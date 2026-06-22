Η Jenny Holzer δείχνει τι απομένει όταν οι λέξεις γίνονται όπλα

Στον πυρήνα του «Wrong Answers», ένα τεράστιο πρόσωπο του Ντόναλντ Τραμπ ανοίγει το στόμα του σαν να φωνάζει. Δεν είναι πορτρέτο με την κλασική έννοια. Είναι ένα ομοίωμα της δημόσιας κραυγής, ένα πρόσωπο που έχει περάσει μέσα από την πολιτική, την τηλεόραση, την τεχνητή νοημοσύνη, τη μίμηση, την οργή και την ποπ καρικατούρα. Γύρω του, οι τοίχοι είναι καλυμμένοι με κείμενα. Χρώματα παντού. Ροζ, πράσινα, πορτοκαλί, κόκκινα, κίτρινα. Οι λέξεις δεν βρίσκονται εκεί για να διαβαστούν ήσυχα. Σε περικυκλώνουν.

Αυτό είναι ένα από τα πρώτα ισχυρά χτυπήματα του «Wrong Answers», της πρώτης ατομικής έκθεσης της Jenny Holzer στην Πορτογαλία, που παρουσιάζεται στο Serralves Museum of Contemporary Art στο Πόρτο από τις 18 Ιουνίου έως την 1η Νοεμβρίου 2026.

Η έκθεση, σε επιμέλεια του Philippe Vergne, διευθυντή του Serralves Museum, και συντονισμό της Filipa Loureiro, δεν λειτουργεί σαν ήσυχη αναδρομή σε μια καλλιτέχνιδα που έβαλε τη γλώσσα μέσα στην τέχνη. Είναι περισσότερο μια μεγάλη εγκατάσταση για το τι έχει απομείνει από τη γλώσσα όταν όλα γύρω μας μιλούν, φωνάζουν, υπόσχονται, απειλούν, σβήνουν, διορθώνουν, παραπλανούν.

Facebook Twitter Η Jenny Holzer μετατρέπει τη γλώσσα σε φωτεινό, νευρικό τοπίο στο «Wrong Answers» Photo: Serralves Foundation

Η Holzer δεν έκανε ποτέ απλώς τέχνη με φράσεις. Από τα τέλη της δεκαετίας του 1970, όταν τα «Truisms» εμφανίζονταν σαν ανώνυμες δηλώσεις στους δρόμους της Νέας Υόρκης, μέχρι τις ηλεκτρονικές επιγραφές, τις προβολές σε κτίρια, τα πέτρινα καθίσματα, τα λογοκριμένα κρατικά έγγραφα και τις πιο πρόσφατες εγκαταστάσεις της, το έργο της δεν αντιμετώπισε τη γλώσσα ως διακόσμηση.

Την αντιμετώπισε σαν δημόσια δύναμη. Σαν εντολή. Σαν παγίδα. Σαν υπόσχεση. Σαν ψέμα. Σαν κάτι που μπορεί να περάσει μέσα από τον δρόμο, το μουσείο, το κράτος, τη διαφήμιση, την οθόνη και να αλλάξει μορφή χωρίς να χάσει την απειλή του.

Στο «Wrong Answers», αυτή η διαδρομή εμφανίζεται σχεδόν σαν μηχανή. Τα «Truisms» και τα «Inflammatory Essays» συναντούν LED επιγραφές, πέτρινους πάγκους, σαρκοφάγους, ζωγραφική, έγγραφα με σβησμένα αποσπάσματα, σπασμένα γλυπτά, οστά και νέα έργα που συνδέουν τη γλώσσα της Holzer με τη σημερινή πολιτική και τεχνολογική πραγματικότητα. Η φράση δεν μένει ποτέ μόνο φράση. Γίνεται χαρτί, φως, επιφάνεια, πέτρα, κρατικό έγγραφο, σωρός, σώμα, θραύσμα.

Facebook Twitter Στο έργο της Holzer, η φράση αποκτά βάρος, επιφάνεια και σχεδόν σωματική παρουσία. Photo: Serralves Foundation

Το δυνατό στοιχείο της έκθεσης είναι ότι δεν παρουσιάζει την Holzer σαν ιστορική φιγούρα μιας παλιάς, ηρωικής εποχής της εννοιολογικής τέχνης. Αντίθετα, δείχνει πόσο παράξενα σημερινή παραμένει. Η ίδια ξεκίνησε βάζοντας σύντομα, κοφτά κείμενα στον δημόσιο χώρο.

Σήμερα, ο δημόσιος χώρος μοιάζει να έχει γίνει μια τεράστια, παραμορφωμένη εκδοχή αυτού του πεδίου: social media, πολιτικές καμπάνιες, πλατφόρμες, οθόνες, διαφημίσεις, κυβερνητικές ανακοινώσεις, θεωρίες συνωμοσίας, κείμενα τεχνητής νοημοσύνης. Όλα παράγουν φράσεις. Όλα διεκδικούν προσοχή. Όλα θέλουν να σε κάνουν να αντιδράσεις πριν προλάβεις να σκεφτείς.

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Αυτό δεν σημαίνει ότι η Holzer απλώς «προέβλεψε» την εποχή μας. Θα ήταν πολύ εύκολο. Σημαίνει ότι η πρακτική της, χτισμένη πάνω στην ένταση ανάμεσα στο σύνθημα και την αμφιβολία, μοιάζει σήμερα λιγότερο με αισθητική επιλογή και περισσότερο με διαγνωστικό εργαλείο.

Σε έναν κόσμο γεμάτο από βέβαιες δηλώσεις, η Holzer σε αναγκάζει να σταθείς μπροστά στη φράση και να αναρωτηθείς: ποιος το λέει αυτό; Από πού μιλάει; Ποιον υπηρετεί; Γιατί ακούγεται τόσο πειστικό; Γιατί θέλω τόσο γρήγορα να συμφωνήσω ή να θυμώσω;

Facebook Twitter Τα «Truisms» λειτουργούν σαν σύντομες αλήθειες που γίνονται όλο και πιο ύποπτες όσο τις διαβάζεις.Photo: Serralves Foundation

Ο Philippe Vergne έχει περιγράψει την έκθεση ως μια εγκατάσταση όπου διαφορετικά υλικά και κείμενα εκρήγνυνται μαζί, μέσα σε ένα είδος ανεξέλεγκτου χάους που θυμίζει το χάος του κόσμου. Αυτό φαίνεται ιδιαίτερα στα LED έργα. Φωτεινές λωρίδες, κόκκινα, μπλε, πράσινα και λευκά σημεία, κομμάτια κειμένου που δεν στέκονται πια σε μία ήρεμη γραμμή. Οι επιγραφές μοιάζουν με ερείπια μιας πόλης φτιαγμένης από ειδήσεις, διαφημίσεις, προειδοποιήσεις και απειλές. Η γλώσσα δεν οργανώνει τον χώρο. Τον διαταράσσει.

Αυτή η διατάραξη είναι ουσιαστική. Η Holzer δεν χρησιμοποιεί το φως για να κάνει τη γλώσσα πιο ελκυστική. Το χρησιμοποιεί για να της δώσει νευρικότητα. Τα LED δεν είναι εδώ απλώς τεχνολογική λάμψη. Είναι τρόπος να δεις πώς λειτουργεί η δημόσια φράση όταν αποκτά ταχύτητα, επανάληψη, ένταση, επιφάνεια. Ένα μήνυμα που περνά σε μια φωτεινή πινακίδα δεν είναι ίδιο με το ίδιο μήνυμα τυπωμένο σε χαρτί. Η Holzer το ξέρει. Η μορφή δεν μεταφέρει απλώς το νόημα. Το αλλάζει.

