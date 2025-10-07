Η ηθοποιός που αναλαμβάνει τον ρόλο της Polly Pocket στη νέα ταινία της Mattel

Η Mattel Studios επιστρέφει με νέα ταινία, αυτή τη φορά για την Polly Pocket, σε συνεργασία με την Amazon MGM Studios.

Σύμφωνα με το Deadline, το σενάριο αναλαμβάνουν οι Τζόρνταν Βάις και Νταν Μπρίερ, σε παραγωγή, με την εταιρεία της βραβευμένης με Όσκαρ Ρις Γουίδερσπουν «Hello Sunshine».

Η πλοκή της ταινίας αφορά «ένα νεαρό κορίτσι και μια γυναίκα σε μέγεθος τσέπης που αναπτύσσουν μια φιλία».

Η δημοφιλής μικροσκοπική κούκλα, Polly Pocket, κυκλοφόρησε στην αγορά το 1989 ως μια σειρά από συλλεκτικά παιχνίδια. Το 2018 επανακυκλοφόρησε με σημαντικές αλλαγές από τη Mattel και έχει ήδη επεκταθεί σε τηλεοπτικά κινούμενα σχέδια και περιεχόμενο στο YouTube.

Πρωταγωνίστρια της ταινίας θα είναι η Λίλι Κόλινς.

Ανάμεσα στα επερχόμενα projects της Mattel Studios περιλαμβάνονται:

Η ταινία «Masters of the Universe» των Amazon MGM Studios, που θα βγει στις αίθουσες στις 5 Ιουνίου 2026, και

Η ταινία «Matchbox» των Apple Original Films και Skydance, η οποία αναμένεται να κυκλοφορήσει το φθινόπωρο του 2026.

Η Mattel Studios, με την ταινία «Barbie», παρέδωσε στη Warner Bros την πιο εμπορική ταινία στην ιστορία του στούντιο -μια παραγωγή σε σκηνοθεσία Greta Gerwig, με πρωταγωνιστές τους Margot Robbie και Ryan Gosling, που συγκέντρωσε 1,44 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως και εξασφάλισε οκτώ υποψηφιότητες για Όσκαρ, συμπεριλαμβανομένης της Καλύτερης Ταινίας, κερδίζοντας το βραβείο για το τραγούδι των Billie Eilish και Finneas O’Connell, «What Was I Made For?».

Με πληροφορίες από Deadline