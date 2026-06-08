Η Μαντόνα ανέβασε στο YouTube ένα ποπ όργιο με τη Κέιτ Μος, τη Σαμπρίνα Κάρπεντερ και τον Μπένεντικτ Κάμπερμπατς

Η Μαντόνα δεν ανέβασε απλώς ένα νέο βίντεο στο YouTube. Ανέβασε ένα 13λεπτο ποπ παραλήρημα που μοιάζει με εφιάλτη κλαμπ, camp όνειρο, ακατάλληλο για ανηλίκους φιλμ μόδας και προπομπό της δικής της μυθολογίας, όλα μαζί.

Το “Confessions II - The Film”, που έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Tribeca και πλέον είναι διαθέσιμο online, λειτουργεί ως οπτικός πρόλογος στο επερχόμενο άλμπουμ “Confessions II”, το οποίο κυκλοφορεί στις 3 Ιουλίου. Τη σκηνοθεσία υπογράφουν οι David Toro και Solomon Chase, γνωστοί ως TORSO, το δίδυμο που έχει συνδεθεί και με την οπτική γλώσσα της Charli XCX.

Το φιλμ βασίζεται στα πρώτα έξι τραγούδια του νέου δίσκου: “I Feel So Free”, “Bring Your Love” με τη Σαμπρίνα Κάρπεντερ, “Good for the Soul”, “One Step Away”, “Danceteria” και “Read My Lips” με τον Feid. Από εκεί και πέρα, η Μαντόνα κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα: μετατρέπει μια κυκλοφορία σε γεγονός.

Στιγμιότυπο από το «Confessions II - The Film».

Η αρχή είναι ήδη απολαυστικά παρανοϊκή. Η Μαντόνα βρίσκεται σε ένα διαμέρισμα με εσώρουχα, όταν γυναίκες με κράνη και κάμερες εισβάλλουν σαν ομάδα εφόδου της δημοσιότητας. Από εκεί, το φιλμ περνά σε ένα δάσος όπου σώματα χορεύουν μέσα σε πράσινα λέιζερ που μοιάζουν να βγαίνουν από κάθε πιθανό σημείο του σώματος. Η ίδια η Μαντόνα αστειεύτηκε στο Tribeca ότι ήθελε να το δοκιμάσει, αλλά «μάλλον καίει πολύ».

Και μετά αρχίζει το πραγματικό χάος: ένα σχεδόν καρτουνίστικο τροχαίο, ένα φιλί από κραγιόν πάνω στον αερόσακο, χορευτικά ακροβατικά πάνω από πίστες, ιδρωμένα δάπεδα χορού, δημόσιες τουαλέτες, ουρητήρια, βλέμματα, σώματα, συνευρέσεις μέσα σε καμπίνες και ο Μπένεντικτ Κάμπερμπατς να χορεύει έξω από τις πόρτες σαν να μπήκε κατά λάθος στο πιο αλλόκοτο σύμπαν της Μαντόνα.

Η σύνθεση των εμφανίσεων είναι από μόνη της τίτλος. Στο φιλμ εμφανίζονται η Σαμπρίνα Κάρπεντερ, η Κέιτ Μος, η Τζούλια Γκάρνερ, ο Μπένεντικτ Κάμπερμπατς, η Ντέμπι Μαζάρ, ο Ρίτσαρντ Ε. Γκραντ, η Γκουέντολιν Κρίστι, η Arca, η Honey Dijon, η Shygirl, ο Feid, η Οντέσα Α’ζάιον, ο Άρτσι Μάντεκγουε, ο Κόουλ Πάλμερ, ο Ζοάο Πέδρο και η κόρη της Μαντόνα, Λούρδη Λεόν.

Στιγμιότυπο από το «Confessions II - The Film».

Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ εμφανίζεται στο “Bring Your Love”, σε μια σκηνή όπου σέρνεται και χορεύει στην πίστα με τη Μαντόνα. Ο Feid μπαίνει στο “Read My Lips”. Η Ντέμπι Μαζάρ εμφανίζεται στο “Danceteria”, σε άμεση αναφορά στο θρυλικό νεοϋορκέζικο κλαμπ όπου η νεαρή Μαντόνα έχτισε μέρος της πρώτης της μυθολογίας.

Αλλά η πιο πονηρή εμφάνιση είναι ίσως της Τζούλια Γκάρνερ. Η ηθοποιός, που έχει συνδεθεί εδώ και καιρό με τη βιογραφική ταινία της Μαντόνα, εμφανίζεται με εικόνα που θυμίζει έντονα τη Μαντόνα των ύστερων ’80s: ξανθό κοντό μαλλί, κόκκινο κραγιόν, βλέμμα-καθρέφτης. Για λίγα δευτερόλεπτα, το “Confessions II” μοιάζει να ανοίγει μια πόρτα προς την πολυσυζητημένη βιογραφική ταινία: η σημερινή Μαντόνα συναντά το κινηματογραφικό φάντασμα της νεαρής εκδοχής της.

Το φιλμ είναι γεμάτο κρυφές αναφορές. Υπάρχουν νεύματα στο “Desperately Seeking Susan”, στο “Deeper and Deeper”, στα πρώτα χρόνια της Μαντόνα στη Νέα Υόρκη, στο Danceteria και στη στιγμή που παρέδιδε το demo της στον DJ Mark Kamins. Όλα λειτουργούν σαν ένα βρόμικο, λαμπερό λεύκωμα της ίδιας της καριέρας της: όχι με νοσταλγία μουσείου, αλλά με ιδρώτα, latex, κορσέδες και κακόφημο χιούμορ.

Στιγμιότυπο από το «Confessions II - The Film».

Στο τέλος, η Λούρδη Λεόν παίρνει την τελευταία ατάκα. Κοιτάζει την κάμερα και λέει: «Cut, bitch». Είναι αστείο, οικογενειακό, camp και απολύτως μαντονικό.

Το “Confessions II” είναι το πρώτο στούντιο άλμπουμ της Μαντόνα μετά το “Madame X” του 2019 και τη φέρνει ξανά κοντά στον Stuart Price, τον παραγωγό του “Confessions on a Dance Floor” του 2005. Αν το πρώτο “Confessions” ήταν η μεγάλη επιστροφή της στην πίστα, το δεύτερο μοιάζει να θέλει να μετατρέψει ξανά το δάπεδο του χορού σε χώρο επιβίωσης, επίδειξης, επιθυμίας και ελέγχου.

Λίγες ημέρες πριν, η Μαντόνα είχε ήδη μετατρέψει την Times Square σε πάρτι υπερηφάνειας, σε μια αιφνιδιαστική εμφάνιση που συγκέντρωσε χιλιάδες ανθρώπους. Τώρα, με το “Confessions II - The Film”, φέρνει αυτό το υλικό στο YouTube και το αφήνει να κάνει αυτό που ξέρει: να προκαλεί, να μπερδεύει, να γελοιοποιεί τη σοβαροφάνεια και να θυμίζει ότι η ποπ, όταν δεν φοβάται το σεξ και την υπερβολή, μπορεί ακόμη να μοιάζει με γεγονός.

Με λίγα λόγια: η Μαντόνα πήρε ένα teaser άλμπουμ και το έκανε βρόμικη βραδινή λειτουργία. Με κορσέδες, διάσημους, λέιζερ, τουαλέτες, φαντάσματα του παρελθόντος και μια κόρη που ξέρει ακριβώς πότε πρέπει να πέσει η αυλαία.

Με στοιχεία από Billboard, Entertainment Weekly, People και Tribeca Festival