Facebook Twitter Τα LED έργα της Holzer δεν κάνουν τη γλώσσα πιο διακοσμητική. Της δίνουν ταχύτητα, επανάληψη και απειλή. Photo: Serralves Foundation

Στον πυρήνα της έκθεσης βρίσκονται τα «Inflammatory Essays», τα κείμενα που έγραψε ανάμεσα στο 1979 και το 1982, επηρεασμένη από τη γλώσσα πολιτικών και θρησκευτικών μανιφέστων. Στο Serralves, απλώνονται σε τοίχους γεμάτους έντονα χρώματα, σε σειρές που θυμίζουν αφίσα, προπαγάνδα, αστικό τοπίο και ψυχεδελικό αρχείο μιας εποχής σε παραλήρημα.

Η ομορφιά τους είναι σχεδόν ύποπτη. Πριν προλάβεις να διαβάσεις, τα βλέπεις. Πριν προλάβεις να κρίνεις το περιεχόμενο, σε έχει πιάσει η επιφάνεια.

Αυτό είναι ένα από τα παλιά και πάντα αποτελεσματικά κόλπα της Holzer. Οι φράσεις της μοιάζουν απλές, αλλά δεν είναι ποτέ αθώες. Τα «Truisms», που ξεκίνησαν ως σύντομες, ανώνυμες δηλώσεις και τυπώθηκαν σε χαρτιά που κυκλοφορούσαν στον δημόσιο χώρο, λειτουργούν σαν παροιμίες που έχουν χάσει τη σταθερότητά τους.

Κάποιες ακούγονται σωστές, κάποιες κυνικές, κάποιες σχεδόν γελοίες, κάποιες επικίνδυνες. Το θέμα δεν είναι να διαλέξεις την αγαπημένη σου. Το θέμα είναι να καταλάβεις πόσο γρήγορα μια πρόταση μπορεί να μιμηθεί την αλήθεια.

Facebook Twitter Τα «Inflammatory Essays» απλώνονται σε τοίχους χρώματος, ενώ το AI πρόσωπο του Τραμπ γίνεται εικόνα της δημόσιας κραυγής. Photo: Serralves Foundation

Η Holzer ξεκίνησε βγάζοντας τα κείμενά της στον δημόσιο χώρο, αλλά δεν έμεινε σε μια νοσταλγική ιδέα του δρόμου. Οι φράσεις της πέρασαν από αφίσες σε ηλεκτρονικές πινακίδες, από δημόσια κτίρια σε μουσεία, από μπλουζάκια σε πέτρινους πάγκους, από την ανωνυμία στην εμβληματική αναγνώριση.

Το 1982, η φράση «Abuse of power comes as no surprise» στην Times Square έγινε μία από τις πιο γνωστές στιγμές της δημόσιας τέχνης των τελευταίων δεκαετιών. Το παράδοξο είναι ότι σήμερα μοιάζει λιγότερο σαν ιστορικό έργο και περισσότερο σαν καθημερινή ειδοποίηση στο κινητό.

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Στο «Wrong Answers», όμως, η ιστορία δεν μένει στη λάμψη της δημόσιας φράσης. Περνά και στη σιωπή της διαγραφής. Ένα από τα πιο σκοτεινά σώματα δουλειάς της Holzer είναι τα «Redaction Paintings», οι πίνακες που βασίζονται σε αποχαρακτηρισμένα και βαριά λογοκριμένα κυβερνητικά έγγραφα.

Έγγραφα για πολέμους, κρατική βία, πολιτική αδιαφάνεια, αρχεία του FBI, πληροφορίες που υπάρχουν μπροστά σου ακριβώς επειδή έχουν σβηστεί.

Facebook Twitter Η Holzer δουλεύει με φράσεις που μοιάζουν άλλοτε με διαταγές, άλλοτε με απειλές, άλλοτε με μισοσβησμένες αλήθειες. Photo: Serralves Foundation

Εκεί η Holzer κάνει κάτι εξαιρετικά λεπτό. Δεν καταγγέλλει απλώς τη λογοκρισία. Τη μετατρέπει σε εικόνα. Οι μαύρες λωρίδες δεν είναι απουσία. Είναι φόρμα. Το κενό δεν είναι σιωπηλό. Φωνάζει. Το επίσημο έγγραφο, που υποτίθεται ότι κουβαλά την τάξη και τη σοβαρότητα του κράτους, εμφανίζεται ως επιφάνεια τραύματος. Κάτι έχει συμβεί, κάτι έχει γραφτεί, κάτι έχει αφαιρεθεί. Και η αφαίρεση γίνεται το πιο ορατό σημείο.

Αυτό είναι ίσως το πιο σημερινό στοιχείο της Holzer. Δεν τη νοιάζει μόνο τι λέγεται. Τη νοιάζει τι δεν επιτρέπεται να διαβαστεί. Τι κρύβεται πίσω από το μαύρο. Τι μένει όταν η εξουσία αποφασίζει ότι η πληροφορία μπορεί να υπάρχει μόνο ως πληγή πάνω στη σελίδα.

Σε μια εποχή όπου η δημόσια γλώσσα παράγει ασταμάτητα δηλώσεις, η Holzer επιμένει και στο αντίθετο: στη βία της αφαίρεσης, στο σβησμένο, στο κρυμμένο, στο αρχειακό φάντασμα.

Από αυτή την άποψη, τα «Redaction Paintings» συνομιλούν με την αίθουσα του Τραμπ πιο βαθιά από όσο φαίνεται αρχικά. Από τη μία, υπάρχει η δημόσια κραυγή, η εικόνα που φωνάζει, το στόμα που θέλει να κυριαρχήσει στον χώρο. Από την άλλη, υπάρχει το σβησμένο έγγραφο, η πληροφορία που δεν επιτρέπεται να εμφανιστεί, η σιωπή που έχει επιβληθεί με διοικητική ακρίβεια. Και τα δύο είναι μορφές εξουσίας πάνω στη γλώσσα. Η μία φωνάζει υπερβολικά. Η άλλη κρύβει υπερβολικά.

Facebook Twitter Στο «Wrong Answers», η γλώσσα δεν μένει μόνο στο μήνυμα. Ακουμπά σε υπόλειμμα, υλικότητα και σιωπή.Photo: Serralves Foundation

Η έκθεση περιλαμβάνει επίσης έργα με οστά και σωρούς από θραύσματα, φέρνοντας τη γλώσσα σε επαφή με κάτι που δεν ανήκει πια στην τάξη του μηνύματος. Εκεί, η λέξη παύει να είναι μόνο σήμα ή σύνθημα. Ακουμπά σε υπόλειμμα. Αν τα LED έργα θυμίζουν τον θόρυβο του παρόντος, αυτά τα υλικά φέρνουν μέσα στην έκθεση τη σιωπή όσων δεν μπορούν να μιλήσουν. Η Holzer δεν χρειάζεται να δραματοποιήσει τη βία. Της αρκεί να δείξει ότι κάθε πολιτική γλώσσα, όσο αφηρημένη κι αν μοιάζει, καταλήγει κάποτε πάνω σε σώματα.

Υπάρχει, ωστόσο, και μια άλλη θερμοκρασία στο «Wrong Answers». Στη βιβλιοθήκη του Serralves, η έκθεση παρουσιάζει πρώιμα σχέδια, σκίτσα και αρχειακό υλικό που δείχνουν τη διαδικασία πίσω από τις φαινομενικά απλές φράσεις. Αυτό το κομμάτι είναι απαραίτητο, γιατί απομακρύνει την Holzer από την εύκολη εικόνα της καλλιτέχνιδας των slogans. Οι φράσεις της μπορεί να μοιάζουν αυτονόητες, αλλά δεν πέφτουν από τον ουρανό. Γράφονται, ξαναγράφονται, κόβονται, μετακινούνται, δοκιμάζονται. Η συντομία τους είναι αποτέλεσμα εργασίας, όχι ευκολίας.

