Η Μαντόνα στο Interview: Η Dee Dee, το Sex και το παλιό τέρας που έγινε μωρό

«Είναι σκληρό για μια γυναίκα να είναι μόνη», λέει ένα τραγούδι της Χαρούλας Αλεξίου, και το σκέφτομαι διαβάζοντας τη νέα συνέντευξη της Μαντόνα στο μετα-γουορχολικό Interview Magazine, όπως έχει κι αυτό μεταλλαχθεί μέσα στην post-digital internet culture.

Ίσως είναι σκληρό και για τη Μαντόνα ,την αδιαμφισβήτητη πια queer Μητέρα-Παναγία του παγκόσμιου pop συλλογικού φαντασιακού να μεγαλώνει, να επιμένει, να προσπαθεί ακόμη να ξεφεύγει από τη μεταλλαγμένη νεοπατριαρχία της ίδιας της βιομηχανίας της. Μιας βιομηχανίας στην οποία υπήρξε βασίλισσα, εργάτρια, μάρτυρας, τέρας, μητέρα, πορνογραφική αγία και πεισματικά ανεξέλεγκτη κόρη. Τώρα που ο νέος ψηφιακός κόσμος την και μας καταπίνει, η Μαντόνα δεν φαίνεται απλώς να επιστρέφει. Φαίνεται να παλεύει με το αρχείο της πριν αυτό τη φάει ζωντανή.

Η νέα συνέντευξη, όσο κι αν είναι στημένη σαν ακόμη ένα από τα hyper-wow publicity events που μας έχει συνηθίσει κάθε φορά που επιστρέφει από τον θρόνο της στη ζωή μας, αυτή τη φορά κρύβει μια σπάνια ρωγμή. Αν κάνεις τον κόπο και σκάψεις κάτω από την επιφάνεια, είτε είσαι μεσήλικο groupie της, είτε νεότερος πιστός, είτε hater, είτε μπλαζέ πεσκανδρίτσα των όποιων προκαταλήψεών σου, βλέπεις κάτι να ανοίγει. Όχι πλήρως. Ποτέ πλήρως. Αλλά αρκετά για να μπει μέσα αέρας, σκοτάδι, ιδρώτας, πένθος, αστείο, πούτσα, προσευχή και μια παλιά πίστα που ακόμη αναβοσβήνει.

Η Μαντόνα που μιλά στο Interview είναι μια γυναίκα που λίγα χρόνια πριν πάλευε με μια σοβαρή βακτηριακή λοίμωξη. Η Μαντόνα που μιλά στο Interview έχει υπάρξει το νεαρό, άφραγκο κορίτσι που βιάστηκε στη Νέα Υόρκη. Η Μαντόνα που μιλά στο Interview έχει πια ένα σώμα σμπαραλιασμένο από 4 δεκαετίες ασταμάτητου performing. Η Μαντόνα που μιλά στο Interview ξέρει βαθιά μέσα της πως όσο μένει ζωντανή, ο μύθος της θα προσπαθεί να την καταπιεί. Γιατί, όπως είπε και η αρχετυπική fame-πρόγονός της, η Νόρμα Ντέσμοντ ,προϊόν μυθοπλασίας, αλλά φτιαγμένη από το υλικό της αλήθειας, όπως και η Μαντόνα "δεν είμαι εγώ που μίκρυνα, αλλά οι οθόνες."

Η συνέντευξη, αν εξαιρέσεις τις εξαίσιες εικόνες της Nadia Lee Cohen, είναι μια εξομολόγηση. Ο queer πιστός, ο διευθυντής του Interview, ο Mel Ottenberg, που ανήκει στη γενιά των γύρω στα πενήντα που κυριολεκτικά μεγάλωσαν μαζί της και διαμορφώθηκαν από την τέχνη της, μπαίνει στην εκκλησία της, γονατίζει μπροστά της και της εξομολογείται μέσα από τις ερωτήσεις του. Και η pop θεότητα, η γυναίκα που μέσα από το εξαίσιο μουνί της πέρασε ένα μεγάλο κομμάτι του queerness των τελευταίων δεκαετιών, χαλαρώνει, κατεβαίνει από τον θρόνο και συνομιλεί όπως είχε καιρό να συνομιλήσει η Μαντόνα.

Την προηγούμενη νύχτα, στη φωτογράφηση της Cohen, είχε γίνει Dee Dee. Μια γυναίκα της νύχτας που έχει πιει, έχει καεί, έχει γελάσει λάθος, έχει επιβιώσει από άντρες, δωμάτια και βλέμματα, με μεγάλα μαλλιά, prosecco, Rolling Stones, βρώμικα δωμάτια, τσιγάρα, γυαλιά, σταυρούς, γάντια, γκάνγκστερ φιγούρες, τραπέζια χαρτοπαιξίας και εκείνη την παλιά ικανότητα της Μαντόνα να μπαίνει σε έναν ρόλο και να τον κάνει αμέσως κάτι περισσότερο από ρόλο. Η Dee Dee δεν είναι απλώς μια ακόμη χαριτωμένη περσόνα φωτογράφησης. Δεν είναι retro character. Δεν είναι ένα ακόμη styling trick. Είναι η γυναίκα που το καημένο το ίντερνετ νομίζει ότι βλέπει όταν κοιτάζει τη Μαντόνα.

Η Dee Dee είναι το δοχείο όλων των κατηγοριών που έχουν εκτοξευτεί πάνω της τα τελευταία χρόνια: τεχνητή, υπερβολική, γερασμένη, πειραγμένη, σε άρνηση, ακόμα σεξουαλική, ακόμα πεισματικά παρούσα, ακόμα αδύνατο να μπει στην αξιοπρεπή θήκη της «μεγάλης κυρίας της pop». Η Cohen δεν την κολακεύει. Τη βάζει μέσα σε μια σκηνοθετημένη, βρώμικη, camp, σχεδόν εγκληματολογική εκδοχή θηλυκότητας. Η φωτογράφηση δεν λέει: κοιτάξτε πόσο νέα φαίνεται. Λέει: κοιτάξτε πόσο πολύ μπορώ ακόμα να γίνω εικόνα. Και εκεί ακριβώς γίνεται ο χαμός.

