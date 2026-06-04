Η Κάρα Ντελεβίν μιλά για την κρίση που την οδήγησε στην απεξάρτηση: «Η μουσική με έσωσε»

Η Κάρα Ντελεβίν μίλησε ξανά για την περίοδο που την οδήγησε στην απεξάρτηση, δίνοντας νέο πλαίσιο στις φωτογραφίες της από αεροδρόμιο το 2022, οι οποίες τότε είχαν γίνει viral και είχαν προκαλέσει έντονη ανησυχία.

Η 33χρονη ηθοποιός και μοντέλο εμφανίστηκε στο podcast Call Her Daddy της Άλεξ Κούπερ και περιέγραψε πώς, στο απόγειο της δημοσιότητας, χρησιμοποιούσε αλκοόλ και ουσίες για να αποσυνδέεται από την πραγματικότητα. Ανάμεσα στις ουσίες που ανέφερε ήταν η κεταμίνη, το GHB και το Xanax.

Η Ντελεβίν είπε ότι εκείνη την περίοδο ένιωθε βαθιά ενοχή, παρότι εξωτερικά βρισκόταν σε μια φάση μεγάλης επιτυχίας. Μίλησε επίσης για αυτοκτονικό ιδεασμό και για την αίσθηση ότι δεν άξιζε όσα είχε καταφέρει.

Όπως είπε, η αλλαγή ήρθε ένα βράδυ σε δωμάτιο ξενοδοχείου, όταν ένα τραγούδι έπαιξε τυχαία στη μουσική της λίστα. Ήταν το ίδιο τραγούδι που είχε ακουστεί στην κηδεία φίλου της, ο οποίος είχε πεθάνει από υπερβολική δόση. «Η μουσική εκείνη τη στιγμή πραγματικά με έσωσε», είπε.

Η Ντελεβίν ανέφερε ότι εκείνο το βράδυ πέταξε τις ουσίες που είχε και αποφάσισε να σταματήσει. Όμως, όπως είπε, δεν γνώριζε τότε ότι η διακοπή του GHB μπορεί να χρειάζεται ιατρική παρακολούθηση. «Το έπαιρνα κάθε μέρα. Δεν ήξερα ότι πρέπει πραγματικά να κάνεις ιατρικά επιβλεπόμενη αποτοξίνωση από αυτό, και άρχισα να παθαίνω κρίσεις», ανέφερε.

Η ίδια συνέδεσε με αυτή την περίοδο τις γνωστές φωτογραφίες της από αεροδρόμιο το 2022. «Εκείνες οι φωτογραφίες τραβήχτηκαν αμέσως αφότου είχα πάθει κρίση στο Burning Man και έπρεπε να πάω για δουλειά», είπε, περιγράφοντας εκείνη τη στιγμή ως «απόλυτη καταιγίδα».

Η Ντελεβίν έχει μιλήσει και στο παρελθόν για την απεξάρτησή της και για το πώς οι εικόνες εκείνης της περιόδου λειτούργησαν ως σήμα κινδύνου. Στη νέα της συνέντευξη, όμως, έδωσε πιο καθαρά το πλαίσιο πίσω από μια δημόσια εικόνα που τότε αντιμετωπίστηκε κυρίως ως celebrity breakdown.

Η αποκάλυψή της φωτίζει ξανά τον τρόπο με τον οποίο η δημόσια κατάρρευση ενός διάσημου προσώπου γίνεται συχνά θέαμα, πριν γίνει κατανοητό τι ακριβώς συμβαίνει πίσω από την εικόνα. Για τη Ντελεβίν, εκείνη η περίοδος ήταν το σημείο όπου η ζωή της άρχισε να αλλάζει.

Αν εσύ ή κάποιος κοντινός σου βρίσκεται σε κρίση ή έχει σκέψεις αυτοκτονίας, μπορείς να καλέσεις τη Γραμμή Παρέμβασης για την Αυτοκτονία στο 1018 ή τη Γραμμή Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης στο 10306.

Με στοιχεία από Vulture, Call Her Daddy