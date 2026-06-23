ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η Lily Vogt φωτογραφίζει ανώνυμα φιλιά, queer νύχτες και έναν έρωτα που μόλις αρχίζει

Η LILY VOGT ΣΤΗΝΕΙ ΣΤΟ TREE OF LIFE ΕΝΑ ΤΡΥΦΕΡΟ ΑΡΧΕΙΟ ΑΠΟ ΑΝΩΝΥΜΑ ΦΙΛΙΑ, QUEER ΝΥΧΤΕΣ ΣΤΟ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΕΝΟΣ ΕΡΩΤΑ ΠΟΥ ΜΟΛΙΣ ΑΡΧΙΖΕΙ.

The LiFO team
Η Lily Vogt φωτογραφίζει ανώνυμα φιλιά, queer νύχτες και έναν έρωτα που μόλις αρχίζει Facebook Twitter
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«Χρειαζόμαστε προπαγάνδα υπέρ του να είσαι ερωτευμένος», λέει η Lily Vogt. Και το Tree of Life μοιάζει ακριβώς με αυτό: μια μικρή, τρυφερή, σχεδόν πεισματική υπενθύμιση ότι ο έρωτας δεν είναι αφέλεια. Είναι θάρρος.

Η φωτογράφος και μοντέλο, γεννημένη στο Σιάτλ και εγκατεστημένη στο Άμστερνταμ, συγκεντρώνει στη σειρά της δύο διαφορετικές ιστορίες. Από τη μία, ανώνυμα ζευγάρια που φιλιούνται μπροστά στον φακό της, συχνά μέσα σε queer club nights. Από την άλλη, πιο προσωπικές εικόνες από τη δική της σχέση με έναν νέο εραστή, τον οποίο άρχισε να φωτογραφίζει σχεδόν ασυναίσθητα, πριν ακόμα καταλάβει πού θα τους οδηγήσει αυτή η οικειότητα.

Το αποτέλεσμα είναι ένα φωτογραφικό ημερολόγιο για το φιλί ως δημόσια και ιδιωτική χειρονομία. Γιατί το φιλί δεν σημαίνει το ίδιο για όλους. Σε έναν γάμο, σε ένα club, σε έναν δρόμο ή σε μια τουαλέτα όπου έχει στηθεί πρόχειρα ένα photo booth, μπορεί να είναι παιχνίδι, επιθυμία, τρυφερότητα ή ρίσκο. Ειδικά όταν τα σώματα που φιλιούνται δεν είναι πάντα ασφαλή στον δημόσιο χώρο.

Η Vogt μιλά ανοιχτά για την επιρροή της Nan Goldin και για την ανάγκη της να κάνει εικόνες που δεν προσποιούνται την ψυχρή εννοιολογική απόσταση. Θέλει φωτογραφίες που αγγίζουν, που εκθέτουν, που κρατούν κάτι από την αμηχανία και τη θερμοκρασία του πραγματικού βιώματος.

Στο Tree of Life, ο έρωτας δεν παρουσιάζεται σαν ιδανική κατάσταση. Είναι κάτι πιο ακατάστατο και πιο ζωντανό: στόματα, βλέμματα, χέρια, σώματα που πλησιάζουν το ένα το άλλο ενώ ο κόσμος γύρω τους επιμένει να σκοτεινιάζει. Και κάπου εκεί, μέσα σε ένα φιλί, η Vogt βρίσκει την απόδειξη που ζητά: ότι η τρυφερότητα δεν έχει τελειώσει ακόμα.

με στοιχεία από Another Magazine

Η Lily Vogt φωτογραφίζει ανώνυμα φιλιά, queer νύχτες και έναν έρωτα που μόλις αρχίζει Facebook Twitter

Η Lily Vogt φωτογραφίζει ανώνυμα φιλιά, queer νύχτες και έναν έρωτα που μόλις αρχίζει Facebook Twitter

Η Lily Vogt φωτογραφίζει ανώνυμα φιλιά, queer νύχτες και έναν έρωτα που μόλις αρχίζει Facebook Twitter

Η Lily Vogt φωτογραφίζει ανώνυμα φιλιά, queer νύχτες και έναν έρωτα που μόλις αρχίζει Facebook Twitter

Η Lily Vogt φωτογραφίζει ανώνυμα φιλιά, queer νύχτες και έναν έρωτα που μόλις αρχίζει Facebook Twitter

Η Lily Vogt φωτογραφίζει ανώνυμα φιλιά, queer νύχτες και έναν έρωτα που μόλις αρχίζει Facebook Twitter

Η Lily Vogt φωτογραφίζει ανώνυμα φιλιά, queer νύχτες και έναν έρωτα που μόλις αρχίζει Facebook Twitter

Η Lily Vogt φωτογραφίζει ανώνυμα φιλιά, queer νύχτες και έναν έρωτα που μόλις αρχίζει Facebook Twitter

Η Lily Vogt φωτογραφίζει ανώνυμα φιλιά, queer νύχτες και έναν έρωτα που μόλις αρχίζει Facebook Twitter

Η Lily Vogt φωτογραφίζει ανώνυμα φιλιά, queer νύχτες και έναν έρωτα που μόλις αρχίζει Facebook Twitter

Η Lily Vogt φωτογραφίζει ανώνυμα φιλιά, queer νύχτες και έναν έρωτα που μόλις αρχίζει Facebook Twitter

Η Lily Vogt φωτογραφίζει ανώνυμα φιλιά, queer νύχτες και έναν έρωτα που μόλις αρχίζει Facebook Twitter

Η Lily Vogt φωτογραφίζει ανώνυμα φιλιά, queer νύχτες και έναν έρωτα που μόλις αρχίζει Facebook Twitter

Η Lily Vogt φωτογραφίζει ανώνυμα φιλιά, queer νύχτες και έναν έρωτα που μόλις αρχίζει Facebook Twitter

Η Lily Vogt φωτογραφίζει ανώνυμα φιλιά, queer νύχτες και έναν έρωτα που μόλις αρχίζει Facebook Twitter

Η Lily Vogt φωτογραφίζει ανώνυμα φιλιά, queer νύχτες και έναν έρωτα που μόλις αρχίζει Facebook Twitter

Η Lily Vogt φωτογραφίζει ανώνυμα φιλιά, queer νύχτες και έναν έρωτα που μόλις αρχίζει Facebook Twitter

Η Lily Vogt φωτογραφίζει ανώνυμα φιλιά, queer νύχτες και έναν έρωτα που μόλις αρχίζει Facebook Twitter

Η Lily Vogt φωτογραφίζει ανώνυμα φιλιά, queer νύχτες και έναν έρωτα που μόλις αρχίζει Facebook Twitter

Η Lily Vogt φωτογραφίζει ανώνυμα φιλιά, queer νύχτες και έναν έρωτα που μόλις αρχίζει Facebook Twitter

Η Lily Vogt φωτογραφίζει ανώνυμα φιλιά, queer νύχτες και έναν έρωτα που μόλις αρχίζει Facebook Twitter

Πολιτισμός

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