Η λέξη των Βίκινγκς που κρύβεται στη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ

Νέα γλωσσολογική ανάλυση δίνει περισσότερες πληροφορίες για την προέλευση της περίφημης φράσης «Life, Liberty and the pursuit of Happiness», αποκαλύπτοντας ότι μία από τις πιο εμβληματικές λέξεις της αμερικανικής ιστορίας προέρχεται από τη γλώσσα των Βίκινγκς.

Η περίφημη φράση της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών, «Ζωή, Ελευθερία και επιδίωξη της Ευτυχίας», θεωρείται εδώ και 250 χρόνια θεμέλιο της αμερικανικής πολιτικής φιλοσοφίας.

Ωστόσο, σύμφωνα με ανάλυση του BBC, πίσω από τις εμβληματικές αυτές λέξεις κρύβεται μια γλωσσική διαδρομή που ξεκινά πολλούς αιώνες πριν από την ίδρυση των ΗΠΑ και περνά από τον κόσμο των Βίκινγκς, τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και την αρχαία Ελλάδα.

The Viking word hidden in the Declaration of American Independence

https://t.co/O3ja4yXAKt — Paul Quibell-smith 🔶 (@QuibellPaul) June 27, 2026

Τι έδειξε η γλωσσολογική ανάλυση

Όπως επισημαίνουν γλωσσολόγοι και ιστορικοί, η λέξη happiness («ευτυχία») δεν σήμαινε πάντοτε αυτό που σημαίνει σήμερα. Προέρχεται από την παλαιοσκανδιναβική λέξη happ, την οποία έφεραν στη Βρετανία οι Βίκινγκς από τον 9ο αιώνα και η οποία σήμαινε «τύχη», «καλή μοίρα» ή «ευνοϊκή συγκυρία».

Αρχικά, λοιπόν, το «happy» περιέγραφε κάποιον που είχε σταθεί τυχερός και όχι κάποιον που ένιωθε χαρούμενος. Η αρχική αυτή σημασία επιβιώνει ακόμη σε λέξεις όπως το hapless («άτυχος») και το happen, δηλαδή κάτι που συμβαίνει τυχαία.

Με την πάροδο των αιώνων, ιδιαίτερα κατά την περίοδο του Διαφωτισμού, η σημασία της λέξης μεταβλήθηκε. Η ευτυχία έπαψε να συνδέεται αποκλειστικά με την τύχη ή τη θεία πρόνοια και άρχισε να θεωρείται αποτέλεσμα της ελεύθερης βούλησης και των επιλογών του ανθρώπου.

Έτσι, όταν ο Τόμας Τζέφερσον συνέταξε τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας το 1776, η «επιδίωξη της ευτυχίας» δεν αφορούσε μια ζωή γεμάτη καλή τύχη, αλλά το δικαίωμα κάθε ανθρώπου να αναζητά την προσωπική του ευημερία.

The Viking word hidden in the Declaration of American Independencehttps://t.co/UgjPOh0DvQ — the feed 👹 (@feed_the4th) June 27, 2026

Οι Βίκινγκς, η αρχαία Ελλάδα και η ελευθερία στη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας

Ανάλογα ενδιαφέρουσα είναι και η ιστορία της λέξης liberty («ελευθερία»). Σύμφωνα με ειδικούς του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ, προέρχεται από μια αρχαία ινδοευρωπαϊκή ρίζα που έδωσε στα ελληνικά τη λέξη «ἐλευθερία» και στα λατινικά τη libertas. Μέσω της λατινικής και αργότερα της νορμανδικής γαλλικής, η λέξη πέρασε στην αγγλική γλώσσα.

Η αρχαιότερη γνωστή χρήση της στη Βρετανία εντοπίζεται σε μια ρωμαϊκή επιτύμβια στήλη ηλικίας περίπου 2.000 ετών, όπου μια γυναίκα περιγράφεται ως liberta, δηλαδή απελεύθερη σκλάβα.

Οι ερευνητές σημειώνουν ότι, παρότι η Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας παρουσιάζεται συχνά ως ένα ενιαίο φιλοσοφικό κείμενο, στην πραγματικότητα αποτελεί προϊόν πολλών διαφορετικών πολιτισμών και γλωσσικών επιρροών.

Η αγγλική γλώσσα, άλλωστε, συνδυάζει γερμανικές, λατινικές, γαλλικές και σκανδιναβικές ρίζες, κάτι που αποτυπώνεται ακόμη και στην πιο διάσημη πρόταση της αμερικανικής ιστορίας.

Παράλληλα, οι ειδικοί υπενθυμίζουν ότι το ίδιο το κείμενο περιείχε σημαντικές αντιφάσεις. Στο αρχικό σχέδιο υπήρχε αναφορά που καταδίκαζε τη δουλεία ως παραβίαση της ελευθερίας, όμως αφαιρέθηκε πριν από την τελική έγκριση της Διακήρυξης.

Επιπλέον, αρκετοί από τους ιδρυτές των Ηνωμένων Πολιτειών, μεταξύ αυτών και ο Τόμας Τζέφερσον, ήταν οι ίδιοι ιδιοκτήτες σκλάβων.

Με πληροφορίες από BBC