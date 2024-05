Η Μαντόνα έδωσε τη μεγαλύτερη συναυλία της καριέρας της στο Ρίο ντε Τζανέιρο

Η Μαντόνα έδωσε τη μεγαλύτερη συναυλία της καριέρας της μπροστά σε περίπου 1,6 εκατομμύρια ανθρώπους στην παραλία Κοπακαμπάνα του Ρίο ντε Τζανέιρο.

Η διάρκειας δύο ωρών συναυλία του Ρίο ήταν η τελευταία εμφάνιση της Μαντόνα στο πλαίσιο της περιοδείας της «Celebration» ενώ ψυχαγώγησε τους Βραζιλιάνους φαν της με εμβληματικά τραγούδια της όπως τα Like A Prayer, Vogue, Hung Up, Into The Groove και Like A Virgin.

Η πόλη της Βραζιλίας χόρευε στους ρυθμούς της Μαντόνα πριν από το δωρεάν σόου του Σαββάτου, με τα ξενοδοχεία και τα Airbnb να είναι γεμάτα. Περίπου 170 επιπλέον αεροπλάνα υπολογίζεται ότι προσγειώθηκαν στο Ρίο ενόψει της συναυλίας.

Ελικόπτερα και drones πετούσαν πάνω από την Κοπακαμπάνα την ώρα που η βασίλισσα της ποπ ανέβηκε στη σκηνή στις 10.37 μ.μ. με σχεδόν 50 λεπτά καθυστέρηση. «Εδώ είμαστε στο πιο όμορφο μέρος του κόσμου», είπε η Μαντόνα στο πλήθος δείχνοντας τα διάσημα βουνά του Ρίο και το άγαλμα του Χριστού.

Μαντόνα στη συναυλία στο Ρίο ντε Τζανέιρο, φωτ.: ΕΡΑ

Η 65χρονη Μαντόνα άνοιξε τη συναυλία της με το Nothing Really Matters από το άλμπουμ Ray of Light του 1998. Δεκαοκτώ πύργοι με ηχεία είχαν τοποθετηθεί σε διάφορα σημεία κατά μήκος της παραλίας προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όλοι θα μπορούσαν να ακούσουν την Αμερικανίδα σταρ. Στη συναυλία έλαβαν μέρος πολλοί Βραζιλιάνοι μουσικοί καθώς και άνθρωποι από τοπικές σχολές σάμπα.

«Από τότε που έφτασε η Μαντόνα στην πόλη, έρχομαι κάθε μέρα με αυτό το ρούχο για να καλωσορίσω το είδωλό μου, τη ντίβα μου, τη βασίλισσα της ποπ», είπε η 69χρονη Ρόζμαρι ντε Ολιβιέρα Μπορέρ, η οποία φορούσε μια εκδοχή του εμβληματικού κωνικού χρυσού σουτιέν της Μαντόνα.

Πολλοί θαυμαστές είχαν στηθεί στο σημείο πολλές ώρες ακόμα και μέρες πριν από τη συναυλία, ενώ άλλοι απόλαυσαν το θέαμα από γιοτ ή μπαλκόνια.

Το κοινό της Μαντόνα στη συναυλία στο Ρίο ντε Τζανέιρο, φωτ.: ΕΡΑ

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του επίσημου site της Μαντόνα, η συναυλία στο Ρίο ντε Τζανέιρο ήταν η μεγαλύτερη που έχει δώσει ποτέ και μάλιστα κατά δέκα φορές μεγαλύτερη από την δεύτερη πολυπληθέστερη που είχε γίνει το 1987 στο Παρίσι με 130.000 θεατές. Για την πόλη του Ρίο ωστόσο, οι αριθμοί αυτοί δεν είναι τόσο σπάνιοι καθώς αντίστοιχο αριθμό ανθρώπων είχαν καταφέρει να συγκεντρώσουν οι Rolling Stones και ο Ροντ Στιούαρτ.

Χιλιάδες αστυνομικοί ήταν σε υπηρεσία για τη μεγάλη συναυλία που έγινε το Σάββατο το βράδυ την οποία σύμφωνα με τις αρχές της πόλης παρακολούθησαν 1,6 εκατομμύρια άτομα. Ακόμα, υπολογίζεται ότι εκείνο το βράδυ η συναυλία της Μαντόνα χάρισε στην τοπική οικονομία πάνω από 53 εκατομμύρια ευρώ.

Σημειώνεται ότι η τραγουδίστρια ξεκίνησε την περιοδεία «Celebration» λίγους μήνες αφότου εισήχθη στην εντατική με μια σοβαρή βακτηριακή μόλυνση τον Ιούνιο του 2023.

Με πληροφορίες από Skynews