Η Dee Dee δεν είναι alter ego. Είναι η σκηνή του εγκλήματος. Η Μαντόνα δίνει η ίδια όνομα στον χαρακτήρα, άρα δεν αφήνει την εικόνα να διαβαστεί απλώς ως «η Μαντόνα σήμερα». Τη μετατρέπει εξαρχής σε μυθοπλασία. Αλλά το κόλπο είναι πιο ύπουλο: η Dee Dee δεν την προστατεύει απλώς από την κριτική. Της επιτρέπει να μπει μέσα στην κριτική. Αν ο κόσμος θα πει «μοιάζει παράξενη», εκείνη απαντά: ναι, γιατί είμαι χαρακτήρας. Αν θα πει «είναι τεχνητή», εκείνη απαντά: ναι, γιατί η τεχνητότητα είναι το υλικό μου. Αν θα πει «δεν γερνά φυσικά», εκείνη απαντά: ποιος σας είπε ότι με ενδιαφέρει το φυσικό;

Αυτό ήταν πάντα η Μαντόνα. Παίρνει αυτό που οι άλλοι χρησιμοποιούν για να την ακυρώσουν και το κάνει σκηνικό. Οι εικόνες είναι φτιαγμένες σαν παλιό, βρώμικο όνειρο. Κόκκινη μοκέτα, βαριά ξύλα, παλιές τηλεοράσεις, κουρτίνες, πολυέλαιοι, τσιγάρα, χαρτιά, καθολικές σκιές, γυναίκες που υπήρξαν νοικοκυρές, χήρες, πόρνες, mob wives, γριές θείες, femmes fatales, καθολικές μάρτυρες, τηλεοπτικές σταρ που ξέμειναν σε επαρχιακό ξενοδοχείο. Όλα αυτά φοριούνται πάνω στη Μαντόνα σαν στρώσεις make-up. Αυτό δεν είναι glamour. Είναι μετα-glamour.

Το μεγάλο άρρητο της συνέντευξης όμως είναι το πρόσωπο της. Κανείς δεν τη ρωτά για αυτό. Κανείς δεν λέει ευθέως αυτό που το ίντερνετ λέει κάθε φορά που εμφανίζεται: η επεξεργασία, η πλαστικότητα, η αλλαγή, το aging, η εικόνα που δεν συμφωνεί με το πρωτόκολλο της «φυσικής» γήρανσης που απαιτούμε από τις γυναίκες μόνο για να τις τιμωρήσουμε ξανά. Ο Ottenberg την προστατεύει. Αλλά η φωτογράφηση δεν την προστατεύει. Η φωτογράφηση παίρνει ακριβώς αυτό το άβολο πεδίο και το κάνει αισθητική: μάσκα, μαντίλι, μεγάλα γυαλιά, παραμόρφωση, ρόλο, σκληρότητα, χαρακτήρα. Η συνέντευξη αποσιωπά αυτό που οι εικόνες φωνάζουν. Το πρόσωπο δεν συζητιέται ως θέμα. Γίνεται σκηνικό.

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Αυτό θα μπορούσε εύκολα να είναι ένα ακόμη μεγάλο pop interview. Η Μαντόνα στο Interview Magazine, εξώφυλλο, νέα φωτογράφηση, Gucci, Valentino, Saint Laurent, styling, παλιά σύμβολα, καινούργια εποχή, Confessions on a Dance Floor: Part II. Θα μπορούσε να είναι η τυπική άσκηση της pop επιστροφής: τι σημαίνει ο νέος δίσκος, γιατί τώρα, τι θυμάται από τότε, πώς παραμένει επίκαιρη, τι φοράει, τι τρώει, τι σκέφτεται για τον κόσμο.

Ευτυχώς παναγία μου δεν είναι -μόνο- αυτό.

Γιατί θέλοντας και μη η συνέντευξη λειτουργεί σαν μια μεγάλη, ακατάστατη, σχεδόν ιερή συνεδρία αυτο-αρχειοθέτησης. Η Μαντόνα δεν προωθεί απλώς έναν δίσκο. Προσπαθεί να ξαναπάρει στα χέρια της το υλικό της ζωής της πριν το κάνουν άλλοι ταινία, σειρά, meme, ντοκιμαντέρ, πακέτο νοσταλγίας, γκέι λείψανο, αναφορά μόδας, αντικείμενο σκανδάλου ή προκαταβολική νεκρολογία. Δεν στέκεται απέναντι στο παρελθόν της σαν γυναίκα που το κοιτάζει τρυφερά. Στέκεται σαν κάποια που ξέρει ότι το παρελθόν της είναι πια πολεμικό μουσείο και πρέπει να ελέγξει ποιος κρατάει τα κλειδιά.

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Το πρώτο μεγάλο σημείο της συνέντευξης είναι αποκαλυπτικό. Ο Ottenberg τη ρωτά γιατί αυτό το άλμπουμ τώρα, και η Μαντόνα δεν ξεκινά από τη μουσική. Ξεκινά από την ταινία που δεν έγινε. Από το biopic της. Από το σενάριο που δούλεψε χρόνια. Από τη Universal. Από τα budgets. Από τη Σερβία. Από το Netflix. Από την παράλογη, σχεδόν προσβλητική ιδέα ότι η ζωή της μπορούσε να χωρέσει σε ένα πιο μικρό, πιο βολικό, πιο οικονομικό σχήμα.

