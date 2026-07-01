Η (LA)HORDE επιστρέφει με νέο έργο και θυμάται το μάθημα της Björk στη Madonna: “Γίνε πιο ζώο”

Στο τέλος του Berghain, στη σκηνή των Brit Awards, τα σώματα δεν μπήκαν απλώς για να συνοδεύσουν τη Ροζαλία και την Μπιόρκ.

Μπήκαν σαν εισβολή.

Σαράντα χορευτές πλημμύρισαν τη σκηνή, σπασμωδικοί, εκστατικοί, σαν να είχε ανοίξει για λίγα λεπτά μια τρύπα ανάμεσα σε techno πίστα και γκόσπελ εκκλησία. Δεν ήταν το καθαρό, καλοκουρδισμένο σώμα του θεάματος. Ήταν κάτι πιο άγριο: σώματα που έτρεμαν, χτυπιούνταν, ανέβαιναν σε μια συλλογική έκσταση, κάπου ανάμεσα σε hard dance, τελετουργία και νυχτερινό ξέσπασμα.

Αυτή είναι η περιοχή των (LA)HORDE.

Όχι ο χορός ως διακόσμηση της ποπ. Όχι το μπαλέτο ως παλιά γλώσσα κύρους. Όχι το κλαμπ ως εύκολη αναφορά ύφους. Αλλά το σώμα λίγο πριν το τακτοποιήσουν. Το σώμα που δεν έχει αποφασίσει αν προσεύχεται, αν καυλώνει, αν εξεγείρεται ή αν προσπαθεί απλώς να μη διαλυθεί. Το σώμα που βγαίνει από τη νύχτα και μπαίνει στον θεσμό χωρίς να βγάζει από πάνω του τη νύχτα.

Η αφορμή είναι το νέο έργο της ομάδας, Après moi, le déluge, που παρουσιάζεται στις 30 Ιουνίου και 1 Ιουλίου στο Φεστιβάλ Montpellier Danse. Όμως το ενδιαφέρον των (LA)HORDE δεν βρίσκεται μόνο στο νέο έργο, ούτε στις συνεργασίες με μεγάλα ονόματα. Βρίσκεται στο πώς μια τριάδα καλλιτεχνών που ξεκίνησε από τα κλαμπ και τα καπνιστήρια της queer νύχτας βρέθηκε να διευθύνει το Ballet National de Marseille και, αντί να εξημερωθεί από τον θεσμό, άρχισε να μετακινεί τον θεσμό προς το δικό της σώμα.

Facebook Twitter φωτογραφία: Wera Nowak

Οι (LA)HORDE είναι η Μαρίν Μπρουτί, ο Αρτούρ Αρέλ και ο Ζονατάν Ντεμπρουέρ. Η ιστορία τους δεν ξεκινά από μια αίθουσα μπαλέτου, αλλά από την παρισινή νύχτα των αρχών της δεκαετίας του 2010. Από πίστες, καπνιστήρια, μικρούς χώρους όπου άνθρωποι που δεν χωρούσαν ακριβώς αλλού άρχισαν να αναγνωρίζουν ο ένας στον άλλον κάτι συγγενικό. Η Μπρουτί και ο Ντεμπρουέρ είχαν γνωριστεί στη σχολή καλών τεχνών στο Στρασβούργο. Με τον Αρέλ συναντήθηκαν αργότερα, μέσα στην υγρασία και τη θερμότητα της queer νυχτερινής ζωής του Παρισιού.

Αυτό έχει σημασία. Γιατί οι (LA)HORDE δεν είναι μια χορογραφική ομάδα που αργότερα «άνοιξε» προς το κλαμπ. Γεννήθηκαν ήδη εκεί όπου το σώμα δεν ζητά άδεια από την υψηλή κουλτούρα για να υπάρξει. Εκεί όπου η τεχνική δεν προηγείται πάντα της ανάγκης. Εκεί όπου κάποιος μπορεί να μη θεωρείται «κανονικός» χορευτής και παρ’ όλα αυτά να ξέρει πολύ καλά τι σημαίνει να σπρώχνει το σώμα του μέχρι το όριο.

