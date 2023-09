Η Katy Perry πούλησε τα δικαιώματα της μουσικής της για 225 εκατ. δολάρια

Οι πολύμηνες φήμες επιβεβαιώθηκαν και η Katy Perry πούλησε τα δικαιώματα της μουσικής της στη Litmus Music, έναντι 225 εκατ. δολαρίων.

Η συμφωνία περιλαμβάνει τα μερίδια της Katy Perry σε κύριες ηχογραφήσεις και δικαιώματα έκδοσης για τα πέντε άλμπουμ που κυκλοφόρησε μεταξύ 2008 και 2020: τα "One of the Boys", "Teenage Dream", "Prism", "Witness" και "Smile". Η Universal Music Group συνεχίζει να έχει στην κατοχή της τους κύριους τίτλους.

Η Litmus ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2022 και έκανε την πρώτη της σημαντική απόκτηση τον Δεκέμβριο που ακολούθησε, αγοράζοντας τα δικαιώματα του Keith Urban στις κύριες ηχογραφήσεις του.

«Η Katy Perry είναι μια δημιουργική οραματίστρια με σημαντικό αντίκτυπο στη μουσική, την τηλεόραση, τον κινηματογράφο και τη φιλανθρωπία. Είναι μεγάλη μου τιμή να συνεργάζομαι ξανά μαζί της και να βοηθώ τη Litmus να διαχειριστεί το απίστευτο ρεπερτόριό της» δήλωσαν από την εταιρεία.

Ο συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Litmus, Hank Forsyth πρόσθεσε πως «Τα τραγούδια της Katy αποτελούν ουσιαστικό μέρος του παγκόσμιου πολιτιστικού ιστού. Είμαστε τόσο ευγνώμονες που συνεργαζόμαστε ξανά με μία τόσο αξιόπιστη συνεργάτιδα της οποίας η ακεραιότητα λάμπει σε ό,τι κάνει».

«Πιστεύουμε ότι αυτό είναι απόδειξη της ικανότητας της ομάδας να συνεργάζεται με τους κορυφαίους καλλιτέχνες του κόσμου. Τα εμβληματικά τραγούδια της Katy Perry όχι μόνο έχουν επιτύχει εξαιρετική εμπορική επιτυχία, αλλά έχουν επηρεάσει σημαντικά την pop κουλτούρα», δήλωσε ο Matt Settle, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας.

Με πληροφορίες του Variety