σύγχρονης μόδας».

Οι αναφορές αυτές έρχονται καθώς η Σίλβια Βεντουρίνι Φέντι αποχωρεί από τη θέση της καλλιτεχνικής διευθύντριας του ιταλικού οίκου.

Για τη Μαρία Γκράτσια Κιούρι, η επιστροφή στη FENDI αποτελεί επιστροφή στις ρίζες της. Εντάχθηκε στον οίκο το 1989, όπου γνώρισε τον Πιερπάολο Πιτσόλι, σημερινό καλλιτεχνικό διευθυντή του BALENCIAGA, με τον οποίο σχημάτισαν ένα δημιουργικό δίδυμο. Μαζί συνέβαλαν στη φήμη της εμβληματικής τσάντας Baguette, σχεδιασμένης από τη Σίλβια Βεντουρίνι Φέντι.

Το 1999, το δίδυμο μετακινήθηκε στον οίκο VALENTINO και το 2008 ανέλαβαν από κοινού τη θέση των καλλιτεχνικών διευθυντών, μετά την αποχώρηση του ίδιου του Valentino Garavani.

Το 2016, η Κιούρι διαδέχθηκε τον Raf Simons (νυν σχεδιαστή της PRADA) στη θέση της καλλιτεχνικής διευθύντριας των γυναικείων συλλογών του DIOR, γινόμενη η πρώτη γυναίκα που ανέλαβε αυτόν τον ρόλο στον ιστορικό οίκο.

Καθόρισε το στιλ της μέσω του φεμινιστικού της μηνύματος, παρουσιάζοντας κομμάτια όπως το εμβληματικό μπλουζάκι «We Should All Be Feminists» και το προκλητικό «no, no, no», σε μια εποχή που το κίνημα #metoo γνώριζε τεράστια άνοδο. Παρέμεινε στον DIOR μέχρι τον Μάιο του 2025, οπότε και ανακοίνωσε την αποχώρησή της, αφήνοντας τη θέση στον Τζόναθαν Άντερσον.

Αν και η επαγγελματική της πορεία είναι υποδειγματική, οι ομοιότητές της με τη Σίλβια Βεντουρίνι Φέντι φαίνεται πως ενισχύουν αυτή τη «σκυτάλη». Αυτό αναμένεται να την καταστήσει, σύμφωνα με τις αναφορές, τη νέα καλλιτεχνική διευθύντρια της FENDI.

Με πληροφορίες από fashionunited.in