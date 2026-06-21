Η κηδεία του Ντέιβιντ Χόκνεϊ έγινε παρουσία μόλις δύο ανθρώπων

Ο Ντέιβιντ Χόκνεϊ κηδεύτηκε σε στενό οικογενειακό κύκλο, σύμφωνα με την επιθυμία που είχε εκφράσει πριν από τον θάνατό του, όπως ανακοίνωσε η εκπρόσωπός του.

Ο κορυφαίος Βρετανός ζωγράφος, που πέθανε στις 11 Ιουνίου σε ηλικία 88 ετών, είχε ζητήσει η τελετή να πραγματοποιηθεί παρουσία μόνο δύο προσώπων: του συντρόφου του, Ζαν-Πιερ Γκονσάλβες ντε Λίμα, και του ανιψιού του Ρίτσαρντ.

Σε ανακοίνωσή της, η εκπρόσωπος του καλλιτέχνη, Έρικα Μπόλτον, ευχαρίστησε όσους απέτισαν φόρο τιμής στον Χόκνεϊ μετά τον θάνατό του και διευκρίνισε ότι η κηδεία έχει ήδη πραγματοποιηθεί. Όπως ανέφερε, η απόφαση για την περιορισμένη παρουσία στην τελετή ελήφθη αποκλειστικά βάσει των επιθυμιών του ίδιου του ζωγράφου.

Παράλληλα, ανακοινώθηκε ότι η πρώτη δημόσια εκδήλωση μνήμης αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του θα πραγματοποιηθεί στο Λονδίνο την άνοιξη του 2027. Αντίστοιχες εκδηλώσεις θα ακολουθήσουν αργότερα στο Γιορκσάιρ, όπου γεννήθηκε, καθώς και στο Παρίσι και το Λος Άντζελες, δύο πόλεις που συνδέθηκαν στενά με την πορεία και τη δημιουργία του.

Ο Χόκνεϊ θεωρείται μία από τις σημαντικότερες μορφές της σύγχρονης βρετανικής τέχνης, με έργα που άφησαν έντονο αποτύπωμα τόσο στη ζωγραφική όσο και στην ευρύτερη οπτική κουλτούρα του 20ού και του 21ου αιώνα.

Ντέιβιντ Χόκνεϊ: Το έργο του θα περάσει σε ιδρύματα και δημόσιους οργανισμούς

Στην ίδια ανακοίνωση έγινε γνωστό ότι το μεγαλύτερο μέρος του έργου που άφησε πίσω του ο Χόκνεϊ πρόκειται να παραχωρηθεί σε ιδρύματα και δημόσιους οργανισμούς ανά τον κόσμο, στο πλαίσιο της διατήρησης και προβολής της καλλιτεχνικής του κληρονομιάς.

Η εκπρόσωπός του διευκρίνισε ακόμη ότι ο Βρετανός ζωγράφος δεν διατηρούσε προσωπική συλλογή έργων άλλων καλλιτεχνών, ενώ κανένα από τα δικά του έργα δεν φυλασσόταν στις κατοικίες που διέθετε στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο θάνατός του προκάλεσε κύμα αντιδράσεων και αφιερωμάτων από τον πολιτικό και καλλιτεχνικό κόσμο. Ο βασιλιάς Κάρολος δήλωσε ότι ο ίδιος και η βασίλισσα Καμίλα πληροφορήθηκαν με μεγάλη θλίψη τον θάνατο ενός «γίγαντα της τέχνης και της ζωγραφικής», κάνοντας λόγο για έναν άνθρωπο που αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για γενιές καλλιτεχνών.

Τη θλίψη του εξέφρασε και ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, χαρακτηρίζοντας τον Χόκνεϊ έναν από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες που ανέδειξε η Βρετανία τις τελευταίες δεκαετίες.

Με καριέρα που εκτείνεται σε περισσότερα από εξήντα χρόνια, ο Χόκνεϊ έγινε γνωστός για τη χαρακτηριστική χρήση του χρώματος και τις απεικονίσεις τοπίων, πορτρέτων και καθημερινών σκηνών. Τα έργα του συνδέθηκαν ιδιαίτερα με τις πισίνες και το αστικό τοπίο της Καλιφόρνια, αλλά και με τα τοπία του Γιορκσάιρ, όπου πέρασε τα πρώτα χρόνια της ζωής του.

Η επιρροή του ξεπέρασε τα όρια της βρετανικής τέχνης, καθιστώντας τον μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες μορφές της παγκόσμιας εικαστικής σκηνής των τελευταίων δεκαετιών.

Με πληροφορίες από The Independent