Εκεί λέει την πιο σημαντική φράση όλης της συνομιλίας: «My whole life has been survival». Δεν το λέει σαν σύνθημα. Το λέει μέσα σε μια συζήτηση για budget. Και ίσως γι’ αυτό έχει τόση δύναμη. Η Μαντόνα δεν διαμαρτύρεται απλώς ότι η ζωή της είναι μεγάλη και άρα χρειάζεται μεγάλη παραγωγή. Λέει κάτι βαθύτερο: η ζωή μου δεν είναι υλικό που μπορείς να μικρύνεις χωρίς να το προδώσεις. Δεν είναι γκλάμουρ χρονολόγιο. Δεν είναι σειρά επεισοδίων. Δεν είναι «φτωχό κορίτσι γίνεται σταρ». Είναι επιβίωση. Και η επιβίωση έχει κόστος, σώματα, πόλεις, βία, φίλους που πέθαναν, οικογένειες που έσπασαν, εραστές, clubs, δουλειά, εξευτελισμό, δόξα, πείσμα.

Το πιο δυνατό τραύμα σε αυτή την ιστορία δεν είναι μόνο ότι το project δεν έγινε. Είναι ότι δεν της αναγνώρισαν την αντοχή της. Όταν η Universal, όπως λέει, δεν πίστευε ότι θα έμενε στη Σερβία πάνω από λίγες μέρες, δεν προσέβαλε απλώς μια diva. Προσέβαλε τον βασικό της μύθο: το κορίτσι που πήγε στη Νέα Υόρκη χωρίς λεφτά και έφτιαξε αυτοκρατορία. Η βασική αυτοεικόνα της Μαντόνα δεν είναι «είμαι glamorous». Είναι: επιβιώνω.

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Το Confessions II γεννιέται από αυτό το κενό. Από το μετέωρο ενός μεγάλου αυτοβιογραφικού έργου που δεν μπορούσε να προχωρήσει. Η Μαντόνα ήθελε να κάνει την ταινία της ζωής της και, όταν η ταινία δεν συνέβη, γύρισε εκεί όπου πάντα επέστρεφε όταν όλα γίνονταν σκοτεινά: στη μουσική, στον Stuart Price, στην πίστα. Αυτό είναι το πρώτο παράδοξο του νέου δίσκου. Μοιάζει με επιστροφή στην πιο λαμπερή, πιο club, πιο γυαλισμένη εποχή της, αλλά περιγράφεται σαν έργο που ξεκινά μέσα από θάνατο, οικογενειακό τραύμα και αποτυχία θεσμικής αναπαράστασης.

Δεν μου δίνουν αρκετά λεφτά για να πω τη ζωή μου όπως θέλω; Ωραία. Θα την κάνω χορευτικό δίσκο. Δεν βρίσκω showrunner; Ωραία. Θα ξαναμπώ στο club. Δεν μου επιτρέπουν να φτιάξω το μεγάλο μου έπος; Ωραία. Θα γίνω Dee Dee σε ένα στοιχειωμένο σπίτι στο Λονδίνο. Αυτό είναι το πραγματικό Madonna move.

Στην αληθινή ζωή όμως ο θάνατος την περιτριγυρίζει. Η μητριά της πεθαίνει. Ο αδερφός της αρρωσταίνει και μετά πεθαίνει. Η κόρη της, η Lola, την πλησιάζει για να γράψουν μαζί ένα τραγούδι ως τρόπο να θεραπεύσουν τη σχέση τους. Η ίδια σκέφτεται το σενάριο της ζωής της σαν κάτι που αρχίζει με θάνατο και τελειώνει με θάνατο, με όλη τη ζωή ανάμεσα. Αυτό το σχήμα δεν είναι απλώς δραματουργικό. Είναι σχεδόν θεολογικό. Η Μαντόνα, η γυναίκα που έκανε καριέρα πάνω στο να μετατρέπει το ιερό σε pop και το pop σε ιερό, επιστρέφει εδώ σε ένα παλιό της ένστικτο: να πάρει το πένθος και να το βάλει να χορέψει.

Το σημείο με τη Lola είναι από τα πιο τρυφερά και λιγότερο θορυβώδη της συνέντευξης. Δεν υπάρχει εδώ η Μαντόνα ως παγκόσμια μητέρα, ως μητέρα των gays, ως μητέρα της πρόκλησης, ως Παναγία με κορσέ και σταυρό. Υπάρχει μια μητέρα που χρειάζεται αγάπη όπως όλα μας. Μια κόρη που την πλησιάζει όχι για να μπει απλώς στο οικογενειακό αρχείο, αλλά για να γράψουν μαζί κάτι που μπορεί να την θεραπεύσει από το πένθος και την απώλεια. Η Μαντόνα, που τόσες φορές κατασκεύασε δημόσιες μορφές συγγένειας, εδώ συναντά μια πιο δύσκολη συγγένεια: αυτή που δεν λύνεται με εικόνα, αλλά με τραγούδι.

Αυτό είναι το Confessions II όπως το περιγράφει η ίδια: όχι νοσταλγία, αλλά οικογενειακό νεκροταφείο με beat. Όχι «θυμάμαι το 2005», αλλά «έχω ακόμα πράγματα να βγάλω από το στήθος μου και μόνο ο ρυθμός μπορεί να τα αντέξει». Δεν είναι τυχαίο ότι μιλά για οικογενειακό τραύμα και dance music σχεδόν στην ίδια αναπνοή. Για τη Μαντόνα αυτά δεν είναι αντίθετα. Η πίστα δεν υπήρξε ποτέ για εκείνη μόνο χώρος ηδονής. Ήταν τόπος μεταβολισμού. Ένας χώρος όπου το σώμα μπορεί να κάνει κάτι με τον πόνο πριν προλάβει ο λόγος να τον τακτοποιήσει.

Γι’ αυτό, όταν λέει ότι πρέπει να πας να χορέψεις γιατί αυτό θα σε σώσει, δεν ακούγεται σαν pop star που υπερασπίζεται τη club κουλτούρα. Ακούγεται σαν άνθρωπος που έχει δοκιμάσει και άλλες εκκλησίες και ξέρει ποια δεν την πρόδωσε. Στη συνέντευξη μιλά για καθολικισμό, για εκκλησίες στην Ιταλία, για λιβάνι, κεριά, γυμνό σώμα πάνω στον σταυρό, αίμα, πόνο, μητέρα που κλαίει, για τη σκοτεινή θεατρικότητα της καθολικής εικόνας.

