Η Madonna επιβεβαιώνει τη συνέχεια ενός από τα μεγαλύτερα άλμπουμ της και ξεσκηνώνει τους φαν της

Η Madonna επιβεβαίωσε ότι ετοιμάζει τη συνέχεια του εμβληματικού της άλμπουμ Confessions on a Dance Floor, που κυκλοφόρησε το 2005 και γνώρισε τεράστια επιτυχία.

Το Confessions on a Dance Floor αποτέλεσε ένα από τα πιο επιτυχημένα άλμπουμ της καριέρας της, συνδυάζοντας στοιχεία από τη disco των 70s, το electropop των 80s και τη dance μουσική των 00s. Περιείχε επιτυχίες όπως το Hung Up, το Sorry, το Get Together και το Jump.

Η ποπ σταρ είχε αφήσει να εννοηθεί ήδη από πέρυσι ότι συνεργάζεται ξανά με τον Stuart Price, τον παραγωγό του αρχικού Confessions, γεγονός που είχε πυροδοτήσει εικασίες για νέα μουσική.

Την ανακοίνωση έκανε μέσω των κοινωνικών δικτύων ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου, γράφοντας: «Το δώρο μου για εσάς είναι ότι βάζω την καρδιά και την ψυχή μου στη νέα μου μουσική και ανυπομονώ να τη μοιραστώ μαζί σας!! Confessions Part 2». Στο συνοδευτικό βίντεο, η Madonna εμφανίζεται να παίζει τύμπανα και να ηχογραφεί στο στούντιο.

Η είδηση προκάλεσε ενθουσιασμό στους θαυμαστές της, με πολλούς να εκφράζουν τη χαρά τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το Confessions on a Dance Floor παραμένει ένα από τα πιο επιτυχημένα άλμπουμ του 21ου αιώνα, πουλώντας σχεδόν τέσσερα εκατομμύρια αντίτυπα μέσα στην πρώτη εβδομάδα της κυκλοφορίας του. Παρέμεινε 54 εβδομάδες στο Top 100 του βρετανικού chart, με το Hung Up να γίνεται ένα από τα μεγαλύτερα χιτ της Madonna, καταγράφοντας 40 εβδομάδες στο Official Charts του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η ημερομηνία κυκλοφορίας του νέου άλμπουμ δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί.