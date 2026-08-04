Η Μαντόνα και η Κάιλι Μινόγκ κυκλοφορούν την πρώτη τους επίσημη συνεργασία μετά το WorldPride

Η Μαντόνα και η Κάιλι Μινόγκ ετοιμάζουν την πρώτη τους επίσημη συνεργασία, λίγες ημέρες μετά την κοινή τους εμφάνιση στο WorldPride του Άμστερνταμ.

Οι δύο ποπ σταρ παρουσίασαν ζωντανά το Love Sensation (Afterhours Mix) το Σάββατο 1 Αυγούστου, στη βραδιά Club Confessions της Μαντόνα στο AFAS Live, στο πλαίσιο του WorldPride. Στην ίδια εμφάνιση τραγούδησαν μαζί και μια εκδοχή του Sorry.

Το Love Sensation είναι κομμάτι από το πρόσφατο άλμπουμ της Μαντόνα, Confessions II, και η νέα εκδοχή με την Κάιλι Μινόγκ αναμένεται να κυκλοφορήσει επίσημα στις 7 Αυγούστου. Η αρχική εκδοχή του τραγουδιού είχε ήδη ξεχωρίσει στους θαυμαστές της και έφτασε στην κορυφή του dance airplay chart του Billboard στις ΗΠΑ.

Η συνεργασία έχει βάρος γιατί, όσο αυτονόητη κι αν μοιάζει, δεν είχε συμβεί ποτέ επίσημα. Η Μαντόνα και η Κάιλι Μινόγκ κινούνται εδώ και δεκαετίες στο ίδιο ποπ σύμπαν: χορευτική μουσική, κουλτούρα της πίστας, queer κοινό, μεταμορφώσεις, στιλ και θεατρικότητα. Μέχρι τώρα, όμως, οι δρόμοι τους είχαν συναντηθεί κυρίως στη φαντασία των θαυμαστών τους.

Η πρώτη μεγάλη σκηνική τους συνάντηση είχε γίνει τον Μάρτιο του 2024, στην Celebration Tour της Μαντόνα, στο Kia Forum του Λος Άντζελες. Τότε τραγούδησαν μαζί το I Will Survive της Γκλόρια Γκέινορ και μια a cappella εκδοχή του Can’t Get You Out of My Head. Η στιγμή διαβάστηκε αμέσως ως ιστορική από το queer και ποπ κοινό.

Η Κάιλι Μινόγκ είχε πει αργότερα ότι εκείνη η βραδιά ήταν «τέλεια» και ότι θα την ενδιέφερε μια μελλοντική συνεργασία με τη Μαντόνα, χωρίς τότε να υπάρχει συγκεκριμένο σχέδιο. Τώρα, η υπόσχεση γίνεται κανονική κυκλοφορία.

Η συγκυρία του WorldPride κάνει το νέο τραγούδι ακόμη πιο δυνατό. Δεν πρόκειται απλώς για ένα ριμίξ ανάμεσα σε δύο μεγάλες ποπ σταρ. Είναι μια συνεργασία που έρχεται από την πίστα, το Pride και μια κοινή queer μνήμη ανθρώπων που μεγάλωσαν με τα τραγούδια τους ως soundtrack επιθυμίας, φυγής και αυτοκατασκευής.

Η Κάιλι, μάλιστα, βρέθηκε μέσα στο ίδιο εικοσιτετράωρο σε δύο εντελώς διαφορετικές σκηνές. Πρώτα εμφανίστηκε ως καλεσμένη στη συναυλία του Νικ Κέιβ στο Μπράιτον, τραγουδώντας μαζί του το Where the Wild Roses Grow. Στη συνέχεια εμφανίστηκε στο Άμστερνταμ δίπλα στη Μαντόνα. Από το σκοτεινό murder ballad στον πιο καθαρό dance-pop μύθο, μέσα σε μία ημέρα.

Για τη Μαντόνα, η συνεργασία έρχεται ως ακόμη ένα κεφάλαιο στη νέα περίοδο του Confessions. Η επιστροφή της σε φόρμες της πίστας, ριμίξ και χορευτική αισθητική πατά σε ένα από τα πιο αγαπημένα της σύμπαντα για το queer κοινό.

Το Love Sensation (Afterhours Mix) δεν χρειάζεται πολλή εξήγηση: δύο φωνές, δύο καριέρες, δύο ποπ μυθολογίες και ένα κοινό που περίμενε χρόνια να τις ακούσει μαζί.

Το εξώφυλλο του Love Sensation (Afterhours Mix), της πρώτης επίσημης συνεργασίας της Μαντόνα με την Κάιλι Μινόγκ. Εικ.: Madonna / Instagram

Η πρώτη επίσημη συνεργασία της Μαντόνα και της Κάιλι Μινόγκ είναι μικρό ποπ γεγονός. Και έρχεται ακριβώς από εκεί όπου έπρεπε: από την πίστα και από το Pride.

Με στοιχεία από People, Pitchfork