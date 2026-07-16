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Η Κάρεϊ Μάλιγκαν «θα υποδυθεί τη μητέρα της Μπίλι Άιλις» στη μεταφορά του «The Bell Jar» της Σύλβια Πλαθ

Η ταινία βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Σύλβια Πλαθ και θα σηματοδοτήσει το κινηματογραφικό ντεμπούτο της Μπίλι Άιλις

The LiFO team
The LiFO team
ΚΑΡΕΙ ΜΑΛΙΓΚΑΝ ΜΗΤΕΡΑ ΜΠΙΛΙ ΑΙΛΙΣ BELL JAR ΣΥΛΒΙΑ ΠΛΑΘ Facebook Twitter
Φωτ: EPA
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Η Κάρεϊ Μάλιγκαν, λίγες ημέρες μετά την υποψηφιότητα της στα βραβεία Emmy για τη δεύτερη σεζόν της σειράς «Beef», εντάσσεται στο καστ της νέας ταινίας της Focus Features, «The Bell Jar».

Η ταινία θα σηματοδοτήσει το κινηματογραφικό ντεμπούτο της παγκόσμιας ποπ σταρ Μπίλι Άιλις σε ρόλο ηθοποιού. Αν και το στούντιο δεν έχει προχωρήσει ακόμη σε επίσημη ανακοίνωση, πηγές ανέφεραν στο Variety ότι η Μάλιγκαν θα υποδυθεί την κυρία Greenwood, τη μητέρα της πρωταγωνίστριας Esther Greenwood, την οποία θα ενσαρκώσει η Άιλις, στη μεταφορά του εμβληματικού μυθιστορήματος της Σύλβια Πλαθ.

«The Bell Jar»: Την σκηνοθεσία της ταινίας έχει αναλάβει η Σάρα Πόλεϊ

Τη σκηνοθεσία της ταινίας έχει αναλάβει η Σάρα Πόλεϊ που σκηνοθέτησε το υποψήφιο για Όσκαρ «Women Talking». Εκπρόσωποι της Focus Features και της Κάρεϊ Μάλιγκαν δεν προχώρησαν σε κάποιο άμεσο σχόλιο σχετικά με την είδηση. Την παραγωγή της ταινίας υπογράφουν οι Plan B, Studiocanal και Joy Coalition, ενώ, σύμφωνα με φήμες, στο καστ αναμένεται να συμμετάσχει και ο πρωταγωνιστής του «Heated Rivalry», Κόνορ Στόρι.

Η Κάρεϊ Μάλιγκαν έχει προταθεί τρεις φορές για Όσκαρ, χάρη στις ερμηνείες της στις ταινίες «An Education», «Promising Young Woman» και «Maestro» του Μπράντλεϊ Κούπερ.

Φέτος απέσπασε εξαιρετικές κριτικές για την ερμηνεία της στο πλευρό του Όσκαρ Άιζακ στη δεύτερη σεζόν της σειράς «Beef» του Λι Σουνγκ Τζιν στο Netflix. Πρόσφατα προτάθηκε επίσης για BAFTA Β' Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της στην ταινία της Focus «The Ballad of Wallis Island».

Ακόμη η ίδια πρόκειται να εμφανιστεί και στην κινηματογραφική μεταφορά της Narnia: The Magician's Nephew σε σκηνοθεσία της Γκρέτα Γκέργουιγκ.

Στη φιλμογραφία της περιλαμβάνονται οι ταινίες «Saltburn», «Drive», «Shame», «Inside Llewyn Davis», «Far from the Madding Crowd», «Suffragette», «Mudbound» και «She Said».

Η Μάλιγκαν εκπροσωπείται επαγγελματικά από τους Julian Belfrage, CAA και Jackoway Austen.

Με πληροφορίες από Variety

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