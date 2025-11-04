Η Κέιτ Μπλάνσετ στη Μάνη για τα γυρίσματα της νέας διεθνούς ταινίας «Sweetsick»

Η Μεσσηνία και το επιβλητικό τοπίο της Μάνης μετατρέπονται σε κινηματογραφικό σκηνικό για τη νέα διεθνή παραγωγή «Sweetsick», με πρωταγωνίστρια την βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιό Κέιτ Μπλάνσετ.

Η διάσημη Αυστραλή ηθοποιός αναμένεται να βρεθεί στην Καρδαμύλη μέσα στις επόμενες ημέρες, όπου θα πραγματοποιηθούν τα γυρίσματα της ταινίας από την Τρίτη 4 Νοεμβρίου έως και την Κυριακή 9 Νοεμβρίου. Το φιλμ αξιοποιεί τα φυσικά τοπία της περιοχής, με σκηνές που θα γυριστούν σε Καρδαμύλη, Τραχήλα, Πετροβούνι και κατά μήκος της επαρχιακής οδού Αγίου Δημητρίου – Τραχήλας, αναδεικνύοντας το άγριο και ανεπιτήδευτο κάλλος της μεσσηνιακής γης.

Μάνη, ο νέος διεθνής κινηματογραφικός προορισμός

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα συνεργεία της παραγωγής έχουν ήδη εγκαταστήσει βάσεις στο Νηπιαγωγείο Καρδαμύλης και στο Πνευματικό Κέντρο Τραχήλας, ενώ τα γυρίσματα θα περιλαμβάνουν και θαλάσσιες λήψεις με τρία σκάφη. Όλα τα γυρίσματα θα πραγματοποιηθούν με αυστηρά μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος και των παραδοσιακών οικισμών, με τη στήριξη των τοπικών αρχών και της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Το «Sweetsick» είναι μια δραματική ιστορία επιστροφής και συμφιλίωσης, που κορυφώνεται μέσα από τα χρώματα και το φως της Μάνης. Η ταινία, σύμφωνα με την παραγωγή, θα αναδείξει την ελληνική φύση ως καθοριστικό αφηγηματικό στοιχείο, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική που αποκτά τα τελευταία χρόνια η χώρα ως τόπος διεθνών κινηματογραφικών γυρισμάτων.

Μετά τις παραγωγές που γυρίστηκαν στην Κέρκυρα, τη Ρόδο και τη Χαλκιδική, η Μάνη προστίθεται στον χάρτη των νέων κινηματογραφικών προορισμών της Ελλάδας, επιβεβαιώνοντας ότι η χώρα έχει εδραιωθεί ως μία από τις πιο ελκυστικές επιλογές για ξένες παραγωγές υψηλών προδιαγραφών.