Η «Λεσβία» της Τζέλης Χατζηδημητρίου θυμάται την Ερεσό που έγινε λεσβιακό καταφύγιο

Η Ερεσός δεν ήταν ποτέ ένας απλός καλοκαιρινός προορισμός. Για πολλές λεσβίες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, έγινε κάτι πολύ πιο φορτισμένο: τόπος επιστροφής, φαντασίωσης, ελευθερίας, σύγκρουσης, επιβίωσης. Ένας τόπος όπου το όνομα της Σαπφούς δεν έμενε στην αρχαιότητα, αλλά γινόταν σώμα στην παραλία, βλέμμα, κοινότητα, τρόπος να υπάρξεις αλλιώς.

Σε αυτή την ιστορία επιστρέφει η «Λεσβία», το ντοκιμαντέρ της Τζέλης Χατζηδημητρίου, που παρουσιάζεται τώρα σε νέο διεθνές κύκλο μέσα από τις ψηφιακές πλατφόρμες από τις 3 Αυγούστου. Η Χατζηδημητρίου, που κατάγεται από τη Λέσβο, δεν κοιτάζει την Ερεσό σαν εξωτερική παρατηρήτρια. Κουβαλά την προσωπική της σχέση με τον τόπο, την κοινότητα και την ιστορία που αφηγείται.

Η ταινία γυρίζει πίσω στη δεκαετία του ’70, όταν λεσβίες από διαφορετικές χώρες άρχισαν να φτάνουν στην Ερεσό, αναζητώντας τον τόπο της Σαπφούς και, μαζί του, ένα κομμάτι ελευθερίας που δεν έβρισκαν εύκολα αλλού. Στην αρχή, η κοινότητα σχηματίστηκε σχεδόν αυθόρμητα, γύρω από την παραλία, τον γυμνισμό, την κατασκήνωση, τη χαρά του να μπορείς να υπάρχεις χωρίς να απολογείσαι.

Αυτό που γεννήθηκε εκεί δεν ήταν απλώς μια «σκηνή». Ήταν μια κοινότητα με τους δικούς της κώδικες, τις φιλίες της, τους έρωτές της, τις συγκρούσεις της, τις γυναίκες που επέστρεφαν κάθε χρόνο και εκείνες που έμεναν. Η Ερεσός έγινε διεθνής λεσβιακός τόπος προσκυνήματος, όχι επειδή το είπε κάποια τουριστική καμπάνια, αλλά επειδή γυναίκες από όλο τον κόσμο αναγνώρισαν εκεί κάτι δικό τους.

Η σχέση με την τοπική κοινωνία δεν ήταν πάντα εύκολη. Η παρουσία τόσων queer γυναικών σε έναν μικρό ελληνικό τόπο έφερε ορατότητα, χρήματα, ένταση, ομοφοβία, ανοχή, επιθυμία, παρεξηγήσεις και σταδιακές μετατοπίσεις. Η ταινία δεν φαίνεται να αφηγείται την Ερεσό σαν καθαρή ουτοπία. Την κοιτάζει ως τόπο όπου η ελευθερία κερδήθηκε, διαπραγματεύτηκε, πληγώθηκε και άλλαξε.

Με τα χρόνια, η λεσβιακή παρουσία γέννησε μπαρ, ξενώνες, σχέσεις και μια μικρή οικονομία γύρω από τις γυναίκες που ταξίδευαν εκεί. Ύστερα, η οικονομική κρίση, οι αλλαγές στον τουρισμό και η φθορά του χρόνου έκαναν πολλά από εκείνα τα σημεία να κλείσουν ή να μικρύνουν. Η κοινότητα δεν εξαφανίστηκε, αλλά δεν έχει πια την ίδια πυκνότητα. Η παλιά Ερεσός επιβιώνει περισσότερο σαν μνήμη, αρχείο και υπόσχεση που συνεχίζει να καλεί νεότερες γενιές.

Η Χατζηδημητρίου χτίζει την ταινία ως προφορική ιστορία, με μαρτυρίες γυναικών που γνώρισαν την Ερεσό στα χρόνια της ακμής της, αλλά και με δικές της φωτογραφίες και υλικό αρχείου. Αυτό έχει σημασία, γιατί η ιστορία των λεσβιακών κοινοτήτων συχνά μένει εκτός επίσημων αρχείων. Περνά από στόμα σε στόμα, από σώμα σε σώμα, από φωτογραφίες, τραγούδια, παραλίες, δωμάτια, καλοκαίρια που κινδυνεύουν να χαθούν αν δεν τα αφηγηθεί κάποια.

Η «Λεσβία» δεν είναι απλώς μια ταινία για ένα χωριό της Λέσβου. Είναι μια ταινία για το πώς ένας τόπος μπορεί να γίνει σύμβολο για ανθρώπους που δεν είχαν πολλούς τόπους να τους ανήκουν. Είναι επίσης μια ταινία για την ελληνική πραγματικότητα: για την αντοχή και τα όρια της φιλοξενίας, για την ένταση ανάμεσα στον μύθο και στην καθημερινότητα, για το πώς η Σαπφώ έγινε παγκόσμιο queer κάλεσμα πάνω σε ένα πραγματικό νησί με πραγματικούς ανθρώπους.

Το πιο ενδιαφέρον εδώ δεν είναι μόνο η νοσταλγία. Είναι το ερώτημα ποιος έχει δικαίωμα να λέει ότι ένας τόπος είναι δικός του. Οι ντόπιοι που γεννήθηκαν εκεί; Οι γυναίκες που έφτασαν από αλλού και βρήκαν καταφύγιο; Η ιστορία της Σαπφούς; Η τουριστική οικονομία; Η μνήμη όσων έζησαν εκεί κάτι που δεν μπορούσαν να ζήσουν αλλού;

Η Ερεσός συνεχίζει να υπάρχει ανάμεσα σε όλα αυτά. Δεν είναι πια το ίδιο μέρος που ήταν στα πρώτα χρόνια της λεσβιακής άφιξης, αλλά δεν έχει χάσει τη δύναμή της. Κάθε νέα γενιά που φτάνει εκεί δεν αναζητά μόνο παραλία. Αναζητά ένα ίχνος: ότι υπήρξαν γυναίκες πριν από αυτήν που βρήκαν τρόπο να ζήσουν, να αγαπήσουν, να φτιάξουν κοινότητα κάτω από τον ίδιο ήλιο.

Γι’ αυτό και η «Λεσβία» μοιάζει σημαντική τώρα. Όχι επειδή ανακαλύπτει την Ερεσό για πρώτη φορά, αλλά επειδή την καταγράφει πριν γίνει μόνο ανάμνηση. Παίρνει μια ιστορία που ανήκει σε σώματα, φωτογραφίες, φωνές και καλοκαίρια, και την αφήνει να ακουστεί ως κομμάτι της queer ιστορίας της Ελλάδας.

Με στοιχεία από The Guardian, Lesvia Film