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Το όνομα της ομάδας ήρθε από δύο πλευρές: από το μυθιστόρημα επιστημονικής φαντασίας του Αλέν Νταμάζιο, La Horde du Contrevent, όπου μια ομάδα διασχίζει γενιές για να βρει την προέλευση του ανέμου, και από το World of Warcraft, όπου μία από τις μεγάλες παρατάξεις είναι η Horde. Ακόμη και οι παρενθέσεις γύρω από το «LA» έχουν πολιτική σημασία: η γαλλική γλώσσα ζητούσε θηλυκό άρθρο, αλλά η ομάδα ήθελε να ανοίξει χώρο ενάντια στα στενά όρια του φύλου. Η ορδή μπορεί να είναι τρεις άνθρωποι, εκατό ή χίλιοι. Μπορεί να είναι σχήμα, κοινότητα, πλήθος, απειλή, καταφύγιο.

Από το 2019, οι (LA)HORDE διευθύνουν το Ballet National de Marseille. Αυτό, από μόνο του, θα μπορούσε να γίνει ένα ωραίο αφήγημα θεσμικής επιτυχίας: η υπόγεια ενέργεια που αναγνωρίστηκε, η νύχτα που μπήκε στο ίδρυμα, το διαφορετικό που απέκτησε κύρος. Μόνο που αυτή θα ήταν η πιο άνετη και η λιγότερο ενδιαφέρουσα ανάγνωση.

Facebook Twitter φωτογραφία: Wera Nowak

Το ουσιαστικό είναι ότι οι (LA)HORDE δεν μοιάζουν να μπήκαν στον θεσμό για να γίνουν «θεσμικοί». Μπήκαν για να αλλάξουν το ερώτημα: ποιος έχει δικαίωμα να χορεύει; Με ποια εκπαίδευση; Με ποιο σώμα; Με ποιο φύλο; Με ποια ιστορία; Με ποια σχέση προς την τεχνική, τον ιδρώτα, την αποτυχία, την κοινότητα;

Στο Ballet National de Marseille, όπως το διαμορφώνουν, συνυπάρχουν άνθρωποι με κλασική εκπαίδευση και άνθρωποι χωρίς τέτοιο υπόβαθρο. Queer, τρανς και μη δυαδικά σώματα βρίσκουν χώρο σε ένα περιβάλλον όπου ο κλασικός κόσμος του χορού ιστορικά δεν υπήρξε ιδιαίτερα πρόθυμος να τα χωρέσει χωρίς να τα διορθώσει. Η κουλτούρα του κλαμπ, το hard dance και η τεχνική του μπαλέτου δεν μπαίνουν σε ιεραρχία. Δεν είναι το μπαλέτο στην κορυφή και η πίστα από κάτω σαν «υλικό». Είναι γλώσσες που συγκρούονται, τρίβονται, μολύνουν η μία την άλλη.

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Αυτό κάνει την παρουσία τους αναγκαία τώρα. Όχι επειδή είναι απλώς «τολμηροί» ή «ρηξικέλευθοι», όπως λέγεται εύκολα για κάθε καλλιτεχνικό σχήμα που δεν μοιάζει με το προηγούμενο. Αλλά επειδή το έργο τους επιμένει σε κάτι πολύ πιο δύσκολο: ότι ο θεσμός δεν αρκεί να προσκαλεί διαφορετικά σώματα. Πρέπει να αλλάζει ρυθμό εξαιτίας τους.

Οι (LA)HORDE δεν μιλούν για συμπερίληψη σαν ευγενική χειρονομία. Τη δοκιμάζουν σαν σωματική συνθήκη. Πώς στέκεται ένα σώμα που δεν εκπαιδεύτηκε «σωστά» δίπλα σε ένα σώμα που έχει περάσει χρόνια πειθαρχίας; Πώς αλλάζει η σκηνή όταν το κλαμπ δεν μπαίνει ως αισθητικό εφέ, αλλά ως καταγωγή; Πώς φαίνεται το μπαλέτο όταν σταματά να προσποιείται ότι το σώμα είναι ουδέτερο;

Facebook Twitter φωτογραφία: Wera Nowak

Στην πραγματικότητα, οι (LA)HORDE δουλεύουν πάνω σε κάτι που ο σύγχρονος χορός συχνά ονομάζει με πολύ καθαρές λέξεις, αλλά το σώμα το ξέρει πριν από τη θεωρία: το σώμα είναι πάντα πολιτικό επειδή ποτέ δεν μπαίνει στη σκηνή μόνο του. Μπαίνει με την τάξη του, το φύλο του, την ιστορία του, την τεχνική του ή την έλλειψή της, τα τραύματά του, τη νύχτα του, την επιθυμία του να ανήκει κάπου χωρίς να μικρύνει.