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Μιλά για προσευχή, για Καμπαλά, για αγγέλους, για προθέσεις, για προστασία. Αλλά η πραγματική της εκκλησία παραμένει η πίστα. Εκεί όπου δεν χρειάζεται να μιλήσεις για να ανήκεις. Εκεί όπου η κοινότητα δεν χτίζεται με δόγμα αλλά με ιδρώτα, ήχο, επανάληψη, φως, σώματα δίπλα σε σώματα.

Η Μαντόνα βλέπεις, δεν ξεπέρασε ποτέ τον καθολικισμό. Τον μετέφερε. Από την εξομολόγηση στο club. Από την κοινωνία των πιστών στην κοινότητα της πίστας. Από το σώμα του Χριστού στο σώμα που ιδρώνει κάτω από φώτα. Από την αμαρτία στο beat. Δεν τον πιστεύει απλώς, δεν τον απορρίπτει απλώς. Τον χρησιμοποιεί όπως χρησιμοποιεί τα πάντα: ως υλικό μεταμόρφωσης. Τον έκανε pop grammar.

Η μεγάλη ιστορία καταγωγής της συνέντευξης όμως είναι η περίφημη Danceteria. Ο Ottenberg δεν τη ρωτά απλώς για το τραγούδι. Της ζητά να μπει στη νύχτα. Να του ξαναπεί την αρχή της ιστορίας. Να πει αν είχε χρήματα στο πορτοφόλι της. Και εκείνη ανοίγει ένα κομμάτι της μυθολογίας της χωρίς να το γυαλίσει.

Η ερώτηση «είχες λεφτά στο πορτοφόλι σου;» είναι από τις καλύτερες της συνέντευξης, γιατί δεν τη ρωτά απλώς «πώς ήταν τότε;». Τη γειώνει στο υλικό και βέβαια ξαναταυτιζόμαστε μαζί της: λεφτά, στέγη, πόλη, επιβίωση. Δεν είχε λεφτά. Ζούσε από σπίτι σε σπίτι. Έμενε σε παράνομους χώρους στο Garment District. Αν ένας άντρας σε κάποιον όροφο την τρόμαζε ή ήθελε να τη βάλει σε πορνό, μετακινούνταν αλλού. Ήταν scavenger, όπως λέει. Δεν ήταν ακόμη η Μαντόνα. Ήταν ένα κορίτσι με ρούχα χορεύτριας, χωρίς αρκετά ενδιαφέρον outfit για να μπει στο club, τρομακτικά πεισματάρα, πεινασμένη, μόνη, σχεδόν γελοία στα μάτια των άλλων, και απολύτως βέβαιη ότι θα γίνει κάποια.

Η σκηνή με τον Martin Burgoyne είναι σχεδόν θρησκευτική. Τη βλέπει στριμωγμένη στην ουρά. Της λέει ότι φαίνεται χαμένη. Την παίρνει μαζί του. Πηγαίνει μπροστά. Τους ξέρει όλους. Η πόρτα ανοίγει. Η ζωή της αλλάζει.

Αυτός είναι ο queer άγγελος της Madonna mythology. Πριν την αναγνωρίσει η βιομηχανία, την αναγνωρίζει ένα queer βλέμμα. Πριν γίνει μητέρα-εικόνα για γενιές gay αντρών, μπαίνει η ίδια στον μύθο της μέσα από έναν gay φίλο που καταλαβαίνει ότι αυτό το χαμένο πλάσμα πρέπει να περάσει μέσα.

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Η Μαντόνα γεννιέται ως δημόσια φιγούρα όχι μόνο από φιλοδοξία, αλλά και από τη chosen family. Martin, Debi Mazar, Mark Kamins, Danceteria, Sire Records, demo tape, πίστα. Η αρχή της δεν ήταν στην αρχή αποτέλεσμα μιας ποπ ιδιοφυίας. Ήταν οικολογία club. Ήταν πόλη, πόρτα, DJ booth, μπάνιο, ασανσέρ, φιλία με κορίτσια, γκέι προστασία, στρατηγική, τύχη, κοινωνική νοημοσύνη και ακραία επιθυμία για δουλειά. Η Μαντόνα δεν λέει την ιστορία της σαν θύμα ούτε σαν αγία. Τη λέει σαν κάποια που ήξερε από την αρχή ότι το χάος είναι υλικό, αρκεί να μην το αφήσεις να σε φάει.

Το πιοαστείο σημείο είναι όταν εξηγεί ότι έκανε ό,τι έπρεπε για να βάλει τον Mark Kamins να ακούσει το πρώτο της demo. Τον κυνηγούσε. Τον ενοχλούσε. Κατάλαβε τι ήθελε. Πήγε στο μπάνιο, έκανε λίγη κόκα, τον φίλησε, πλήρωσε το τίμημα της πρόσβασης, αλλά δεν παραδόθηκε σε αυτό. Ήταν σχεδόν η μόνη νηφάλια στη Danceteria, λέει, όχι από ηθική αγνότητα αλλά από επαγγελματική πείνα. Ήθελε δουλειά περισσότερο από διασκέδαση. Αυτή είναι μια από τις πιο αληθινές αποκαλύψεις της συνέντευξης. Η γυναίκα που έγινε σύμβολο της απόλαυσης ήταν από την αρχή εργάτρια της απόλαυσης. Δεν χάθηκε στο club. Το χρησιμοποίησε. Το αγάπησε, το έζησε, το πίστεψε, αλλά δεν του έδωσε το δικαίωμα να την καταπιεί.

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Ο Bowie εμφανίζεται λίγο αργότερα στη συνέντευξη ως πνευματικός προστάτης αυτής της παλιάς έφηβης που δεν την καλούσαν στους χορούς γιατί τρόμαζε τα αγόρια. Αυτό είναι από τα πιο σημαντικά ψυχικά κλειδιά της συνέντευξης. Όλη η Μαντόνα μπορεί να διαβαστεί από εκεί: το κορίτσι που δεν το προσκάλεσαν στον χορό αποφάσισε να φτιάξει τον μεγαλύτερο χορό στον κόσμο και να τον ελέγχει. Ο Bowie δεν της έδωσε απλώς στιλιστική άδεια. Της έδωσε ηθική άδεια: μη γίνεις αποδεκτή, γίνε απροσπέλαστη.

