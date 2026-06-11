Η Μαντόνα επιστρέφει στο BBC για μια σπάνια εξομολόγηση πριν από το Confessions II

Η Μαντόνα θα εμφανιστεί σε μια σπάνια ειδική εκπομπή του BBC One με τον Γκράχαμ Νόρτον, λίγες μέρες πριν από την κυκλοφορία του νέου της άλμπουμ Confessions II.

Η εκπομπή έχει τίτλο Madonna & Graham και, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του BBC, θα μεταδοθεί την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026, στις 22:40. Θα έχει διάρκεια 49 λεπτών και περιγράφεται ως μια εκτενής συζήτηση για τη ζωή και την καριέρα της.

Σύμφωνα με την περιγραφή του BBC, ο Γκράχαμ Νόρτον συναντά τη Μαντόνα για μια «εις βάθος συζήτηση» γύρω από την εντυπωσιακή διαδρομή της. Η εμφάνιση έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς δεν πρόκειται για μία ακόμη παρουσία της στο κλασικό σχήμα του The Graham Norton Show, με πολλούς καλεσμένους, αλλά για ένα αυτόνομο πρόγραμμα αφιερωμένο αποκλειστικά σε εκείνη.

Η Μαντόνα έχει εμφανιστεί αρκετές φορές στο παρελθόν στην εκπομπή του Νόρτον, με πιο πρόσφατη την εμφάνισή της το 2019, όταν προωθούσε το Madame X. Αυτή τη φορά, όμως, η συνθήκη είναι διαφορετική: το BBC παρουσιάζει το πρόγραμμα ως ειδική συνομιλία, σε μια στιγμή όπου η τραγουδίστρια ετοιμάζεται να ανοίξει το επόμενο κεφάλαιο της δισκογραφίας της.

Το Confessions II, το δέκατο πέμπτο στούντιο άλμπουμ της, αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 3 Ιουλίου 2026 και παρουσιάζεται ως συνέχεια του Confessions on a Dance Floor, του άλμπουμ του 2005 που υπήρξε μία από τις πιο καθοριστικές dance-pop στιγμές της καριέρας της.

Το νέο τηλεοπτικό special έρχεται επίσης μετά την κυκλοφορία του Confessions II – The Film στο YouTube, ενός φιλμ που αναπτύσσεται μέσα από έξι κομμάτια και περιλαμβάνει αποσπάσματα από ακυκλοφόρητα τραγούδια.

Facebook Twitter φωτογραφία: Alex Antoni

Η Μαντόνα συνεχίζει να αντιμετωπίζει κάθε επιστροφή της όχι απλώς ως δισκογραφική κυκλοφορία, αλλά ως συνολικό pop γεγονός: εικόνα, σκηνική παρουσία, queer αναφορές, club μνήμη και η διαρκής ανάγκη να ξανασυστήσει τον εαυτό της πριν προλάβουν να το κάνουν οι άλλοι.

Με στοιχεία από PinkNews.