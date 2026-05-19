Η Κέιτ Μπλάνσετ στις Κάννες: «Θλιβερό να μιλάμε για πολέμους και γενοκτονίες μόνο στα φεστιβάλ»

Η Κέιτ Μπλάνσετ μίλησε στις Κάννες για την Παλαιστίνη, αλλά και για κάτι μεγαλύτερο: για το παράδοξο να γίνονται τα φεστιβάλ κινηματογράφου από τους λίγους χώρους όπου μπορούν ακόμη να ειπωθούν δημόσια όσα η πολιτική συχνά αποφεύγει.

Η Αυστραλή ηθοποιός και παραγωγός βρέθηκε στο Rendez-vous with Cate Blanchett, συζήτηση στο επίσημο πρόγραμμα του 79ου Φεστιβάλ Καννών, μπροστά σε κοινό διαπιστευμένων, κινηματογραφιστών, κριτικών και διεθνών μέσων. Το Φεστιβάλ Καννών είχε παρουσιάσει τη συζήτηση ως μέρος των επίσημων συναντήσεων με σημαντικές προσωπικότητες του σύγχρονου σινεμά.

Η παρέμβασή της ήρθε όταν μέλος του κοινού την ευχαρίστησε για τη στάση της υπέρ των Παλαιστινίων. Η Μπλάνσετ απάντησε ότι είναι «θλιβερή κατάσταση» να μοιάζουν τα φεστιβάλ κινηματογράφου σαν οι μόνοι χώροι όπου μπορεί κανείς να μιλήσει για πολέμους, συγκρούσεις και γενοκτονίες, «λες και πρόκειται να λυθούν εδώ».

Η ίδια πρόσθεσε ότι είναι σημαντικό τέτοια ζητήματα να παραμένουν στη δημόσια συζήτηση, αλλά ευχήθηκε οι ερωτήσεις στα κοινοβούλια του κόσμου να ήταν πιο ειλικρινείς και πιο προσανατολισμένες σε λύσεις. «Είναι φρικτό και εξοργιστικό αυτό που συμβαίνει στον κόσμο», είπε, σύμφωνα με το Ahram Online.

Η Μπλάνσετ έχει εκφράσει εδώ και καιρό τη στήριξή της στους Παλαιστινίους. Τον Οκτώβριο του 2023 είχε ζητήσει κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, ενώ αργότερα, σε παρέμβασή της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είχε πει ότι δεν είναι πολιτικός ούτε ειδικός αναλυτής, αλλά «μάρτυρας» του ανθρώπινου κόστους του πολέμου, της βίας και των διωγμών.

Η νέα της τοποθέτηση στις Κάννες συνδέεται και με τη δουλειά της γύρω από τον εκτοπισμό. Τη Δευτέρα, η Μπλάνσετ παρουσίασε μαζί με το Hubert Bals Fund του Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Ρότερνταμ τους πέντε δημιουργούς που επιλέχθηκαν για τον δεύτερο κύκλο του Displacement Film Fund, ενός προγράμματος που στηρίζει κινηματογραφιστές οι οποίοι έχουν εκτοπιστεί λόγω πολέμου ή δουλεύουν πάνω σε ιστορίες αναγκαστικής μετακίνησης. Ανάμεσά τους βρίσκονται ο Παλαιστινοαμερικανός κωμικός και δημιουργός Μοχάμεντ Άμερ και η Παλαιστίνια σκηνοθέτις Ανμαρί Ζακίρ.

Το Displacement Film Fund ξεκίνησε με πρωτοβουλία της Μπλάνσετ, η οποία είναι και Πρέσβειρα Καλής Θέλησης της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες. Το πρόγραμμα έχει στόχο να δώσει χώρο σε δημιουργούς που έχουν βιώσει τον εκτοπισμό ή αφηγούνται ιστορίες προσφυγιάς, πολέμου και απώλειας πατρίδας.

Η φετινή παρουσία της Μπλάνσετ στις Κάννες, επομένως, δεν περιορίστηκε σε μια δήλωση. Συνδέθηκε με μια πιο σταθερή δημόσια στάση γύρω από την Παλαιστίνη, τους πρόσφυγες και την ανάγκη να μη βγαίνουν οι ανθρωπιστικές κρίσεις από το οπτικό πεδίο μόλις αλλάζει ο κύκλος των ειδήσεων.

Και ίσως εκεί βρίσκεται η ουσία της φράσης της. Όχι ότι τα φεστιβάλ μπορούν να λύσουν πολέμους. Αλλά ότι, σε μια εποχή όπου πολλοί θεσμοί σιωπούν ή μιλούν με μισόλογα, ακόμη και ένα φεστιβάλ κινηματογράφου μπορεί να γίνει χώρος όπου η σιωπή δεν περνάει τόσο εύκολα για ουδετερότητα.

με στοιχεία από Ahran