Η Κέιτ Μπους «τρέχει» ξανά για τα παιδιά του πολέμου

Η Κέιτ Μπους ενώνει τις δυνάμεις της με κορυφαίους Βρετανούς εικαστικούς, αξιοποιώντας τη διαχρονική δύναμη του τραγουδιού της Running Up That Hill για να στηρίξει τα παιδιά που ζουν μέσα στον πόλεμο.

Η θρυλική τραγουδοποιός προσκάλεσε 52 καλλιτέχνες να δημιουργήσουν έργα εμπνευσμένα από τον στίχο «If I only could, I’d make a deal with God» έναν από τους πιο εμβληματικούς στίχους της ποπ ιστορίας, που γνώρισε νέα δόξα το 2022 μέσα από τη σειρά Stranger Things.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη φιλανθρωπική έκθεση Sound & Vision, που φέρει το όνομα από το ομώνυμο τραγούδι του Ντέιβιντ Μπόουι και συγκεντρώνει εικαστικά έργα για τη στήριξη της οργάνωσης War Child, η οποία προστατεύει και εκπαιδεύει παιδιά σε εμπόλεμες ζώνες όπως η Ουκρανία, η Γάζα, το Σουδάν και η Συρία.

Από τη Μάγκι Χάμπλινγκ στον Πίτερ Ντόιγκ - Όλη η αφρόκρεμα της βρετανικής τέχνης

Ανάμεσα στους δημιουργούς που συμμετέχουν είναι η Maggi Hambling, η «κακή κοπέλα της βρετανικής τέχνης», και ο Peter Doig, ένας από τους πιο ακριβοπληρωμένους ζωγράφους στον κόσμο. Ο Doig προσφέρει δύο έργα (The Hill και Child of War), ενώ η Hambling συμμετέχει με το Midnight Wave.

Στην καμπάνια συμμετέχουν επίσης η Charlie Calder-Potts, επίσημη πολεμική ζωγράφος της Βρετανίας, η Susie Hamilton, γνωστή για τα πορτρέτα γιατρών και νοσηλευτών από την εποχή της πανδημίας, η Unskilled Worker (Helen Downie), που αναδείχθηκε μέσα από το Instagram, και ο Corbin Shaw, ο οποίος επαναπροσδιορίζει τη βρετανική ταυτότητα μέσα από σημαίες και κεντήματα.

Τα έργα θα παρουσιαστούν στην Iconic Images Gallery στο Πικαντίλι του Λονδίνου, από τις 4 έως τις 8 Νοεμβρίου, ενώ η διαδικτυακή δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί από τις 28 Οκτωβρίου έως τις 13 Νοεμβρίου, με αρχική τιμή εκκίνησης τις 100 λίρες.

«Τα παιδιά είναι εκείνα που πληγώνονται περισσότερο»

Ανακοινώνοντας την πρωτοβουλία, η Κέιτ Μπους δήλωσε: «Όλοι οι πόλεμοι αφήνουν φρικτά σημάδια, ζωές ρημαγμένες, οικογένειες διαλυμένες, τραύματα και απώλειες σε μαζική κλίμακα. Αλλά είναι τα παιδιά που υποφέρουν περισσότερο. Το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον τους χάνονται μέσα στον φόβο και την αβεβαιότητα».

«Είναι πιο σημαντικό από ποτέ να στηρίξουμε το έργο του War Child, που προσφέρει άμεση βοήθεια στα παιδιά που βιώνουν τον πόλεμο. Μέσα από το Sound & Vision, η τέχνη και η μουσική μπορούν να κάνουν πραγματική διαφορά».

Μια συνέχεια στην παράδοση του Μπόουι

Η έκθεση αποτελεί συνέχεια της δράσης που είχε εμπνεύσει ο David Bowie το 1994 με το Little Pieces from Big Stars, υπέρ του War Child. Τριάντα χρόνια αργότερα, η Μπους αναλαμβάνει τη «σκυτάλη» με το δικό της μουσικό σύμβολο — ένα τραγούδι που έχει συνδεθεί με τη δύναμη, την απώλεια και την ελπίδα.

Η επιμελήτρια του πρότζεκτ, Gemma Peppé, σημείωσε πως ο στίχος της Μπους ενέπνευσε «ορισμένους από τους πιο σημαντικούς σύγχρονους καλλιτέχνες να δημιουργήσουν συγκλονιστικά έργα».

Όπως πρόσθεσε η Charlotte Nimmo του War Child UK: «Η Κέιτ Μπους απέδειξε για ακόμη μία φορά τη δύναμη της μουσικής ως παγκόσμιας γλώσσας ανθρωπιάς».

Με πληροφορίες από Guardian