Μη ζητάς να σε θέλουν τα αγόρια. Τρόμαξέ τα καλύτερα.

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Και μετά υπάρχει ο Ottenberg. Ο τρόπος που κάνει αυτή τη συνέντευξη είναι καθοριστικός. Δεν είναι ένας δημοσιογράφος που στέκεται απέναντι σε ένα αντικείμενο. Είναι παιδί της ποπ, όπως και εμείς. Είναι gay άντρας που μεγάλωσε μέ τη Μαντόνα ως εικόνα, σκάνδαλο, σεξουαλική αφύπνιση, στυλιστικό πανεπιστήμιο, pop μητέρα και ερωτική γραφή. Δεν κρύβει τη λατρεία του. Της λέει ότι δεν θα ήταν διευθυντής του Interview χωρίς εκείνη. Της ζητά να ανοίξει ένα σφραγισμένο Sex book. Θυμάται το Blond Ambition ως παιδική αποκάλυψη, τους gay άντρες με τα Daisy Dukes, τη στιγμή που είδε έναν κόσμο που δεν ήξερε ότι υπήρχε. Δεν τη ρωτά από έξω. Τη ρωτά από μέσα από το αρχείο της.

Ο Ottenberg δεν παίρνει συνέντευξη από τη Μαντόνα σαν δημοσιογράφος. Της στήνει ένα δωμάτιο αναγνώρισης. Δεν μπαίνει απέναντί της. Μπαίνει δίπλα της. Οι ερωτήσεις του είναι γεμάτες λατρεία, γνώση, επιθυμία και συνενοχή. Δεν τη ρωτά για το Sex book σαν αντικείμενο σκανδάλου. Το φέρνει ως προσωπικό λείψανο της δικής του σεξουαλικής ενηλικίωσης. Δεν τη ρωτά για το Confessions σαν δίσκο. Της λέει ουσιαστικά: εγώ ξέρω τι σημαίνει αυτό το αρχείο, εγώ το έζησα, εγώ είμαι προϊόν του.

Η συνέντευξη γίνεται συνομιλία ανάμεσα στη Μαντόνα και σε έναν από τους ανθρώπους που δημιούργησε πολιτισμικά. Ο Ottenberg δεν είναι απλώς fan. Είναι απόδειξη της επίδρασής της. Η ίδια άνοιξε κάποτε ένα παράθυρο μέσα από το οποίο ένα queer παιδί είδε την πιθανότητα μιας άλλης ζωής. Τώρα αυτό το παιδί κάθεται απέναντί της, τη ντύνει, τη φλερτάρει, την καυλαντίζει, την προκαλεί να θυμηθεί, της μιλά με μια ασέβεια που μόνο η βαθιά ευλάβεια επιτρέπει.

Το «You look fantastic» στην αρχή δεν είναι απλή φιλοφρόνηση. Είναι προστατευτικό ξόρκι. Όλοι ξέρουμε τον ελέφαντα στο δωμάτιο: το πρόσωπο, η ηλικία, η επεξεργασία, η κρίση του ίντερνετ. Κανείς δεν το λέει. Η φωτογράφηση το κραυγάζει, η συνέντευξη το αποφεύγει. Άρα το «δείχνεις φανταστική» λειτουργεί σαν τελετουργική ασπίδα. Δεν σημαίνει απλώς «είσαι όμορφη». Σημαίνει: εδώ μέσα δεν θα σε βάλω στο δικαστήριο όπου σε βάζει το ίντερνετ.

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Και η Μαντόνα απαντά αμέσως με το πιο αποκαλυπτικό πράγμα: δεν είναι πια η Dee Dee και ήδη της λείπει. Αυτό είναι συγκλονιστικό. Η Dee Dee δεν είναι απλώς χαρακτήρας φωτογράφησης. Είναι σώμα-καταφύγιο. Μια μάσκα που της επέτρεψε να υπάρχει χωρίς να είναι «η Μαντόνα που κρίνεται». Σαν να λέει σχεδόν: μου λείπει αυτή η άλλη γυναίκα, γιατί μέσα της μπορούσα να παίξω χωρίς να απολογηθώ.

Ο Ottenberg τη λατρεύει, αλλά δεν την αποστειρώνει. Της μιλά για πούτσες, για καβλιά, για μουνιά, για Sex book, για καύλα σε σχολική αίθουσα, για τον Tony Ward, για το σώμα της στο Like a Virgin. Αν αυτά τα έλεγε ένας straight interviewer, θα κατέρρεαν μέσα στη γελοιότητα ή στη χυδαιότητα. Εδώ λειτουργούν γιατί προέρχονται από queer μνήμη. Η Μαντόνα δεν είναι για τον Ottenberg απλώς γυναίκα-σύμβολο. Είναι η αρχιτεκτονική της δικής του φαντασίας.

Αλλά ακριβώς επειδή τη λατρεύει, δεν την πιέζει πολύ. Δεν της αντιμιλά αρκετά. Δεν τη σπρώχνει βαθύτερα όταν εκείνη μιλά για το πώς οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν τις προκλήσεις της. Δεν τη ρωτά τι σημαίνει να παραπονιέται σήμερα για την οικονομία της γυμνότητας, όταν η ίδια υπήρξε μία από τις γυναίκες που τη διέλυσαν, την απελευθέρωσαν, την εμπορευματοποίησαν και την έκαναν παγκόσμια γλώσσα. Δεν την αναγκάζει να κοιτάξει όλες τις αντιφάσεις της. Αλλά ίσως αυτή δεν είναι μια συνέντευξη που ζητά ανάκριση. Είναι μια τελετή πρόσβασης. Και ο Ottenberg ξέρει πως η πρόσβαση στη Μαντόνα δεν κερδίζεται με αντικειμενικότητα. Κερδίζεται με γνώση, επιθυμία, θράσος και ρυθμό.