Facebook Twitter Τα υλικά κατάλοιπα φέρνουν μέσα στην έκθεση τη σιωπή όσων δεν μπορούν να μιλήσουν. Photo: Serralves Foundation

Εκεί φαίνεται και κάτι που συχνά χάνεται όταν μιλάμε για την Holzer: η ακρίβειά της ως συγγραφική χειρονομία. Πριν η φράση γίνει LED, πέτρα, αφίσα ή προβολή, πρέπει να αντέξει ως πρόταση. Να έχει ρυθμό. Να μπορεί να μετακινηθεί από τον δρόμο στο μουσείο χωρίς να χάσει την έντασή της. Να ακούγεται ταυτόχρονα γνώριμη και ενοχλητική. Η Holzer δεν γράφει αποφθέγματα. Στήνει μικρούς μηχανισμούς αμφιβολίας.

Στο Serralves υπάρχει και μια πιο ήσυχη αίθουσα, με πειθαρχημένη χρήση της LED τεχνολογίας, όπου το έργο τροφοδοτείται από πληροφορίες που η Holzer εντόπισε στον Τύπο λίγο πριν από την έκθεση. Αυτή η λεπτομέρεια δίνει στο «Wrong Answers» μια αίσθηση άμεσης αντίδρασης. Η καλλιτέχνιδα δεν παρουσιάζει μόνο το αρχείο της. Συνεχίζει να δουλεύει με το υλικό της ημέρας, με ό,τι κυκλοφορεί πριν προλάβει να σταθεροποιηθεί ως ιστορία. Η επικαιρότητα δεν μπαίνει στο έργο ως σχόλιο. Μπαίνει ως πρώτη ύλη.

Facebook Twitter Η συνεργασία με τον Πορτογάλο graffiti artist Kilos επιστρέφει τη γλώσσα της Holzer στον τοίχο και στον δημόσιο χώρο.Photo: Serralves Foundation

Η συνεργασία με τον Πορτογάλο graffiti artist Kilos προσθέτει ακόμη μία στρώση σε αυτή τη σχέση με τον δημόσιο χώρο. Ο Kilos παρεμβαίνει στα «Truisms» posters της Holzer και σε κείμενά της στους τοίχους, φέρνοντας τη δική του γραφή μέσα στη θεσμική επιφάνεια του Serralves. Η κίνηση είναι ενδιαφέρουσα γιατί επιστρέφει τη Holzer σε κάτι που υπήρχε από την αρχή στο έργο της: η γλώσσα ζει πιο επικίνδυνα όταν εμφανίζεται εκεί όπου δεν την περιμένεις, όταν δεν ζητά άδεια, όταν αγγίζει τον τοίχο, όταν μοιάζει δημόσια πριν γίνει μουσειακή.

Το μουσείο, σε αυτή την περίπτωση, δεν εξουδετερώνει το χάος. Το φιλοξενεί. Το Serralves, με τη λευκή αρχιτεκτονική, τους καθαρούς χώρους, τη βιβλιοθήκη, τους διαδρόμους και την απόσταση που προσφέρει η θεσμική παρουσίαση, γίνεται ένας χώρος όπου η γλώσσα της Holzer δοκιμάζει τα όρια της καθαρότητας. Πόσο θόρυβο μπορεί να αντέξει ένας λευκός τοίχος; Πόση πολιτική βία μπορεί να περάσει μέσα από μια φωτεινή επιγραφή πριν η επιγραφή αρχίσει να μοιάζει με πληγή; Πόσα λάθος μηνύματα χωρούν σε έναν χώρο που έχει φτιαχτεί για να παρουσιάζει τα πράγματα με τάξη;

Στο κέντρο όλων βρίσκεται ο τίτλος: «Wrong Answers». Δεν δείχνει μόνο τα λάθη των άλλων. Δείχνει και τη δική μας ανάγκη για απάντηση. Η εποχή μας δεν μοιάζει να πάσχει από έλλειψη βεβαιότητας. Το αντίθετο. Υπάρχουν πάρα πολλές βεβαιότητες, πάρα πολλές έτοιμες εξηγήσεις, πάρα πολλές φράσεις που έρχονται φτιαγμένες για να κερδίσουν την προσοχή πριν ελεγχθούν. Το λάθος δεν είναι πάντα αδυναμία. Μπορεί να είναι στρατηγική. Μπορεί να είναι προϊόν. Μπορεί να είναι πολιτική τεχνική.

