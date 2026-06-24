Η Μαντόνα έκανε την επίδειξη του Saint Laurent πρόλογο του νέου Confessions

Η Μαντόνα εμφανίστηκε στην επίδειξη του Saint Laurent στο Παρίσι και, όπως συμβαίνει συχνά με τη Μαντόνα, η εμφάνιση δεν έμεινε απλώς μια φωτογραφία από την πρώτη σειρά.

Η σταρ της ποπ βρέθηκε την Τρίτη, 23 Ιουνίου, στην παρουσίαση της ανδρικής συλλογής του Saint Laurent για το καλοκαίρι του 2027, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού. Η επίδειξη έγινε στο Bourse de Commerce, με τον Anthony Vaccarello να παρουσιάζει μια συλλογή που κινήθηκε ανάμεσα στη διαφάνεια, την αυστηρή κομψότητα και την ψυχρή, σχεδόν επικίνδυνη, γραμμή του οίκου.

Η Μαντόνα έφτασε με μίνι φόρεμα από κόκκινη δαντέλα, ροζ γόβες, μικρή τσάντα και μεγάλα γυαλιά ηλίου. Δίπλα της κάθισε η Τσάρλι XCX, επίσης ντυμένη σε κόκκινους τόνους, με ένα πιο αιχμηρό και νεανικό Saint Laurent βλέμμα.

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Οι δύο σταρ κάθισαν μαζί, κάπνισαν και συνομίλησαν πριν ξεκινήσει η επίδειξη, μαζί με άλλα πρόσωπα της πρώτης σειράς, ανάμεσά τους ο Κόνορ Στόρι και η Debi Mazar. Η εικόνα έγινε αμέσως μικρό ποπ γεγονός: η Μαντόνα, η Τσάρλι XCX, ένα τσιγάρο, μερικές κουβέντες, πολλά βλέμματα και γύρω τους όλο το θέατρο της μόδας.

Η στιγμή είχε επιπλέον βάρος επειδή ήρθε λίγες εβδομάδες μετά τη μικρή ένταση που είχαν διαβάσει οι θαυμαστές ανάμεσα στις δύο. Η Τσάρλι XCX είχε προκαλέσει συζήτηση με τον στίχο «the dance floor is dead» στο τραγούδι «Rock Music», ενώ η Μαντόνα είχε απαντήσει έμμεσα στο Instagram γράφοντας: «If your dance floor feels dead, maybe you’re playing the wrong music».

Για ένα κοινό που ξέρει να διαβάζει τις ποπ χειρονομίες σαν μικρά δημόσια τηλεγραφήματα, η συνύπαρξή τους στην πρώτη σειρά του Saint Laurent έμοιαζε με άτυπη συμφιλίωση. Δεν χρειάστηκε δήλωση, ούτε εξήγηση. Οι δύο πόζαραν, μίλησαν, κάθισαν η μία δίπλα στην άλλη και άφησαν την εικόνα να κάνει τη δουλειά της.

Facebook Twitter Φωτογραφία: Getty Images

Η συγκυρία δεν ήταν τυχαία. Η Μαντόνα βρίσκεται ήδη στον δρόμο προς το Confessions II, που αναμένεται στις 3 Ιουλίου, επιστρέφοντας συμβολικά στο σύμπαν του Confessions on a Dance Floor, ενός από τα πιο καθοριστικά άλμπουμ της ύστερης καριέρας της.

Η Τσάρλι XCX ετοιμάζει επίσης νέο άλμπουμ, το Music, Fashion, Film, που κυκλοφορεί στις 24 Ιουλίου, συνεχίζοντας τη δική της σχέση με την κλαμπ κουλτούρα, τη μόδα και την επιθετική αυτοσκηνοθεσία της σύγχρονης ποπ.

Στο ίδιο κάδρο βρέθηκαν επίσης η Kate Moss, η Charlotte Gainsbourg, ο Rami Malek, η Arca, ο Jaafar Jackson, η Daisy Edgar-Jones, ο Joe Alwyn και η Petra Collins. Η Μαντόνα, όμως, ήταν η παρουσία που μετακίνησε το βάρος της ημέρας. Δεν εμφανίστηκε απλώς ως καλεσμένη ενός οίκου. Έμοιαζε να χρησιμοποιεί το Saint Laurent σαν σκηνικό για το επόμενο κεφάλαιο της δικής της μυθολογίας.

Ένα δεύτερο μικρό επεισόδιο ήρθε από τον Κόνορ Στόρι. Ο 26χρονος ηθοποιός του Heated Rivalry, που έχει ήδη αναδειχθεί σε νέο πρόσωπο του Saint Laurent, κάθισε ανάμεσα στη Μαντόνα και την Kate Moss. Σε βίντεο από την πρώτη σειρά, φαίνεται να μιλά με τη Μαντόνα, σε μια στιγμή που κυκλοφόρησε γρήγορα στα κοινωνικά δίκτυα.

Connor Storrie and Madonna interacting at the Saint Laurent Men’s fashion show. pic.twitter.com/YJhhMZn62W — Buzzing Pop (@BuzzingPop) June 23, 2026

Η εικόνα είχε τη δική της παράξενη χάρη: ένας νέος ηθοποιός, ήδη αντικείμενο διαδικτυακής λατρείας, καθισμένος ανάμεσα σε δύο μορφές που έχουν ορίσει διαφορετικές εκδοχές της ποπ και της μόδας. Από τη μία η Μαντόνα, η γυναίκα που έκανε την πρόκληση βιομηχανία. Από την άλλη η Kate Moss, η γυναίκα που έκανε την απάθεια αισθητική.

Η βραδιά δεν σταμάτησε στην επίδειξη. Το Club Confessions / Club Saint Laurent ήταν ένα από τα πιο περιζήτητα γεγονότα της εβδομάδας: ένα πάρτι στο Paradis Latin, συνδιοργανωμένο από τη Μαντόνα και τον Anthony Vaccarello, στο πλαίσιο της προώθησης του Confessions II. Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα κοινωνικά δίκτυα, η Μαντόνα και η Τσάρλι XCX εμφανίζονται αργότερα πίσω από την κονσόλα, συνεχίζοντας το ίδιο μικρό παιχνίδι συμφιλίωσης, μόδας και χορευτικής μνήμης.

Έτσι, η επίδειξη του Saint Laurent έγινε κάτι σαν άτυπος πρόλογος του νέου κύκλου της Μαντόνα: η ίδια ξανά μέσα στο λεξιλόγιο της πίστας, η Τσάρλι XCX δίπλα της μετά τη φράση για το «νεκρό dance floor», ο Κόνορ Στόρι ως νέο αντικείμενο fashion λατρείας, η Kate Moss και η Debi Mazar σαν παλιές εικόνες εξουσίας γύρω τους.

Δεν ήταν μια μεγάλη είδηση. Ήταν όμως ένα από εκείνα τα μικρά ποπ στιγμιότυπα που ξέρουν να συμπυκνώνουν πολλά περισσότερα από όσα δείχνουν: ηλικίες της ποπ, γενιές του κλαμπ, μόδα, ειρωνεία, εξουσία και επιθυμία για συνέχεια.

Αν το dance floor ήταν νεκρό, πάντως, στο Saint Laurent φάνηκε να ξαναπαίρνει σφυγμό.

με στοιχεία από Billboard, W Magazine