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Το πιο ενδιαφέρον σημείο της Μαντόνα σήμερα είναι η φράση της για τη γυμνότητα. Λέει ότι τώρα όλοι είναι γυμνοί, άρα εκείνη δεν θέλει πια να είναι γυμνή. Θέλει να κάνει αυτό που δεν κάνουν οι άλλοι: να σκέφτεται και να φοράει ρούχα. Αυτή είναι μια απίστευτα Madonna πρόταση. Δεν είναι συντηρητισμός. Δεν είναι ντροπή. Δεν είναι μετάνοια. Είναι στρατηγική αντιστροφή.

Η Μαντόνα δεν ήταν ποτέ υπέρ της γυμνότητας ως ιδεολογία. Ήταν υπέρ της χειρονομίας που σπάει το αναμενόμενο. Όταν το γυμνό ήταν σκάνδαλο, το έκανε γλώσσα. Όταν το σεξ ήταν απειλή, το έκανε βιβλίο. Όταν η γυναικεία επιθυμία έπρεπε να είναι κρυφή, την έκανε θέαμα. Τώρα που το γυμνό έγινε default, τώρα που κάθε σώμα κυκλοφορεί ως προϊόν, τώρα που η πρόκληση έγινε έτοιμο καλούπι, το πιο Madonna πράγμα που μπορεί να κάνει είναι να ντυθεί. Όχι επειδή είδε το φως το αληθινό. Αλλά επειδή αρνείται να κάνει αυτό που κάνουν όλοι.Η νέα πρόκληση δεν είναι το γυμνό. Είναι η σκέψη. Η κατασκευή. Η περσόνα. Το ντύσιμο ως ιδέα. Αυτό εξηγεί και τη φωτογράφηση. Τα ρούχα δεν την καλύπτουν. Την κάνουν ακόμα πιο δύσκολη.

Το ίντερνετ βέβαια τρελαίνεται γιατί δεν ξέρει με ποιο πρωτόκολλο να τη διαβάσει. Αν ήταν απλώς ωραία, θα έλεγαν iconic. Αν ήταν απλώς κακή φωτογράφηση, θα έλεγαν tragic. Αν ήταν φυσική, θα έλεγαν brave aging. Αν ήταν υπερβολικά πειραγμένη, θα έλεγαν she lost it. Εδώ όμως η εικόνα είναι σκόπιμα ανάμεσα. Είναι φτιαχτή, αλλά έξυπνη. Είναι camp, αλλά όχι αστείο. Είναι γκροτέσκα, αλλά όχι αποτυχία. Είναι sexy, αλλά όχι διαθέσιμη. Είναι ηλικιωμένη, αλλά όχι «σοφή». Είναι νέα, αλλά όχι πειστικά νέα. Είναι Μαντόνα, αλλά όχι ακριβώς Μαντόνα. Αυτό το ενδιάμεσο είναι που δεν αντέχει το ίντερνετ. Θέλει verdict. Η φωτογράφηση δεν του δίνει verdict. Του δίνει χαρακτήρα.

Εδώ βρίσκεται και η μεγαλύτερη παρεξήγηση της Μαντόνα. Πολλοί την αντιμετώπισαν σαν γυναίκα που ήθελε πάντα να σοκάρει. Στην πραγματικότητα, ήθελε πάντα να προηγείται της κοινοτοπίας. Το σοκ ήταν εργαλείο, όχι τελικός σκοπός. Η Μαντόνα ήθελε να βρει το σημείο όπου η κοινωνία δεν άντεχε ακόμη να κοιτάξει. Αν αυτό κάποτε ήταν το γυμνό σώμα, σήμερα μπορεί να είναι η σκέψη. Αν κάποτε ήταν το Sex book, σήμερα μπορεί να είναι μια γυναίκα στα 67 της που αρνείται να γίνει αντικείμενο νοσταλγίας, που αρνείται να συμφιλιωθεί ευγενικά με το αρχείο της, που αρνείται να παραδεχτεί ότι το παιχνίδι τελείωσε. (μπορεί και να τέλειωσε, αλλά ήδη είναι ΜΥΘΟΣ)

Η συνέντευξη είναι γεμάτη αρχείο, αλλά η Μαντόνα δεν το αφήνει να γίνει μουσείο. Confessions I, Confessions II, Danceteria, A Clockwork Orange, Truth or Dare, Like a Virgin, Sex, Warhol, Basquiat, Frida Kahlo, Christopher, Lola, Steven Klein, Arianne Phillips, Jean-Paul Gaultier, David Bowie. Όλα περνούν από το τραπέζι σαν αντικείμενα που τα πιάνει, τα γυρίζει, τα ξαναχρησιμοποιεί. Δεν τα κοιτάζει σαν κειμήλια. Τα κοιτάζει σαν υλικό που μπορεί ακόμα να καεί.

Όταν λέει ότι θέλει να κάνει τα παλιά της τραγούδια αλλιώς, να τα χαλάσει, να βρει το βαθύτερο νόημά τους, μιλά σαν καλλιτέχνιδα που αρνείται να σεβαστεί το ίδιο της το legacy. Η Celebration Tour μπορεί να ήταν αναδρομή, αλλά η Μαντόνα δεν θέλει να μείνει εκεί, κάτω από το φως της αναγνώρισης, σαν ευχαριστημένη επιζήσασα. Θέλει να πειράξει το υλικό. Να το μολύνει ξανά. Να το κάνει επικίνδυνο ή τουλάχιστον ζωντανό. Αυτό είναι ίσως το πιο σημαντικό πράγμα που τη διαχωρίζει από την παθητική έννοια του icon. Δεν θέλει να είναι εικόνισμα. Θέλει να είναι ακόμα εργαστήριο.

