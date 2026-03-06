Η Jamie Lee Curtis απορρίπτει την AI που προσομοιώνει τους νεκρούς

Στην πρεμιέρα του Scarpetta, η Jamie Lee Curtis ξεχώρισε το πιο σκοτεινό στοιχείο της σειράς: την AI που προσομοιώνει τους νεκρούς. Και ήταν απόλυτη, χαρακτηρίζοντάς τη «terrible misuse».

Η δημιουργός της σειράς, Liz Sarnoff, εξήγησε ότι το θέμα μπήκε συνειδητά στην αφήγηση, επειδή δεν ανήκει πια στη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας. Αντίθετα, είναι μια πραγματική και όλο και πιο επείγουσα συζήτηση, ειδικά όταν αγγίζει το πένθος, τη μοναξιά και τη λεπτή γραμμή ανάμεσα στην παρηγοριά και την αυταπάτη. Το ερώτημα που θέτει το Scarpetta είναι απλό και σκοτεινό μαζί: μια τέτοια τεχνολογία βοηθά πράγματι τον άνθρωπο να αντέξει την απώλεια ή τον κρατά παγιδευμένο μέσα της;

Η Curtis πήγε το θέμα ακόμη πιο μακριά. Είπε ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά χρήσιμη σε ορισμένους τομείς, αλλά γίνεται επικίνδυνη όταν εισβάλλει στις πιο ευάλωτες, διαπροσωπικές περιοχές της ζωής. Απέρριψε μάλιστα ευθέως την ιδέα ότι ένα ψηφιακό υποκατάστατο μπορεί να πάρει τη θέση μιας αληθινής σχέσης. Μια μηχανή, όσο πειστική κι αν γίνει, δεν μετατρέπεται σε άνθρωπο μόνο και μόνο επειδή κάποιος πονά.

Εκεί βρίσκεται και το πραγματικό ενδιαφέρον της σειράς. Οχι μόνο στο ότι η Nicole Kidman και η Rosy McEwen εκπαιδεύτηκαν με πραγματική ιατροδικαστή για να αποδώσουν πειστικά τις σκηνές αυτοψίας, αλλά στο ότι το Scarpetta χρησιμοποιεί το αστυνομικό του σύμπαν για να μιλήσει για κάτι ήδη παρόν, ήδη άβολο, ήδη εδώ. Αυτό είναι που το κάνει να ξεχωρίζει από μια ακόμη καλοφτιαγμένη αστυνομική σειρά με διάσημο καστ.

Βασισμένο στα βιβλία της Patricia Cornwell, το Scarpetta κάνει πρεμιέρα στο Prime Video στις 11 Μαρτίου. Κι αν καταφέρει να κρατήσει αυτή την ισορροπία ανάμεσα στο έγκλημα, το πένθος και το τεχνολογικό άγχος, τότε ίσως να μην έχουμε μπροστά μας απλώς μια νέα σειρά μυστηρίου, αλλά ένα πιο ανήσυχο σχόλιο για το πώς αρχίζουμε να συνυπάρχουμε με τους νεκρούς στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης.