Η Μαντόνα μίλησε στον Γκρέιαμ Νόρτον και μετά εμφανίστηκε η Κάιλι

Η Madonna επέστρεψε στο Koko για να μιλήσει στον Γκρέιαμ Νόρτον για το Confessions II. Και, κάπου στη μέση της βραδιάς, εμφανίστηκε η Κάιλι Μινόγκ πίσω από την μπάρα.

Το Madonna & Graham, η νέα ειδική εκπομπή του BBC που προβλήθηκε από το BBC One και είναι διαθέσιμη στο iPlayer, γυρίστηκε στο Koko του Κάμντεν, έναν χώρο με ξεχωριστή θέση στη μυθολογία της Madonna. Εκεί είχε κάνει την πρώτη της εμφάνιση στη Βρετανία το 1983, ενώ εκεί είχε επιστρέψει το 2005 για την παρουσίαση του Confessions on a Dancefloor.

Facebook Twitter φωτογραφία: BBC

Η συνέντευξη προβλήθηκε λίγο πριν από την κυκλοφορία του Confessions II, του άλμπουμ που παρουσιάζεται ως συνέχεια του εμβληματικού δίσκου του 2005. Μαζί της ήταν και ο Στιούαρτ Πράις, ο παραγωγός με τον οποίο είχε δουλέψει στο πρώτο Confessions, καθώς η συζήτηση κινήθηκε γύρω από το στούντιο, τη χορευτική πίστα και τις αναφορές σε Detroit techno, Chicago house και κουλτούρα των clubs.

Από την αρχή, το σκηνικό ήταν φτιαγμένο για ποπ συμβολισμό: η Madonna στο Koko, ο Γκρέιαμ Νόρτον απέναντι σε μια καλεσμένη που τον έκανε εμφανώς νευρικό, πλάνα αρχείου από την καριέρα της και η ίδια να μιλά για τον χορό σαν κάτι βαθύτερο από διασκέδαση. «Ο χορός είναι στο DNA μου», είπε, θυμούμενη τα πρώτα της χρόνια και τη σχέση της με τα clubs.

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Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα σημεία της συνέντευξης ήταν η αναφορά της στο Menjo’s, το κουίρ club στο Ντιτρόιτ όπου την είχε πάει ο δάσκαλός της, Κρίστοφερ Φλιν. Ήταν, όπως είπε, ο πρώτος γκέι άντρας που γνώρισε στη ζωή της και ο άνθρωπος που της άνοιξε την πόρτα σε έναν κόσμο όπου οι άνθρωποι μπορούσαν να υπάρχουν πιο ελεύθερα. Περιέγραψε την πρώτη της είσοδο στο club ως μια στιγμή αποκάλυψης: άντρες με πατίνια, παπιγιόν και σορτς, ποτά σε δίσκους, σώματα που κινούνταν χωρίς ντροπή. «Δεν είμαστε πια στο Κάνσας», είπε για εκείνη την εμπειρία.

Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, η Madonna μίλησε για τη δουλειά της με τον Στιούαρτ Πράις και για τον τρόπο με τον οποίο γεννιούνται τα τραγούδια. Όπως είπε, οι ιδέες έρχονται όταν δεν προσπαθεί να τις πιέσει. «Είναι σαν να με καταλαμβάνουν», ανέφερε για τη δημιουργική διαδικασία.

Μίλησε επίσης για τον αδελφό της, Κρίστοφερ Τσικόνε, ο οποίος πέθανε το 2024, και για ένα τραγούδι που έγραψε λίγο αφότου είχε μιλήσει μαζί του στο τηλέφωνο, όταν εκείνος ήταν ήδη πολύ άρρωστος. Περιέγραψε τη διαδικασία ως κάθαρση, σχεδόν σαν εξορκισμό. Η απώλεια του Κρίστοφερ και τα οικογενειακά τραύματα των τελευταίων χρόνων φαίνεται πως διαπερνούν το νέο άλμπουμ πιο έντονα απ’ όσο ίσως περίμεναν οι θαυμαστές ενός δίσκου με τίτλο Confessions II.

Facebook Twitter Η Madonna με τον αδελφό της, Christopher Ciccone, για τον οποίο μίλησε στη συνέντευξή της στον Γκρέιαμ Νόρτον. Η απώλειά του, όπως είπε, διαπερνά ένα από τα νέα τραγούδια του Confessions II.

Η Madonna αναφέρθηκε και στη κόρη της Λούρδη, με την οποία συνεργάζεται μουσικά για πρώτη φορά. Όπως είπε, η κόρη της ήταν εκείνη που της πρότεινε να γράψουν μαζί ένα τραγούδι, ως μια θεραπευτική εμπειρία για τη σχέση τους. Η Madonna μίλησε με τρυφερότητα για τη Λούρδη, λέγοντας ότι δεν ήθελε ποτέ να φαίνεται πως εκμεταλλεύεται το προνόμιο του ονόματός της και ότι ακολουθεί τον δικό της ρυθμό. Πρόσθεσε μάλιστα πως είναι πολύ καλή τραγουδοποιός και έχει «πολύ καλύτερη φωνή» από τη δική της. Και μετά ήρθε η Κάιλι.

