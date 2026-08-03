Η Μαντόνα και η Κάιλι Μινόγκ μετέτρεψαν το WorldPride του Άμστερνταμ σε μεγάλη κουίρ ποπ στιγμή

Η Madonna εμφανίστηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στο WorldPride Music Festival του Άμστερνταμ, έχοντας στο πλευρό της μια καλεσμένη που έκανε τη στιγμή αμέσως μεγαλύτερη: την Kylie Minogue.

Η Αμερικανίδα ποπ σταρ ανέβηκε στη σκηνή του AFAS Live γύρω στις 02:30, σχεδόν μία ώρα αργότερα από την προγραμματισμένη ώρα, για μια εμφάνιση περίπου μισής ώρας. Ανάμεσα στα τραγούδια που ακούστηκαν ήταν και δύο από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές του Confessions on a Dancefloor, το Sorry και το Hung Up.

Στη σκηνή, η Madonna και η Kylie Minogue εμφανίστηκαν σαν δύο φιγούρες από την ίδια μεγάλη ντίσκο μνήμη της ποπ: ξανθές, λαμπερές, μπροστά σε μια κατάμεστη αίθουσα, με τα ονόματά τους και στίχους από τα τραγούδια να προβάλλονται πίσω τους. Η συνάντησή τους δεν λειτούργησε απλώς ως μια εμφάνιση-έκπληξη, αλλά ως εικόνα: δύο γυναίκες που εδώ και δεκαετίες έχουν υπάρξει κεντρικές στο φαντασιακό, τα κλαμπ και τη συναισθηματική ιστορία της queer κουλτούρας.

φωτογραφία: instagram

Η εμφάνιση έγινε στο πλαίσιο του WorldPride Amsterdam 2026, που ξεκίνησε στις 25 Ιουλίου και ολοκληρώνεται στις 8 Αυγούστου. Το φετινό WorldPride συμπίπτει με το ετήσιο Pride του Άμστερνταμ, του οποίου πιο αναγνωρίσιμη στιγμή παραμένει η παρέλαση σκαφών στα κανάλια της πόλης.

Το Σάββατο, 80 σκάφη διέσχισαν το κέντρο του Άμστερνταμ, με πλήθη να παρακολουθούν από τις όχθες, τις γέφυρες και τα παράθυρα. Ανάμεσά τους βρέθηκε και ο πρωθυπουργός της Ολλανδίας, Rob Jetten, ο οποίος είναι ανοιχτά γκέι και συμμετείχε στην παρέλαση με σκάφος.

Πίσω από τη γιορτή, όμως, υπήρχε και ένα πιο βαρύ πολιτικό πλαίσιο. Οι αρχές του Άμστερνταμ είχαν ενισχύσει τα μέτρα ασφαλείας μετά την επίθεση στο Pride του Βερολίνου, όπου ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και δεκάδες τραυματίστηκαν. Στην ολλανδική πρωτεύουσα, η παρουσία αστυνομικών σκαφών και ελικοπτέρου θύμιζε ότι το Pride παραμένει ταυτόχρονα γιορτή και δημόσια διεκδίκηση.

Αυτό έκανε την εικόνα της Madonna και της Kylie Minogue στη σκηνή λιγότερο απλή απ’ όσο φαίνεται. Δεν ήταν μόνο μια ποπ συνάντηση για τα social media.

Ήταν δύο από τις πιο ιστορικές συμμάχους της queer ποπ κουλτούρας, σε μια πόλη που γιόρταζε αλλά και φυλασσόταν, να υπενθυμίζουν ότι το Pride ξέρει να κρατά μαζί τη χαρά, τη μνήμη και την επιμονή.

Με στοιχεία από El País, Pride Amsterdam.