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Η σχέση της με την τεχνολογία είναι επίσης αποκαλυπτική. Η Μαντόνα μιλά για το Instagram σαν κάτι μαγνητικό και ψυχοφθόρο. Ξέρει την εικόνα καλύτερα από όλους, αλλά δεν εμπιστεύεται το feed. Ξέρει ότι η ψηφιακή εικόνα μπορεί να σου δώσει την ψευδαίσθηση επαφής χωρίς επαφή, κοινωνικότητας χωρίς σώμα, παρουσίας χωρίς χρόνο. Και αμέσως μετά μιλά για χαρτί. Για ημερολόγια. Για στυλό. Για χειρόγραφες σελίδες. Για στίχους που πρέπει να γράψει με το χέρι και να τους κοιτάζει όταν τραγουδά. Για τη σύνδεση μυαλού και χεριού ως κάτι που ανήκει στην ψυχή.

Αυτό δεν είναι απλώς «παλιά γενιά εναντίον social media». Η Μαντόνα υπήρξε μία από τις μεγάλες μητέρες της σύγχρονης εικόνας, αλλά εδώ υπερασπίζεται την υλικότητα. Το χέρι, το σώμα, το μουσείο, το club, τη συνάντηση, το χαρτί, το αντικείμενο. Χωρίς αυτά, η εικόνα γίνεται κατάθλιψη. Χωρίς αυτά, η επιθυμία γίνεται scroll. Χωρίς αυτά, η κοινότητα γίνεται ένα δίωρο στο Instagram που σε αφήνει πιο μόνο από πριν.

Η Μαντόνα ανήκει στην εποχή του Warhol, αλλά ζει στην εποχή του Instagram. Αυτό είναι το τραύμα της ύστερης Μαντόνα. Ο Warhol ηχογραφούσε, κατέγραφε, μετέτρεπε την αμηχανία και την επιφάνεια σε τέχνη. Το Instagram καταγράφει μέσα σε ένα αλγοριθμικό λαϊκό δικαστήριο. Η πλατφόρμα που την κρατά παρούσα είναι και η πλατφόρμα που την κατακρεουργεί.

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Το σώμα της, επίσης, μπαίνει στη συνέντευξη χωρίς μελόδραμα αλλά με βάρος. Το σπασμένο γόνατο, ο χαμένος χόνδρος, τα χρόνια χορού με τακούνια, η άσφαλτος, η Ashtanga, οι προπονήσεις σε τραμπολίνο που δεν μπορεί πια να κάνει, τα ποδήλατα, η ανάγκη να αλλάξει τη μηχανική της επιβίωσης. Η Μαντόνα δεν παρουσιάζει το σώμα της σαν σύμβολο αιώνιας δύναμης. Το παρουσιάζει σαν εργαλείο που έχει πληρώσει τη μυθολογία του.

Αυτό είναι συγκινητικό γιατί η πίστα, που την έσωσε, της πήρε και κάτι. Ο ίδιος χώρος που της έδωσε κοινότητα, δύναμη, εικόνα, σώμα, καριέρα, την έφθειρε σωματικά. Η Μαντόνα συνεχίζει να χορεύει, αλλά όχι πια σαν να είναι άφθαρτη. Και ίσως αυτό να κάνει το νέο Confessions πιο ενδιαφέρον από μια απλή επιστροφή στη disco λάμψη. Δεν είναι το σώμα που λέει «δεν γερνάω». Είναι το σώμα που λέει «έχω πληρώσει και συνεχίζω».

Υπάρχει πολύ χιούμορ στη συνέντευξη, αλλά υπάρχει και βαθιά μοναξιά. Η Μαντόνα λέει ότι δεν κοιμάται καλά. Ότι δεν μένει πουθενά πάνω από τρία χρόνια. Ότι χρειάζεται να μένει έξω από την άνεση για να νιώθει ζωντανή. Ότι δεν ξέρει πάντα γιατί οι άνθρωποι τη συμπαθούν. Ότι όταν φτάνει σε ένα συγκεκριμένο τραγούδι στην προπόνηση κάνει διατάσεις και κλαίει.

Αυτή είναι η σκοτεινή Μαντόνα κάτω από την ατάκα. Η γυναίκα που έφτιαξε τόσες σκηνές δεν μοιάζει να έχει βρει ακριβώς σπίτι. Μετακινείται, δουλεύει, γράφει, αλλάζει πόλεις, ψάχνει κοινότητα, ψάχνει συνεργάτες, ψάχνει τι θα κάνει με τον χρόνο της. Η διαρκής μετακίνηση την κρατά ζωντανή, αλλά είναι και καταδίκη. Δεν μπορεί να βυθιστεί στην άνεση. Δεν μπορεί να αφεθεί εντελώς. Η άνεση για εκείνη μοιάζει με θάνατο. Το να μη βολεύεται είναι θρησκεία, αλλά και τραύμα.

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Το τέλος με το Sex book είναι ίσως η πιο τέλεια σκηνή της συνέντευξης. Ο Ottenberg φέρνει ένα σφραγισμένο αντίτυπο και της ζητά να το ανοίξει και να το υπογράψει. Δεν της ζητά απλώς αυτόγραφο. Της ζητά να ανοίξει ένα sealed relic της δικής της μυθολογίας. Εκείνη λέει ότι αυτό είναι τέχνη, ότι δεν υποτίθεται πως πρέπει να ανοιχτεί. Και μετά, καθώς το ανοίγει, μιλά σαν να γεννιέται ένα μωρό.

Το πιο σκανδαλώδες αντικείμενο της Μαντόνα ξαναγεννιέται ως αρχείο. Ένα απαγορευμένο βιβλίο που κάποτε έκανε εφήβους να καυλώσουν σε σχολικές αίθουσες και σε υπνοσωμάτια μέσα στο φόβο του AIDS επιστρέφει στα χέρια της δημιουργού του σαν λείψανο, σαν παιδί, σαν έργο τέχνης, σαν παλιός εαυτός που μπορεί ακόμη να ανοίξει μόνο εκείνη.

