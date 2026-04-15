Η Μαντόνα σβήνει το Instagram της και βάζει μπροστά το Confessions II

Η Μαντόνα άδειασε το Instagram της, έβαλε στο προφίλ της στίχο από το Hung Up και πέρασε τον επίσημο ιστότοπό της στο κλίμα του Confessions II. Δεν έδωσε ημερομηνία, δεν άνοιξε ακόμη όλα τα χαρτιά της, αλλά το μήνυμα είναι σαφές: η νέα dance περίοδός της έχει μπει μπροστά.

Η κίνηση αυτή δεν έρχεται από το πουθενά. Από τον Σεπτέμβριο του 2025, η ίδια είχε ανακοινώσει ότι επιστρέφει στη Warner Records και ετοιμάζει νέο άλμπουμ για το 2026, ξανά μαζί με τον Στιούαρτ Πράις, τον άνθρωπο που είχε συνδέσει το όνομά του με το Confessions on a Dance Floor του 2005. Για τους ακροατές της Μαντόνα, αυτό ήταν από μόνο του αρκετό για να φουντώσει η προσμονή. Το υλικό των τελευταίων ημερών, όμως, δείχνει ότι η αναμονή περνά πια σε επόμενη φάση.

Τα μουσικά μέσα κατέγραψαν όχι μόνο την αλλαγή στην εικόνα του site αλλά και ένα νέο οπτικό και ηχητικό tease: μια εικόνα με ηχεία, γυαλιστερές μπότες, ατμόσφαιρα ντισκοτέκ και ένα σύντομο μουσικό απόσπασμα που δείχνει προς τον κόσμο του νέου δίσκου. Δεν έχουν δοθεί ακόμη τίτλος με οριστική μορφή, λίστα τραγουδιών ή ημερομηνία κυκλοφορίας, αλλά όλα δείχνουν ότι η καμπάνια έχει ξεκινήσει κανονικά.

Αν το Confessions II είναι τελικά και ο επίσημος τίτλος του άλμπουμ, τότε θα πρόκειται για την πρώτη ολοκληρωμένη δισκογραφική επιστροφή της Μαντόνα μετά το Madame X του 2019.

Και μαζί για μια πολύ συνειδητή επιστροφή σε ένα από τα πιο αγαπημένα και πιο ανθεκτικά κεφάλαια της ποπ ιστορίας της: εκεί όπου η ντίσκο, το ηλεκτροπόπ ένστικτο και η ηδονική λάμψη της νύχτας έγιναν ξανά δικά της.

Προς το παρόν, η ίδια δεν λέει πολλά. Αυτή τη φορά αφήνει την εικόνα, τον υπαινιγμό και τον ρυθμό να δουλέψουν πρώτα. Και αυτό, για μια καλλιτέχνιδα που ξέρει όσο λίγες τι σημαίνει ποπ αναμονή, είναι ήδη αρκετό για να βάλει ξανά όλους να κοιτούν προς την πίστα.