Και εδώ έρχεται η Μαντόνα.

Οι (LA)HORDE συνεργάστηκαν μαζί της στη Celebration Tour και θυμούνται μια στιγμή στις πρόβες που μοιάζει σχεδόν υπερβολικά ωραία για να μην είναι αληθινή. Η Μαντόνα, όπως τη θυμούνται, ήταν ασταμάτητη, παλιάς κοπής, σχεδόν χριστιανική στη σχέση της με την οδύνη και την πειθαρχία, και προσπαθούσε να ξαναβρεί το ένστικτό της. Έλεγε ότι πρέπει να σταματήσει να σκέφτεται με το μυαλό. Να βρει πάλι το ένστικτο.

Αργότερα, οι (LA)HORDE έμαθαν ότι αυτή η φράση είχε μια άγνωστη σε αυτούς προέλευση: η Μπιόρκ είχε πει κάποτε στη Μαντόνα πως πρέπει να γίνει πιο ζώο.

Εκεί βρίσκεται ίσως όλο το κλειδί. Να γίνεις πιο ζώο. Όχι πιο «άγριος» με τον εύκολο, διαφημιστικό τρόπο. Όχι να παριστάνεις το αχαλίνωτο πάνω σε μια σκηνή που παραμένει αποστειρωμένη. Αλλά να επιστρέψεις σε ένα σώμα που ξέρει πριν εξηγήσει. Που αντιδρά πριν διατυπώσει. Που χορεύει πριν προλάβει να ντραπεί. Που δεν έχει ακόμη γίνει πλήρως εικόνα προς κατανάλωση.

Facebook Twitter φωτογραφία: Wera Nowak

Η Μαντόνα, η μεγαλύτερη ίσως ποπ εργάτρια του σώματος, να ζητά ακόμη πρόσβαση στο ένστικτο. Η Μπιόρκ, η καλλιτέχνιδα που έκανε πολλές φορές το ανθρώπινο να μοιάζει φυτικό, ζωικό, τεχνολογικό και εξωγήινο μαζί, να της λέει να γίνει πιο ζώο. Και οι (LA)HORDE να κρατούν αυτή τη φράση όχι σαν ωραία ανεκδοτολογία, αλλά σαν μάθημα για το τι σημαίνει να μην έχεις ποτέ τελειώσει με το σώμα σου.

Αυτό είναι και το πιο καθησυχαστικό σημείο της ιστορίας τους. Ότι ακόμη και η Μαντόνα δεν το έχει «βρει» οριστικά. Ακόμη ψάχνει. Ακόμη πρέπει να θυμηθεί πώς να μην ελέγχει τα πάντα με το κεφάλι. Ακόμη χρειάζεται να κατέβει από τη νοητική αρχιτεκτονική της εικόνας της και να ξαναβρεί το ζώο.

Οι (LA)HORDE μοιάζουν να δουλεύουν ακριβώς εκεί: στο ενδιάμεσο. Ανάμεσα στο κλαμπ και στο μπαλέτο. Ανάμεσα στην τεχνική και στην έκρηξη. Ανάμεσα στο θεσμικό σώμα και στο σώμα που βγήκε από τη νύχτα. Ανάμεσα στην ταυτότητα και στη διαρκή μετατόπιση. Ανάμεσα σε αυτό που ξέρεις να κάνεις και σε αυτό που δεν ξέρεις ακόμη ότι μπορεί να κάνει το σώμα σου.

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Γι’ αυτό οι συνεργασίες τους με τη Ροζαλία, την Μπιόρκ, τη Μαντόνα, τον Sam Smith, την Angèle, την Christine and the Queens ή τον Spike Jonze δεν είναι απλώς μια λίστα εντυπωσιακών ονομάτων. Δείχνουν πόσο η γλώσσα τους μπορεί να μετακινηθεί ανάμεσα σε σκηνές, βίντεο, ποπ τελετουργίες, μουσεία και θεσμούς χωρίς να χάσει τον βασικό της πυρήνα: το συλλογικό σώμα ως δύναμη που δεν γίνεται ποτέ πλήρως ιδιοκτησία κανενός.

