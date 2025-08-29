Η Μάιλι Σάιρους είναι το πρώτο πρόσωπο στην ιστορία του οίκου Maison Margiela

Από την ίδρυσή του το 1988, ο διάσημος οίκος Maison Margiela απέφευγε να χρησιμοποιεί διασημότητες στις καμπάνιες του — μέχρι εχθές.

Την Πέμπτη, η Μάιλι Σάιρους αποκαλύφθηκε ως το πρόσωπο της φθινοπωρινής-χειμερινής συλλογής Avant-Première 2025 του Maison Margiela, μέσα από μια σειρά φωτογραφιών από τον Paolo Roversi.

Ο οίκος Margiela περιγράφει τη φωτογράφιση ως «απελευθερωμένη από περιττά στοιχεία», με τη Μάιλι Σάιρους «να βυθίζεται στους βασικούς κώδικες και τις αρχετυπικές εκφράσεις του οίκου», όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση του οίκου.

Σε κάποιες από τις εικόνες, το σώμα της τραγουδίστριας είναι καλυμμένο με λευκή μπογιά, αποτίοντας έτσι φόρο τιμής στην τεχνική «bianchetto» του Maison Margiela, που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 1989.

Η τεχνική αυτή είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά και συμβολικά στοιχεία του οίκου. Πρόκειται για την τεχνική του «ασπρίσματος» (bianchetto στα ιταλικά), κατά την οποία αντικείμενα όπως ρούχα, παπούτσια ή ακόμη και έπιπλα, βάφονται με ένα στρώμα λευκής μπογιάς, δημιουργώντας μια επιφάνεια που φαίνεται σχεδόν πρόχειρη, ατελής ή φθαρμένη.

Ξεκίνησε το 1989, όταν ο ιδρυτής του οίκου άρχισε να βάφει λευκά διάφορα αντικείμενα στο ατελιέ του, ξεκινώντας από έπιπλα.

Η Μάιλι Σάιρους έχει φορέσει δημιουργίες του οίκου και στο παρελθόν, μεταξύ άλλων για την προώθηση του single της «Used to Be Young» το 2023, στα βραβεία Grammy το 2024, και στο Vanity Fair Oscar Party το 2025, όμως αυτή η συνεργασία είναι φανερά ξεχωριστή.

«Τα γυμνά του Paolo είναι τόσο εμβληματικά και χαρακτηριστικά της τέχνης του. Το να στέκομαι γυμνή για μια καμπάνια μόδας ήταν κάτι σπουδαίο, το μόνο που φορούσα ήταν η μπογιά. Εκείνη τη στιγμή, εγώ και η Margiela γίναμε ένα», ανέφερε από την πλευρά της η τραγουδίστρια σύμφωνα με τον οίκο.

Με πληροφορίες από The Cut