Η Κέιτ Μπλάνσετ γίνεται καθηγήτρια στην Οξφόρδη

Η Κέιτ Μπλάνσετ ετοιμάζεται για έναν διαφορετικό ρόλο, αυτή τη φορά όχι μπροστά στην κάμερα αλλά στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης.

Η Αυστραλή ηθοποιός και παραγωγός ανακοινώθηκε ως η επόμενη κάτοχος της θέσης Cameron Mackintosh Visiting Professor of Contemporary Theatre στο St Catherine’s College, για το ακαδημαϊκό έτος 2026/27. Η θέση, που δημιουργήθηκε το 1990 με δωρεά του Βρετανού θεατρικού παραγωγού Κάμερον Μάκιντος, φέρνει σημαντικές μορφές του θεάτρου, του κινηματογράφου και των παραστατικών τεχνών σε απευθείας διάλογο με τους φοιτητές και την πανεπιστημιακή κοινότητα.

Η Μπλάνσετ θα συμμετάσχει σε πρόγραμμα συζητήσεων, διαλέξεων και συναντήσεων με φοιτητές. Στη δήλωσή της, συνέδεσε τον νέο της ρόλο με την ίδια τη λειτουργία της τέχνης ως πεδίου σκέψης, φαντασίας και δημιουργικής αναμέτρησης:

«Η τέχνη διαλύει τα σύνορα και τα όρια της φαντασίας μας· θέτει ερωτήματα και, παίζοντας μαζί της και ανατέμνοντάς την, διευρύνουμε και προκαλούμε την παρούσα πραγματικότητά μας. Τα χρόνια της δημιουργικής μου δουλειάς μού έδωσαν την ευκαιρία να ακονίζω τα συναισθήματα μέχρι να γίνουν ιδέες και μου άνοιξαν δρόμους προς τη διορατικότητα. Η θέση της επισκέπτριας καθηγήτριας είναι για μένα μια συναρπαστική ευκαιρία να βρεθώ σε άμεσο, ουσιαστικό δημιουργικό διάλογο με την επόμενη γενιά στοχαστών και δημιουργών. Ανυπομονώ να ξεκινήσει αυτή η δημιουργική αναταραχή».

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Η θέση έχει ισχυρό αποτύπωμα στο βρετανικό και διεθνές θέατρο. Στο παρελθόν την έχουν αναλάβει, μεταξύ άλλων, ο Στίβεν Σόντχαϊμ, ο Ίαν ΜακΚέλεν, ο Άρθουρ Μίλερ, ο Τομ Στόπαρντ, ο Στίβεν Φράι, η Νταϊάνα Ριγκ και η Ντέμπορα Γουόρνερ.

Ο Κάμερον Μάκιντος δήλωσε «ενθουσιασμένος» με την επιλογή της, σημειώνοντας ότι η πορεία της Μπλάνσετ ως ηθοποιού και παραγωγού στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση θα αποτελέσει σημαντική έμπνευση για τους φοιτητές της Οξφόρδης.

Η Μπλάνσετ έχει άλλωστε μακρά σχέση με τη σκηνή. Πέρα από την κινηματογραφική της καριέρα, έχει υπάρξει καλλιτεχνική συνδιευθύντρια και συνδιευθύνουσα σύμβουλος της Sydney Theatre Company, μαζί με τον σύζυγό της, Άντριου Άπτον.

Το επόμενο διάστημα θα επιστρέψει και στο θέατρο του Λονδίνου, καθώς θα συμπρωταγωνιστήσει με τη Νίνα Χος στο Electra/Persona του Μπένεντικτ Άντριους, στο National Theatre, από τις 19 Αυγούστου έως τις 10 Οκτωβρίου.

με στοιχεία από Hollywood Reporter