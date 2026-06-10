Η Μάγια Ρούντολφ έγινε η πιο ακατάλληλη Πρώτη Κυρία του Broadway

Η Μάγια Ρούντολφ κάνει το ντεμπούτο της στο Broadway παίζοντας τη Μέρι Τοντ Λίνκολν όπως σίγουρα δεν τη θυμάται κανένα σχολικό βιβλίο: μεθυσμένη, εγωκεντρική, παγιδευμένη στον γάμο της με τον Αβραάμ Λίνκολν και απελπισμένη να γίνει σταρ του καμπαρέ.

Η ηθοποιός και κωμικός, γνωστή από το Saturday Night Live, πρωταγωνιστεί στο Oh, Mary!, το παράλογο, ιστορικά ανακριβές και ήδη cult θεατρικό φαινόμενο που ξαναφαντάζεται την Πρώτη Κυρία ως μια γυναίκα στα πρόθυρα υστερίας, θεατρικής μεγαλομανίας και απολύτως ακατάλληλης σκηνικής φιλοδοξίας.

Η Ρούντολφ μπήκε στον ρόλο στα τέλη Απριλίου, με μόλις δέκα ημέρες προβών, και τελικά παρέτεινε την παρουσία της στην παράσταση έως τις 5 Ιουλίου. Μιλώντας στους New York Times, περιέγραψε το έργο με τον πιο απλό και ίσως πιο ακριβή τρόπο: «είναι τόσο χαζό». Για τη Ρούντολφ, αυτό δεν είναι προσβολή. Είναι σχεδόν ύψιστος έπαινος. Η ίδια λέει ότι αγαπά την κωμωδία που είναι τόσο ανόητη ώστε, τελικά, αγγίζει κάτι ευφυές.

Το Oh, Mary! έχει ήδη περάσει από μια εντυπωσιακή σειρά ερμηνευτών. Το έργο ξεκίνησε με τον Κόουλ Εσκόλα, που κέρδισε Tony για τον ρόλο, και στη συνέχεια πέρασε από διαφορετικές Marys: Μπέτι Γκίλπιν, Τάιτους Μπέρτζες, Τζινξ Μονσούν, Τζέιν Κρακόφσκι και Τζον Κάμερον Μίτσελ. Η Ρούντολφ είναι η όγδοη ηθοποιός που αναλαμβάνει τον ρόλο.

Ο σκηνοθέτης Σαμ Πίνκλετον τη χαρακτηρίζει «θηρίο της σκηνής». Και πράγματι, ο ρόλος μοιάζει φτιαγμένος για την κωμική της φυσικότητα: γκριμάτσες, σωματική κωμωδία, αυτοσχεδιαστική ετοιμότητα, πλήρης έλλειψη φόβου μπροστά στο γελοίο. Η ίδια όμως λέει ότι το ντεμπούτο της στο Broadway ήταν από τα πιο τρομακτικά πράγματα που έχει κάνει ως ερμηνεύτρια.

«Ένιωθα σαν να με πέταξαν στο NBA και άρχισα απλώς να ντριμπλάρω», είπε. Στις πρώτες παραστάσεις δεν ήταν καν σίγουρη ότι θυμόταν όλες τις ατάκες της. Τη βοήθησε, όπως λέει, το ένστικτο του αυτοσχεδιασμού. Σε ορισμένες στιγμές, ο αυτοσχεδιασμός «της έσωσε τον κώλο», όπως είπε χαρακτηριστικά.

Η Μάγια Ρούντολφ ως Μέρι Τοντ Λίνκολν στο Oh, Mary!, το παράλογο Broadway hit που ξαναφαντάζεται την Πρώτη Κυρία ως μεθυσμένη, εγωκεντρική και απελπισμένη σταρ του καμπαρέ. Φωτ.: Emilio Madrid

Η Ρούντολφ προετοιμάστηκε και σωματικά για τον ρόλο. Το τεράστιο φόρεμα με κρινολίνο που φορά η Mary είναι βαρύ και απαιτητικό, ειδικά για μια παράσταση όπου η ηρωίδα τρέχει, καταρρέει, ουρλιάζει, πίνει, παραπατά και εκρήγνυται επί σκηνής. Η ηθοποιός προσέλαβε γυμναστή και άρχισε να σηκώνει βάρη για να αντέξει τις οκτώ παραστάσεις την εβδομάδα.

Το πιο ενδιαφέρον, όμως, είναι ότι η Ρούντολφ δεν αντιμετωπίζει τη Mary μόνο ως καρικατούρα. Στην αρχή, όπως παραδέχεται, προσπαθούσε να καταλάβει πώς θα κάνει αυτό που έκαναν οι προηγούμενες ηθοποιοί. Μετά συνειδητοποίησε ότι ο ρόλος άνοιγε μόνο όταν έφερνε τον εαυτό της μέσα σε αυτόν.

Η κωμωδία του Oh, Mary! είναι ακραία, σχεδόν παιδικά ανόητη. Πίσω από την υστερία, όμως, η Ρούντολφ βρήκε μια γυναίκα που νιώθει φυλακισμένη. Μια γυναίκα που πίνει, ξεσπά και φέρεται εξωφρενικά επειδή δεν μπορεί να γίνει αυτό που θέλει. Όπως λέει η ίδια, υπάρχει βαθιά θλίψη σε αυτόν τον χαρακτήρα.

Αυτό το στοιχείο φαίνεται να ξάφνιασε ευχάριστα και τους συνεργάτες της. Ο Πίνκλετον λέει ότι περίμενε από τη Ρούντολφ να είναι ξεκαρδιστική, αλλά δεν περίμενε να φέρει τόση μελαγχολία στον ρόλο. Ο Σεγιέν Τζάκσον, που παίζει τον γοητευτικό δάσκαλο υποκριτικής της Mary, είπε ότι στη σκηνή η Ρούντολφ είναι «απόλυτος μπελάς»: ήρεμη και γήινη εκτός σκηνής, αλλά εντελώς απρόβλεπτη μόλις αρχίσει η παράσταση.

Το Oh, Mary! μοιάζει να της δίνει κάτι που περίμενε χρόνια. Η Ρούντολφ μεγάλωσε μέσα στη μουσική και την περφόρμανς: μητέρα της ήταν η τραγουδίστρια Minnie Riperton και πατέρας της ο συνθέτης και παραγωγός Richard Rudolph. Το Broadway ήταν πάντα ένα παιδικό όνειρο, αλλά η τηλεόραση και το σινεμά την πήγαν αλλού.

Τώρα, στα 53 της, βρίσκεται κάθε βράδυ σε μια σκηνή όπου μπορεί να είναι γελοία, ευάλωτη, σωματική, ακατάλληλη και απρόβλεπτη. Δηλαδή ακριβώς στο στοιχείο της.

Η ίδια λέει ότι ακόμη έχει άγχος πριν από κάθε παράσταση. Αλλά αγαπά τη μυρωδιά της σκηνής, τα φώτα, τον ήχο, τον κίνδυνο του ζωντανού. «Μπορεί όλα να πάνε φρικτά στραβά», λέει. «Και όμως το κάνεις».

Με στοιχεία από New York Times.