Το Sex book δεν ήταν απλώς ένα ακόμη σκάνδαλο της Madonna . Ήταν queer και σεξουαλικό εκπαιδευτικό αντικείμενο. Η Μαντόνα ακούει, μέσα από τον Ottenberg, ότι το σκάνδαλό της υπήρξε για άλλους ανθρώπους σχολείο επιθυμίας. Αυτό που τότε διαβάστηκε ως παρακμή επιστρέφει τώρα ως formative archive. Το παλιό της τέρας γίνεται μωρό. Και ο queer fan που κάποτε το διάβαζε κρυφά τώρα το επιστρέφει σε εκείνη για υπογραφή. Είναι μια μικρή λειτουργία pop θρησκείας.

Η συνέντευξη κλείνει με Warhol, Basquiat, κασετόφωνα, μονολεκτικές απαντήσεις, ηλιθιότητα των συνεντεύξεων, vibes. Σαν να επιστρέφουμε στο Interview ως αρχικό σύμπαν: η κουλτούρα της εικόνας, της ηχογράφησης, της επιτελεστικής αδιαφορίας, των ανθρώπων που έγιναν μύθοι επειδή ήξεραν πότε να μιλούν και πότε να μην απαντούν. Η Μαντόνα το ξέρει αυτό το παιχνίδι. Το παίζει από πάντα. Αλλά εδώ φαίνεται πιο κουρασμένη από το παιχνίδι και ταυτόχρονα ανίκανη να το εγκαταλείψει.

Η μεγαλύτερη υποδόρια αλήθεια της συνέντευξης είναι ότι η Μαντόνα δεν θέλει απλώς να την καταλάβουν. Θέλει να καταλάβουν πόσο δύσκολο ήταν να παραμείνει ακατανόητη. Όταν μιλά για όσους την καταδικάζουν, δεν ζητά να μη την κρίνουν. Ζητά να κάνουν τη δουλειά. Να κοιτάξουν τα επίπεδα. Να καταλάβουν ότι οι προκλήσεις της δεν ήταν τυχαίες. Ότι υπήρχε λόγος. Ότι η γυναίκα που εμφανιζόταν ως σκάνδαλο είχε πίσω της μυαλό, επιρροές, θρησκεία, τέχνη, κινηματογράφο, χορό, στρατηγική, πληγή, πείσμα.

Εδώ υπάρχει και η αντίφασή της. Η Μαντόνα έφτιαξε εικόνες που λειτουργούσαν ακαριαία, εικόνες που ήθελαν να χτυπήσουν πριν εξηγηθούν. Ήξερε ότι η πρώτη ανάγνωση θα ήταν συχνά λάθος. Τη χρησιμοποίησε. Την πλήρωσε. Και τώρα, δεκαετίες μετά, θέλει να αναγνωριστεί και η πρόθεση πίσω από το χτύπημα. Είναι ανθρώπινο. Είναι άδικο. Είναι απολύτως Μαντόνα.

Γι’ αυτό αυτή η συνέντευξη έχει τόσο βάθος κάτω από τη φαινομενική της ελαφρότητα. Δεν είναι απλώς μια χαλαρή κουβέντα με ατάκες. Είναι μια γυναίκα που έχει γίνει παγκόσμιο αρχείο και κάθεται να ελέγξει ποια συρτάρια θα ανοίξουν. Κάθε θέμα μοιάζει μικρό και είναι μεγάλο. Το popcorn δεν είναι απλώς popcorn. Είναι σώμα, καθημερινότητα, παράξενη οικειότητα με το είδωλο. Το Sex book δεν είναι απλώς Sex book. Είναι μεταμορφωμένο σκάνδαλο. Το γόνατο δεν είναι απλώς γόνατο. Είναι το κόστος του χορού. Το Instagram δεν είναι απλώς Instagram. Είναι η μετατροπή της επιθυμίας σε κατάθλιψη. Η Danceteria δεν είναι απλώς θρύλος. Είναι η πόρτα από όπου μπήκε η επιβίωση.

Η Μαντόνα στο Interview δεν επιστρέφει στην πίστα επειδή θέλει απλώς να ξανακάνει τον κόσμο να χορέψει. Επιστρέφει εκεί επειδή αυτός είναι ο πρώτος τόπος όπου κατάλαβε ότι μπορεί να υπάρξει χωρίς να εξηγηθεί πλήρως. Το club της έδωσε κοινότητα πριν της δώσει καριέρα. Της έδωσε σώμα πριν της δώσει brand. Της έδωσε ρυθμό πριν της δώσει μύθο. Και τώρα, με νεκρούς γύρω της, με παιδί που την πλησιάζει για επούλωση, με γόνατο που φθείρεται, με ταινία που δεν έγινε, με το παλιό της αρχείο να ανοίγει σαν βιβλίο-μωρό πάνω στο τραπέζι, επιστρέφει εκεί όχι για να ξεχάσει.

Επιστρέφει για να αντέξει.

Και ίσως αυτό να είναι το πιο συγκινητικό πράγμα στη σημερινή Μαντόνα. Όχι ότι παραμένει hot. Όχι ότι παραμένει προκλητική. Όχι ότι παραμένει Μαντόνα. Αλλά ότι, αφού έγινε όλα αυτά, εξακολουθεί να ψάχνει το μέρος όπου το σώμα μπορεί να σωθεί για λίγα λεπτά χωρίς να δώσει λογαριασμό σε κανέναν.

Το Confessions II δεν ακούγεται σαν sequel. Ακούγεται σαν επιστροφή σε μια παλιά σωτηρία με καινούργιους νεκρούς. Σαν μια γυναίκα που ξέρει ότι η ομορφιά δεν φτάνει, το σκάνδαλο δεν φτάνει, το γυμνό δεν φτάνει, το αρχείο δεν φτάνει, η δόξα δεν φτάνει. Χρειάζεται ακόμη beat. Χρειάζεται ακόμη χέρι που γράφει. Χρειάζεται ακόμη μια πίστα όπου, έστω για λίγο, δεν χρειάζεται να ξέρεις γιατί σε αγαπούν ή γιατί σε μισούν.

Αρκεί να συνεχίσουν να χορεύουν όταν παίζει το τραγούδι σου.

Και κάποτε, στη Danceteria, αυτό ήταν το test.

Ακόμα είναι.

με στοιχεία από Interview Magazine