Όταν η Madonna και ο Γκρέιαμ Νόρτον κατέβηκαν στο μπαρ του Koko για ποτό, πίσω από την μπάρα εμφανίστηκε ξαφνικά η Κάιλι Μινόγκ. Ο Νόρτον αντέδρασε όπως θα αντιδρούσε μεγάλο κομμάτι του κουίρ ποπ κοινού: σαν να είχε μόλις ανοίξει μπροστά του μια πύλη στον γκέι παράδεισο.

Η Κάιλι κράτησε τα χέρια της Madonna και του Νόρτον και χαρακτήρισε τη στιγμή «moment». Η σκηνή ήταν φτιαγμένη για να κυκλοφορήσει: δύο ποπ είδωλα που για δεκαετίες παρουσιάζονταν συχνά από τη βιομηχανία και τον Τύπο ως αντίπαλες, στο ίδιο κάδρο, σε μια εκπομπή αφιερωμένη στη μεγάλη επιστροφή της Madonna στη χορευτική πίστα.

Ο Νόρτον ρώτησε αυτό που ήθελαν να μάθουν οι θαυμαστές: αν ισχύουν οι φήμες ότι η Κάιλι συμμετέχει στο Confessions II. Η Madonna δεν το επιβεβαίωσε. Αντίθετα, είπε ότι η δουλειά της είναι να παραμένει μυστηριώδης. Η Κάιλι γέλασε και είπε ότι η Madonna είναι πολύ καλή στο να αποφεύγει τις απαντήσεις.

Οι δυο τους θυμήθηκαν και την κοινή τους εμφάνιση στην περιοδεία Celebration στο Λος Άντζελες, όταν η Κάιλι ανέβηκε στη σκηνή και τραγούδησαν μαζί το Can’t Get You Out of My Head. Ήταν μια στιγμή που οι θαυμαστές περίμεναν δεκαετίες. Η Κάιλι είχε εμφανιστεί τότε με μπλουζάκι «Madonna», ανταποδίδοντας την παλιά χειρονομία της Madonna, η οποία είχε φορέσει μπλουζάκι «Kylie Minogue» στα MTV Europe Awards το 2000.

Στη νέα εκπομπή του BBC, η Madonna παραδέχθηκε ότι κάποτε είχε ζηλέψει την Κάιλι, επειδή ήταν «τόσο χαριτωμένη» και επειδή, όπως είπε, ένας πρώην σύζυγός της είχε crush μαζί της. Η ατάκα, μαζί με την εμφάνιση της Κάιλι πίσω από την μπάρα και τη νύξη για πιθανή συνεργασία, ήταν αρκετή για να γίνει το πιο άμεσα αναγνωρίσιμο στιγμιότυπο της βραδιάς.

Η άλλη μεγάλη νύξη αφορούσε το Glastonbury. Όταν ο Νόρτον τη ρώτησε αν σκοπεύει να περιοδεύσει με το νέο άλμπουμ, η Madonna είπε ότι θα κάνει promo εμφανίσεις και άφησε να εννοηθεί πως ετοιμάζει «κάτι μεγαλύτερο» για το επόμενο καλοκαίρι. Όταν εκείνος τη ρώτησε αν αυτό θα γίνει στη Βρετανία, εκείνη απάντησε: «Θα μπορούσε».

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Δεν είπε τη λέξη Glastonbury. Αλλά η νύξη ήταν αρκετή για να ξανανοίξει τη συζήτηση. Η Έμιλι Ίβις έχει εκφράσει εδώ και χρόνια την επιθυμία της να φέρει τη Madonna στο φεστιβάλ, ενώ οι φήμες για κεντρική εμφάνιση είχαν φουντώσει και πριν από το Glastonbury του 2024, χωρίς τελικά να προχωρήσουν.

Το Confessions II κυκλοφορεί στις 3 Ιουλίου. Μέχρι τότε, δύο ερωτήματα μένουν ανοιχτά: αν η Κάιλι βρίσκεται τελικά στο άλμπουμ και αν η Madonna μόλις άφησε το πρώτο μεγάλο σημάδι για Glastonbury 2027.

Πάντως, το πρώτο μεγάλο στιγμιότυπο της νέας εποχής Confessions το έχουμε ήδη: η Madonna στο Koko, ο Γκρέιαμ Νόρτον σε κατάσταση ποπ δέους και η Κάιλι Μινόγκ πίσω από την μπάρα, σαν να ήξερε ακριβώς τι χρειαζόταν η στιγμή.

με στοιχεία από Telegraph