Η δουλειά τους έχει παρουσιαστεί σε μουσεία όπως το Musée d’Art Moderne de Paris και το MoMA. Έχουν κάνει βίντεο γυρισμένα στους δρόμους της Μασσαλίας με iPhone μέσα σε δεκατέσσερις ώρες. Έχουν περάσει από τη μεγάλη ποπ σκηνή και από τον θεσμό του μπαλέτου. Όμως η ενέργεια που τους κινεί παραμένει παράξενα πιστή στην αρχική σκηνή: τρεις άνθρωποι που συναντήθηκαν στη νύχτα και άρχισαν να σκέφτονται το σώμα όχι ως πειθαρχημένο αντικείμενο, αλλά ως κοινωνικό, πολιτικό και ερωτικό συμβάν.

Το σημαντικό είναι ότι οι (LA)HORDE δεν ενδιαφέρονται να καταργήσουν την τεχνική. Δεν περιφρονούν την κλασική εκπαίδευση. Αντίθετα, αναγνωρίζουν την ένταση, την πρόθεση, την ψυχή που βάζουν οι χορευτές στη δουλειά τους. Αλλά αρνούνται να δεχτούν ότι η τεχνική είναι η μόνη νομιμοποίηση του σώματος. Το χάσμα ανάμεσα σε εκπαιδευμένα και μη εκπαιδευμένα σώματα δεν γίνεται μειονέκτημα. Γίνεται παραγωγική ένταση.

Εκεί βρίσκεται το πιο ριζοσπαστικό στοιχείο τους: δεν ζητούν από τα σώματα να μοιάσουν μεταξύ τους για να συνυπάρξουν. Ζητούν από τη σκηνή να αντέξει τη διαφορά τους.

Και ίσως αυτό είναι που κάνει τους (LA)HORDE τόσο σημερινούς. Σε μια εποχή όπου οι θεσμοί μιλούν συνεχώς για άνοιγμα, συμμετοχή, διαφορετικότητα και νέες γλώσσες, η ομάδα δείχνει πόσο λίγο σημαίνουν όλα αυτά αν δεν αλλάζει η ίδια η θερμοκρασία του χώρου. Δεν αρκεί να βάλεις ένα μη κανονικό σώμα στη σκηνή. Πρέπει να αφήσεις τη σκηνή να χάσει λίγο την κανονικότητά της.

Facebook Twitter φωτογραφία: Wera Nowak

Στο Après moi, le déluge, ο τίτλος κουβαλά ήδη μια προειδοποίηση: μετά από μένα, ο κατακλυσμός. Αλλά στην περίπτωση των (LA)HORDE, ο κατακλυσμός δεν ακούγεται μόνο σαν καταστροφή. Ακούγεται και σαν απελευθέρωση. Σαν νερό που μπαίνει σε έναν χώρο που είχε στεγνώσει από υπερβολική πειθαρχία. Σαν πλήθος που δεν περιμένει να του ανοίξουν την πόρτα ευγενικά. Σαν σώματα που έρχονται από την πίστα, από το διαδίκτυο, από τον δρόμο, από τα δωμάτια, από τα φύλα που δεν χώρεσαν, από τις τεχνικές που δεν αναγνωρίστηκαν, και επιμένουν να χορέψουν πριν κάποιος προλάβει να τα εξημερώσει.

Γιατί αυτό τελικά μοιάζουν να λένε οι (LA)HORDE: το σώμα δεν είναι ποτέ μόνο σώμα. Είναι αρχείο νύχτας. Είναι πολιτική. Είναι κοινότητα. Είναι λάθος που μπορεί να γίνει γλώσσα. Είναι τεχνική που μπορεί να χαλάσει. Είναι ένστικτο που μπορεί να ξαναβρεθεί.

Και μερικές φορές, για να θυμηθείς πώς χορεύεις, πρέπει πρώτα να σταματήσεις να σκέφτεσαι σαν σώμα που φοβάται να φανεί ζώο.

με στοιχεία από DAZED