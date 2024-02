Η Κορεάτισα γλύπτρια Mire Lee καταλαμβάνει την Tate Modern με αλλόκοσμα γλυπτά

Η Νοτιοκορεάτισσα Mire Lee θα είναι η ένατη καλλιτέχνιδα που θα μεταμορφώσει το χώρο της Turbine Hall της Tate Modern από τον ερχόμενο Οκτώβριο.

Το μουσείο ανακοίνωσε την ανάθεση στην 36χρονη γλύπτρια που φημίζεται για τα κινητικά, οργανικά γλυπτά της, εγκαταστάσεις που συχνά ζωντανεύουν με μηχανοποιημένα στοιχεία. Τα έργα της, κατασκευασμένα από βιομηχανικά υλικά όπως ατσάλι, τσιμέντο και σιλικόνη, προκαλούν μια αίσθηση ζωής μέσω της κίνησης και της υφής τους. Τα τελευταία χρόνια, ο καλλιτέχνης με έδρα το Άμστερνταμ και τη Νέα Υόρκη έχει παρουσιάσει ατομικές εκθέσεις στο New Museum στη Νέα Υόρκη και στο Art Sonje Center στη Σεούλ.

«Η Mire Lee είναι μια από τις πιο ενδιαφέρουσες και πρωτότυπες σύγχρονες καλλιτέχνιδες του παρόντος και είμαστε χαρούμενοι που θα δημιουργήσει την πρώτη της δουλειά στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Tate Modern», δήλωσε η Karin Hindsbo, διευθύντρια της Tate Modern. «Τα γλυπτά που παράγει είναι ισχυρά και ανυπομονούμε να δούμε πώς μεταμορφώνει το εμβληματικό Turbine Hall με τις ανατρεπτικές, πολυαισθητηριακές φόρμες της».

Mire Lee, Landscape with Many Holes: Skins of Young-do Sea, 2022 / Tina Kim Gallery