Σε αυτό το πλαίσιο, το AI πρόσωπο του Τραμπ δεν είναι απλώς πολιτικό σχόλιο. Είναι σχεδόν έμβλημα μιας εποχής όπου η πολιτική έχει γίνει στόμα. Θυμός, δημόσια επίδειξη, υπερβολή, παραμόρφωση, τηλεοπτικό φάντασμα, μίμηση από τεχνητή νοημοσύνη, επιθετική βεβαιότητα. Το πρόσωπο δεν χρειάζεται να είναι «φυσικό» για να είναι αληθινό. Αναγνωρίζουμε τη γλώσσα του πριν ακόμη αναγνωρίσουμε το ίδιο. Αυτό είναι το πιο ανησυχητικό σημείο: η εικόνα έχει γίνει τρόπος σκέψης.

Facebook Twitter Η φράση, στο έργο της Holzer, δεν μένει ποτέ ακίνητη: περνά μέσα από το φως, την αρχιτεκτονική και το βλέμμα του θεατή.Photo: Serralves Foundation

Η ίδια η Holzer, στα 75 της, εξακολουθεί να μοιάζει με καλλιτέχνιδα που δεν βολεύεται στη δική της εμβληματικότητα. Από τις αφίσες στο Lower East Side και την Times Square μέχρι τα αρχεία του FBI, την τεχνητή νοημοσύνη, τα λογοκριμένα έγγραφα και τα LED σώματα που κινούνται σαν νευρικά θραύσματα δημόσιου λόγου, η διαδρομή της δεν είναι απλώς εξέλιξη ενός ύφους. Είναι ένας επίμονος τρόπος να ρωτά τι κάνει η γλώσσα όταν αποκτά δημόσια δύναμη.

Το «Wrong Answers» δεν λέει ότι οι λέξεις έχουν πάντα δίκιο. Το αντίθετο. Δείχνει πόσο συχνά είναι λάθος, βίαιες, μισές, σβησμένες, φουσκωμένες, υπνωτικές. Αλλά δείχνει επίσης ότι δεν μπορούμε να τις εγκαταλείψουμε. Χωρίς λέξεις δεν υπάρχει δημόσια μνήμη. Δεν υπάρχει καταγγελία. Δεν υπάρχει απάντηση στην εξουσία. Δεν υπάρχει φράση που να περνά από στόμα σε στόμα και να επιβιώνει.

Γι’ αυτό η Holzer παραμένει επικίνδυνη. Όχι επειδή σοκάρει, ούτε επειδή γράφει ωραίες φράσεις. Αλλά επειδή επιμένει ότι η γλώσσα δεν είναι ουδέτερη επιφάνεια. Κάθε λέξη έχει θέση. Κάθε διαγραφή έχει πρόθεση. Κάθε σύνθημα έχει σώμα. Κάθε δημόσια δήλωση θέλει κάτι από εμάς: να πιστέψουμε, να φοβηθούμε, να αγοράσουμε, να υπακούσουμε, να αντιδράσουμε, να σωπάσουμε.

Στο Πόρτο, η πρώτη ατομική έκθεση της Jenny Holzer στην Πορτογαλία μοιάζει λιγότερο με αναδρομή και περισσότερο με προειδοποίηση. Σε μια εποχή που μιλάει ασταμάτητα, η Holzer δείχνει ότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο οι λάθος απαντήσεις. Είναι η ταχύτητα με την οποία τις δεχόμαστε. Είναι η λάμψη που τις κάνει πειστικές. Είναι τα κενά που αφήνουν πίσω τους οι διαγραφές. Είναι η βία που κρύβεται μέσα σε φράσεις που ακούγονται λογικές.

Και ίσως αυτό να είναι το πιο σημερινό στοιχείο της έκθεσης. Η Jenny Holzer δεν μας ζητά να ξαναπιστέψουμε στις λέξεις. Μας ζητά να τις φοβηθούμε αρκετά ώστε να τις διαβάσουμε ξανά.

με στοιχεία από Designboom