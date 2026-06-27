Η Λόρι Άντερσον τραγουδά για μια Αμερική που δυσκολεύεται να γιορτάσει την ελευθερία της

Η Λόρι Άντερσον επιστρέφει στο SummerStage της Νέας Υόρκης με μια παράσταση που μιλά για την ελευθερία σε μια στιγμή που η ίδια η λέξη μοιάζει όλο και πιο δύσκολη.

Το Republic of Love παρουσιάζεται στο Central Park, στο πλαίσιο της 40ής επετειακής σεζόν του SummerStage, της υπαίθριας σειράς συναυλιών του City Parks Foundation. Η Άντερσον εμφανίζεται με τους Sexmob, το downtown jazz σχήμα που γεννήθηκε από τη σκηνή του ελεύθερου αυτοσχεδιασμού γύρω από το Knitting Factory τη δεκαετία του ’90.

Η ίδια περιγράφει την παράσταση ως «γιορτή της ελευθερίας», αλλά τίποτα σε αυτή τη γιορτή δεν μοιάζει εύκολο ή αθώο. Το Republic of Love συνδυάζει δικά της τραγούδια με φωνές και κείμενα Αμερικανών δημιουργών που μίλησαν, ο καθένας με τον τρόπο του, για την εξουσία, τη γλώσσα, την αγάπη και τη χώρα τους: Μπομπ Ντίλαν, Λου Ριντ, Τζον Κέιτζ, Γερτρούδη Στάιν, Ουίλιαμ Σ. Μπάροουζ, Άλεν Γκίνσμπεργκ, Άρθουρ Ράσελ.

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Η ιδέα ξεκίνησε από μια πρόσκληση του σκηνοθέτη και ακτιβιστή Μάιλο Ράου, ο οποίος την κάλεσε στη Βιέννη για να μιλήσει για την άνοδο του φασισμού. Η ομιλία έγινε στο ORF, τον ραδιοφωνικό σταθμό από τον οποίο ο Χίτλερ είχε ανακοινώσει την προσάρτηση της Αυστρίας. Η εμπειρία, όπως λέει η Άντερσον, ήταν από μόνη της φορτισμένη: παλιά μικρόφωνα, ατμόσφαιρα δεκαετίας του ’30, ένας χώρος σχεδόν σαν καταφύγιο.

Από εκεί, η Άντερσον άρχισε να σκέφτεται ποιοι Αμερικανοί έχουν μιλήσει ουσιαστικά για την κυβέρνηση, την ελευθερία και την αγάπη. Η παράσταση ξεκινά από τη φράση του Κόρνελ Γουέστ: «Δικαιοσύνη είναι αυτό που μοιάζει η αγάπη όταν βγαίνει δημόσια». Ύστερα μπαίνουν οι «φιλοξενούμενες φωνές» της: ο Ντίλαν, η Στάιν, ο Μπάροουζ, ο Γκίνσμπεργκ, ο Άρθουρ Ράσελ, αλλά και η Πέμα Τσόντρεν.

Η Άντερσον επιστρέφει και σε παλιά δικά της τραγούδια, όπως το Big Science και το Language Is a Virus, για να δει πώς ακούγονται σήμερα. Το Big Science, με τη φράση «ο καθένας για τον εαυτό του», της φάνηκε σαν να γράφτηκε για το παρόν. Το Language Is a Virus, από την άλλη, μιλά για τη στιγμή που η γλώσσα ξεφεύγει από κάθε έλεγχο και μπορεί κανείς να πει οτιδήποτε, ακόμη κι αν δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα.

Το Republic of Love συνδέεται και με την επερχόμενη 250ή επέτειο των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Άντερσον ετοιμάζει και άλλο έργο για το Tanglewood, με αφορμή την επέτειο της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας, ενός κειμένου που, όπως λέει, είναι σήμερα «σοβαρά υπονομευμένο».

Δεν θέλει, όμως, να γράψει απλώς ένα πένθιμο έργο για την Αμερική. «Είναι πραγματικά ζοφερό αυτό που συμβαίνει, δεν υπάρχει ωραίος τρόπος να το πεις», λέει. Αλλά δεν θέλει να μείνει εγκλωβισμένη σε ατελείωτα θλιμμένα τραγούδια. Ο χρόνος, όπως λέει, είναι περιορισμένος.

Σε αυτό το σημείο, η σκέψη της πηγαίνει αλλού: στους δασκάλους της, στη χαρά, στο θιβετανικό Βιβλίο των Νεκρών, στον Ρόμπερτ Θέρμαν, στις σκοτεινές απομονώσεις όπου μένει κανείς για μέρες μέσα στο απόλυτο σκοτάδι. Δεν το παρουσιάζει ως έτοιμη φιλοσοφία, αλλά ως κάτι που ακόμη προσπαθεί να καταλάβει.

Γι’ αυτό και το Republic of Love έχει ενδιαφέρον ακριβώς επειδή δεν μοιάζει με κλασική πολιτική παράσταση. Η Λόρι Άντερσον δεν ανεβαίνει στη σκηνή για να κάνει απλώς καταγγελία. Φτιάχνει μια κοινότητα φωνών, ζωντανών και νεκρών, για να αναρωτηθεί τι σημαίνει ελευθερία όταν η χώρα που την έκανε σύνθημα μοιάζει να την έχει ξεχάσει.

Και επειδή παραμένει Λόρι Άντερσον, χωρά στο ίδιο βλέμμα τον Μάρκο Αυρήλιο, τον Γκίνσμπεργκ, τον Λου Ριντ, την άνοδο του φασισμού, την αγάπη ως δημόσια δικαιοσύνη και την πρακτική συμβουλή ότι όποιος πάει στο SummerStage καλό είναι να πάρει μαζί του εντομοαπωθητικό για τσιμπούρια.

με στοιχεία από Artnews